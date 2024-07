Duhovne misli cerkvenih očetov, Benedikta XVI. in papeža Frančiška za god sv. Joahima in Ane

26. julija obhajamo praznik svetih Joahima in Ane, staršev Device Marije, Jezusovih starih staršev. V njuni hiši je na svet prišla Marija in s sabo nosila skrivnost brezmadežnega spočetja; v njuni hiši je rasla ob njuni ljubezni in veri; v njuni hiši se je naučila poslušati Gospoda in slediti njegovi volji. Sveta Joahim in Ana sta del dolge verige, ki je v družinski toplini posredovala ljubezen do Boga vse do Marije, ki je sprejela v svojem telesu Božjega Sina in ga dala svetu, dala ga je nam.

Izkažimo čast slavnim možem,

našim očakom po njihovih rodbinah.

Ti pa so možje usmiljenja,

katerih pravična dejanja niso utonila v pozabo.

Z njihovimi potomci bo ostala

dobra dediščina, njihovi vnuki.

Njihovi otroci so ostali zvesti zavezam,

in po njihovi zaslugi tudi njihovi otroci.

Na veke bo ostal njihov rod,

njihova slava ne bo zbledela.

Njihova telesa so pokopali v miru

in njihovo ime živi iz roda v rod.

Ljudstva bodo pripovedovala o njihovi modrosti,

občestvo bo oznanjalo njihovo slavo.

Blagor pa vašim očem, ker vidijo, in vašim ušesom, ker slišijo. Kajti resnično, povem vam: Veliko prerokov in pravičnih si je želelo videti, kar vi gledate, pa niso videli, in slišati, kar vi slišite, pa niso slišali.«

Razlaga cerkvenih očetov

Sv. Ciril Aleksandrijski pravi: »Jezus blagoslavlja tiste, ki so poslušali Sinov glas in so bili vredni gledati ga in so po njem in v njem z razumom videli Očetovo in Sinovo naravo.« Sv. Hilarij iz Poitiersa pa pravi: »Ta blagor se nanaša na čas apostolov, saj so lahko njih oči in njih ušesa videle in slišala Božje zveličanje, medtem ko so preroki in pravični želeli videti in slišati srečo, ki je bila pripravljena za apostole, torej ob dopolnitvi časa pričakovanja.«

Misli Benedikta XVI.

Danes je gospodarski in družbeni razvoj pripeljal do velikih sprememb v življenju družin. Ostarele osebe, med njimi tudi mnogi stari starši, so se znašli na neke vrste »parkirnem prostoru«: nekateri so se zavedli, da so postali breme v družini, in raje živijo sami ali v domu za ostarele, skupaj s posledicami, ki jih prinašajo take izbire. Naj stari starši postanejo živa prisotnost v družini, Cerkvi in družbi. Kar se tiče družine, stari starši ostajajo pričevalci povezanosti, temeljnih vrednot zvestobe in edinstvene ljubezni, ki rojeva vero in veselje do življenja. Vzgojna vloga starih staršev je vedno zelo pomembna, in še pomembnejša postane takrat, ko starši zaradi različnih razlogov ne morejo zagotoviti svoje ustrezne navzočnosti v življenju svojih otrok.

Misli papeža Frančiška

Danes (26. julija) Cerkev obhaja praznik svetih Joahima in Ane, staršev Device Marije, Jezusovih starih staršev. V njuni hiši je na svet prišla Marija in s sabo nosila skrivnost brezmadežnega spočetja; v njuni hiši je rasla ob njuni ljubezni in veri; v njuni hiši se je naučila poslušati Gospoda in slediti njegovi volji. Sveta Joahim in Ana sta del dolge verige, ki je v družinski toplini posredovala ljubezen do Boga vse do Marije, ki je sprejela v svojem telesu Božjega Sina in ga dala svetu, dala ga je nam. To je dragocena vrednost družine kot privilegiranega kraja za posredovanje vere! Danes na praznik sv. Joahima in Ane se v številnih državah obhaja praznik starih staršev. Kako zelo so pomembni v življenju družine za posredovanje človeške dediščine in vere, ki sta bistveni za vsako družbo! In kako pomembna sta srečanje in dialog med generacijami, predvsem znotraj družine. Dokument iz Aparecide pravi: »Otroci in ostareli gradijo prihodnost narodov: otroci zato, ker bodo nadaljevali zgodovino, ostareli pa zato, ker posredujejo izkušnje in modrost svojega življenja.« Ta odnos, ta dialog med generacijami je zaklad, ki ga je treba ohranjati in gojiti! In na ta dan, mladi želijo pozdraviti stare starše, pozdravljajo jih z veliko ljubezni in se jim zahvaljujejo za pričevanje modrosti, ki nam jo neprestano dajejo.

Po molitvi Angel Gospodov, 26. julij 2020

Dragi bratje in sestre, na god sv. Joahima in Ane, Jezusovih starih staršev želim povabiti mlade, da napravijo eno dejanje nežnosti do ostarelih, predvsem do najbolj osamljenih tako po hišah kot po blokih, do tistih, ki že več mesecev niso videli svojih dragih. Dragi mladi, vsak od teh ostarelih je vaš stari starš! Ne pustite jih samih! Uporabite domišljijo ljubezni, da telefonirate ali video telefonirate, pošljete sporočila, jim prisluhnete in kjer je mogoče, vedno ob spoštovanju zdravstvenih predpisov, jih greste tudi obiskati. Pošljite jim en objem. Oni so vaše korenine. Drevo, ki je ločeno od korenin, ne raste, ne cveti in ne obrodi sadov. Zaradi tega je pomembno občestvo in povezanost z vašimi koreninami. To kar od drevesa cveti, izhaja iz tega, kar je pod zemljo, pravi pesnik iz moje domovine. Zaradi tega vas vabim, da na veliko zaploskamo našim starim staršem, vsi!