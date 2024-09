Noul reprezentant al Papei în Sudanul de Sud, țară dragă inimii

Într-un interviu acordat Francescăi Sabatinelli, pentru Vatican News, nunțiul apostolic a răspuns întrebărilor despre începutul noii sale misiuni în Sudanul de Sud. Arhiepiscopul irlandez și-a început misiunea zilele trecute, după numirea sa, el fiind primul reprezentant rezident al Vaticanului în țara africană. „Voi face tot posibilul să-l reprezint pe Papa în această țară care îi este foarte dragă”, a spus nunțiul Horgan.

16 septembrie 2024 – Vatican News. Biserica din Sudanul de Sud este vie și, în ciuda provocărilor enorme cu care se confruntă cea mai tânără țară din lume, născută în 2011 și, de asemenea, printre cele mai sărace, mărturisește cu tenacitate credința sa fermă și generozitatea susținută și de misionari și misionare care, cu riscul propriei lor siguranțe, nu îi abandonează pe credincioși. În aceste zile, când Organizația Națiunilor Unite trage un semnal de alarmă cu privire la situația dramatică pe care o traversează țara africană la granița cu Etiopia, cauzată de inundațiile care afectează peste 700.000 de persoane, noul nunțiu apostolic, monseniorul Séamus Patrick Horgan, numit de Papa la 14 mai, și-a început misiunea la Juba. Menționăm că în Sudanul de Sud, până la sosirea nunțiului apostolic, monseniorul Ionuț-Paul Strejac, de origine română, a coordonat misiunea fiind însărcinat cu afaceri ad interim al Nunțiaturii Apostolice din Sudanul de Sud, sediu deschis în 2018.

Întrebat ce a însemnat pentru el sosirea în Juba, Sudanul de Sud, nunțiul a răspuns:

Sunt aici doar de o săptămână și, evident, cunoștințele mele despre țară sunt încă oarecum limitate. A fost o săptămână plină de diverse evenimente, începând cu o primire foarte caldă și frumoasă pe aeroportul din Juba, acum o săptămână. Biserica locală era acolo, în persoana unor episcopi și, de asemenea, credincioși și mulți călugări, trebuie să spun, deoarece există o prezență numeroasă a institutelor religioase în țară, iar apoi au sosit credincioșii din parohiile locale, care m-au primit cu bucurie și căldură, așadar, să spunem că a fost un început bun, m-am simțit imediat acasă.

Întrebat dacă, după vizita Cardinalului Parolin și recenta vizită a Papei Francisc, are sentimentul că este o țară foarte vie, arhiepiscopul a răspuns:

Desigur, și pentru că duminică am avut ocazia să sărbătoresc în catedrala acestei din Juba, cardinalul Stephen Ameyu Martin Mulla a fost acolo, împreună cu un număr mare de preoți și credincioși, astfel am putut să întâlnesc comunitatea diecezană din Juba și să trăiesc o sărbătoare plină de bucurie. Da, se simte impresia unei Biserici vii, a unei Biserici bucuroase, să spunem că aceasta este nota principală. Deși este un context care se confruntă cu foarte mari provocări, se observă bucuria.

Provocările cu care se confruntă Sudanul de Sud, și cu siguranță nu doar în ultimul timp, ci de mult timp, reprezintă cu adevărat o situație umanitară foarte dificilă, inundațiile grave care devastează o parte importantă a țării, și apoi, de asemenea, efectele conflictului din Sudan, care au provocat un exod mare de oameni. Astfel, Sudanul de Sud, cu toată situația sa de sărăcie, se confruntă și cu sosirea multor refugiați și persoane strămutate, inclusiv călugări și călugărițe, nunțiul a subliniat:

De fapt, toate aceste provocări sunt legate între ele, desigur. Biserica locală se implică, de asemenea, pentru a ajuta la primirea refugiaților care vin acum din Sudan, după cum ați menționat, și, de asemenea, pentru a aduce Evanghelia în taberele de refugiați, deoarece, din ceea ce am văzut până acum, peste tot în țară există diverse tabere cu persoane strămutate intern și cu refugiați care vin din afară. Așadar, aceasta este o mare provocare pentru o țară care are deja propriile dificultăți interne. În ceea ce îi privește pe cei care sosesc din Sudan, am avut, în prima mea săptămână aici, o întâlnire foarte emoționantă cu un grup de surori saleziene care au condus un centru pentru mame și copii, în Khartoum, înainte ca războiul să izbucnească în urmă cu peste un an.

În primul an de război au rămas în Khartoum, neputând să plece, dar rămânând aproape de cei care le-au fost încredințați. Apoi, după un an de conflict, au reușit într-un mod destul de dramatic să părăsească capitala, de-a lungul Nilului, ajungând în Port Sudan și apoi în Juba, chiar în ziua în care vizitam casa saleziană, astfel încât am putut să le întâlnesc, să le ascult povestea și să le asigur de prezența și apropierea Sfântului Părinte. A fost un moment frumos, iar aceste femei, în ciuda dramei suferite, au dat o mărturie de bucurie și fidelitate față de misiunea lor. A fost o întâlnire emoționantă pentru mine, cu femei de mare credință, care încearcă să se întoarcă de unde au venit pentru a-și reîncepe munca, ori de câte ori pot. Așadar, acesta este, în opinia mea, chipul Bisericii misionare.

Acesta este chipul misionarilor noștri minunați, fie bărbați sau femei. A fost un moment emoționant și, în același timp, o demonstrație a ceea ce poate face Biserica în astfel de situații. Acestea sunt povești de eroism ale misionarilor noștri pe care nu trebuie să le uităm. Aceasta este o parte din prima săptămână aici; a fost un moment foarte frumos care a arătat, de asemenea, realitatea situației dramatice din Sudan și impactul pe care îl are asupra Sudanului de Sud. Cu câteva zile în urmă, am avut, de asemenea, o întâlnire în timpul căreia a fost subliniată încă o dată gravitatea problemei inundațiilor. Țara se confruntă cu ploi abundente în acest moment și acest lucru poate provoca inundații, care apar adesea în septembrie și octombrie.

Evident, nu mă așteptam la această numire, a spus Nunțiul, dar sunt foarte fericit pentru că acum am trecut de la un nunțiu care locuiește în Nairobi, de unde gestiona nunțiatura, la un nunțiu care locuiește aici, ceea ce sper, evident, că va ajuta această Biserică locală. Voi face tot posibilul, să fiu prezența Papei în această țară care este foarte dragă Suveranului Pontif, după cum știm. Biserica în toate țările, în toate condițiile, trebuie să propovăduiască întotdeauna Evanghelia, care este lucrarea Bisericii în situații de sărăcie materială, dar și în situații de sărăcie spirituală. Voi face tot posibilul aici pentru a sprijini munca esențială a Bisericii și, de asemenea, pentru a ajuta, în orice mod posibil, inclusiv din punct de vedere material, însă, esența misiunii noastre, așa cum a spus Papa în Constituția apostolică ”Praedicate evangelium” rămâne apostolatul.