Papa: Irakul are un loc fix în inima mea, imposibil să mi-l imaginez fără creștini

Cetatea Vaticanului – E. Asmarandei

29 ianuarie 2025 – Vatican News. ”Îmi amintesc cu recunoștință de călătoria mea apostolică în Irak, pe care, în ciuda pandemiei și a problemelor de securitate, am întreprins-o în martie 2021, pentru a-mi exprima afecțiunea și solidaritatea față de creștinii și toți oamenii de bunăvoință din acea țară. Ei ocupă un loc fix și constant în inima mea, precum și în rugăciunile mele”, a scris papa Francisc în prefața cărții lui Mattias Kopp (publicată la Herder Publishers) intitulată: ”Moștenirea creștină în Irak”. Disponibilă, momentan în limba germană, cartea urmărește istoria creștinismului în această țară, cu o privire aprofundată asupra călătoriei Suveranului Pontif în 2021, precum și a diplomației Sfântului Scaun în Irak. Kopp, jurnalist și teolog, este purtătorul de cuvânt al Conferinței Episcopale din Germania. În luna decembrie 2024, el a fost numit colaborator al Departamentului pentru Comunicare.

”În ciuda numeroaselor dificultăți cu care se confruntă Irakul”, a mai scris pontiful, ”privesc la această țară cu speranță, deoarece are un potențial extraordinar. Acest potențial îl reprezintă, în primul rând, oamenii din Irak, toți cei care participă la reconstrucția societății civile, care promovează democrația în țară și care luptă pentru un dialog sincer și realist între religii. Acesta este motivul pentru care vizita mea la Marele Ayatollah din Najaf Sayyid Ali Al-Sistani a fost importantă și semnificativă. Această întâlnire a fost menită să fie un semnal pentru întreaga lume: violența în numele religiei este un abuz al religiei. Ca religii, avem o datorie față de pace și trebuie să trăim, să învățăm și să transmitem această pace. În acest context, mă gândesc, de asemenea, la vizita mea la Ur, în sudul Irakului, unde, în calitate de reprezentanți ai diferitelor religii, am vorbit și ne-am rugat împreună, sub aceleași stele văzute cu mii de ani în urmă de tatăl nostru Abraham, când și-a ridicat ochii spre cer”.

”Bogata moștenire a celor două mii de ani de istorie a creștinismului”, a evidențiat papa, ”din punct de vedere științific, este aproape neexplorată. Mă gândesc la școlile teologice proto-creștine din Mesopotamia, la coexistența pașnică de un secol dintre creștini și musulmani între Eufrat și Tigru, la diferitele rituri catolice din regiune, la lupta dintre confesiunile creștine, la perioadele de persecuție de la începutul secolului al XX-lea și la alte represalii politice, dar și la continuitatea prezenței creștine până în prezent”.

”Prin urmare”, a scris papa Francisc, ”este îmbucurător faptul că în această lucrare a lui Matthias Kopp, o astfel de moștenire și istorie sunt ilustrate în contextul lor de studii religioase, într-o mare varietate și luând în considerare o abundență de literatură. Autorul dedică o atenție deosebită implicării Bisericii în Irak și activităților Sfântului Scaun cu reprezentanții săi diplomatici, reflectând grija multiplă a papilor pentru Irak și pentru creștinii care trăiesc acolo. Rezultatul este un mare mozaic, un omagiu - după cum scrie însuși autorul - adus creștinilor din Irak, care ne încurajează să ne interesăm mai intens de istoria lor bogată și să păstrăm vie moștenirea lor: pentru un viitor, care și astăzi este amenințat de emigrație și de incertitudinea politică.

”Aș dori să închei”, a concluzionat Sfântul Părinte, ”exprimându-mi convingerea profundă că nu este posibil să ne imaginăm Irakul fără creștini, deoarece, împreună cu alți credincioși, ei contribuie puternic la identitatea specială a țării, care, încă din primele secole, a fost un loc de coexistență, toleranță și acceptare reciprocă. Fie ca Irakului și poporului său să le fie dat să facă vizibil, în Orientul Mijlociu și în lume, că este posibilă conviețuirea pașnică, în ciuda tuturor diferențelor (Cf. Discurs către reprezentanții Bisericilor creștine prezente în Irak, cu ocazia primei aniversări a călătoriei apostolice, 28 februarie 2022)”.