Новый документ Международной богословской комиссии

20 мая этого года – спустя 1700 лет – христианский мир будет вспоминать открытие Никейского собора, прошедшего в 325 году.

Речь идет о первом вселенском соборе в истории. Благодаря ему был сформулирован Символ веры, который, дополненный Константинопольским собором в 381 году, стал «паспортом» веры в Иисуса Христа, которую исповедует Церковь. Эта годовщина совпадает с Юбилейным годом, сосредоточенным на «Христе, надежде нашей»: в этом году также совпадает дата Пасхи для всех христиан на Востоке и на Западе.Международная богословская комиссия обнародовала важный и структурированный документ, озаглавленный «Иисус Христос, Сын Божий, Спаситель. 1700-я годовщина Вселенского Никейского собора». Его цель – не только напомнить о содержании и о значении собора, безусловно, основоположного для истории Церкви, но и раскрыть необычайные ресурсы, которые Символ веры, исповедуемый с тех времен и по сей день, сохраняет и вновь предлагает в перспективе нового этапа евангелизации. Действительно, вера, исповеданная в Никее, - это взгляд на невероятную и окончательную новизну пришествия Сына Божьего среди нас.

Истина о Боге, Который, будучи Любовью, триедин, Который в Сыне из любви делается одним из нас: именно эту веру свидетельствует и передает Никейский собор, и это - аутентичное начало братства между людьми и народами, преображения истории в свете молитвы, обращенной Иисусом к Отцу в преддверии наивысшего дара Своей жизни ради нас: «Отче, да будут едино, как едины Мы с Тобой» (ср. Ин 17,22). Никейский Символ веры, таким образом, в сердце веры Церкви становится источником воды живой, от которой мы и сегодня черпаем, чтобы войти во взгляд Иисуса и в Нем – во взгляд Бога на всех Своих чад и на всё творение.

Документ Международной смешанной комиссии призван не просто стать текстом академического богословия, но он предлагает драгоценный и своевременный синтез, который может помочь в углублении и свидетельстве веры, гласит информационное сообщение Международной богословской комиссии.