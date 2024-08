Duhovne misli Benedikta XVI. za praznik sv. Terezije Benedikte od Križa

»Šla je skozi temačen čas druge svetovne vojne, ne da bi kdaj koli izgubila izpred oči upanje v Boga življenja in ljubezni«, se je tako Benedikt XVI. leta 2010 med molitvijo Angelovega češčenja spomnil svete Terezije Benedikte od Križa.

»Edith Stein, učenka filozofa Huserla, in po rodu Judinja, je stopila na dolgo pot iskanja in se pustila osvojiti Kristusu v odraslih letih, ne da bi kadarkoli zatajila svoje ljudstvo«, to je dejal Benedikt XVI. ob obisku v Auschwitzu in nadaljeval: »Ona je kot kristjanka in judinja sprejela, da umre skupaj s svojim ljudstvom in zanj. Edith Stein je bila žena, ki je iskala resnico; našla jo je v Kristusovem križu.« »Vzeti križ« je dejal Benedikt XVI. med Angelovim čaščenjem, »pomeni truditi se premagati greh, ki ovira pot k Bogu, sprejeti vsak dan Gospodovo voljo, okrepiti vero predvsem pred problemi, težavami in trpljenjem. Sveta karmeličanka, ki je to osebno izpričala v času preganjanja, je leta 1938 takole napisala v svojem pismu v kölnskem karmelu: 'Danes razumem... kaj pomeni biti Gospodova nevesta v znamenju križa, čeprav se to ne bo dalo nikoli v polnosti razumeti, ker je skrivnost. Bolj ko je okoli nas tema, bolj moramo odpreti srce luči, ki prihaja od zgoraj'.«

»Šla je skozi temačen čas druge svetovne vojne, ne da bi kdaj koli izgubila izpred oči upanje v Boga življenja in ljubezni«, se je tako Benedikt XVI. leta 2010 med molitvijo Angelovega češčenja spomnil svete Terezije Benedikte od Križa. »'Svet je v plamenih', je zapisala Edith Stein v temnem času nacizma, 'boj med Kristusom in antikristom se je odprto razbesnel, zato če se odločiš za Kristusa, bo to lahko pomenilo žrtvovati življenje. Zri v Gospoda, ki visi pred tabo na križu, ker je bil pokoren vse do smrti, smrti na križu'. Zanjo je pravzaprav križ edino upanje: 'Kristjani namreč ne poveličujemo katerega koli križa, temveč križ, ki ga je Jezus posvetil s svojo žrtvijo, ki je sad in pričevanje njegove brezmejne ljubezni. O Crux, ave spes unica! O križ, edino upanje!'«