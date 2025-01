Papa Francisc: Să încredințăm Fecioarei Maria noul an jubiliar și speranțele de pace

Miercuri, 1 ianuarie 2025, papa Francisc a prezidat în bazilica San Pietro Sfânta Liturghie a solemnității Preasfintei Fecioare Maria, Născătoare de Dumnezeu. La omilie, papa a vorbit pe larg despre faptul că Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om și ”s-a născut din femeie” ca să se dezvăluie în slăbiciunea firii omenești.

Cetatea Vaticanului – Adrian Dancă

1 ianuarie 2025 – Vatican News. ”Solemnitatea Mariei, Preasfânta Maică a lui Dumnezeu, ne cufundă din nou în misterul Nașterii Domnului: Dumnezeu s-a făcut unul dintre noi în sânul Mariei și nouă, care am deschis Poarta Sfântă pentru a începe Jubileul, ni se amintește astăzi că Maria este poarta prin care Cristos a intrat în această lume (cf. Sf. Ambrozie, Epistola 42, 4: PL, VII)”: a spus papa Francisc la omilia Sfintei Liturghii a solemnității Preasfintei Fecioare Maria, Maica lui Dumnezeu, celebrată miercuri, 1 ianuarie a.c., în bazilica Sfântul Petru.

”La începutul unui an nou, pe care Domnul ni-l acordă în viața noastră, este frumos”, a remarcat pontiful, ”să ne înălțăm privirea inimii noastre către Maria. Ea, într-adevăr, fiind mamă, ne trimite la relația cu Fiul, ne readuce la Isus, ne vorbește de Isus, ne conduce la Isus”.

În continuarea omiliei, papa a evidențiat cuvintele Sfântului Apostol Paul, potrivit căruia ”Dumnezeu l-a trimis pe Fiul său, născut din femeie” (Gal 4,4). Sunt cuvinte care ”ne amintesc că Isus, Mântuitorul nostru, s-a făcut trup și că El se dezvăluie în fragilitatea trupului”.

Expresia ”născut din femeie”, a reluat papa, ”ne conduce din nou la Nașterea Domnului. Cuvântul s-a făcut trup. Apostolul Paul specifică faptul că s-a născut din femeie pentru că simte aproape ca pe o necesitate să ne aducă aminte că Dumnezeu s-a făcut cu adevărat trup prin intermediul unui sân uman. Există o tentație, care fascinează numeroase persoane, dar care îi poate ademeni și pe numeroși creștini: să-și închipuie ori să-și fabrice un Dumnezeu abstract, raportat la o idee religioasă vagă, la vreo bună emoție trecătoare. În schimb, El este concret, este uman: s-a născut din femeie, are o față și un nume, și ne cheamă să intrăm în relație cu El”.

În același timp, expresia ”născut din femeie” ne vorbește și de ”umanitatea lui Cristos, pentru a ne spune că El se dezvăluie în fragilitatea trupului. Dacă a coborât în sânul unei femei, născându-se ca toate făpturile, iată că El se arată în fragilitatea unui Copil. De aceea, păstorii, mergând să vadă cu ochii lor ceea ce le vestise îngerul, nu găsesc semne extraordinare sau manifestări grandioase, ci i-au găsit pe Maria și Iosif și pe copil, așezat în iesle (cf. Lc 2,16). Au găsit un nou-născut lipsit de apărare, vulnerabil, care are nevoie de grijile mamei, care are nevoie de scutece și de lapte, de mângâiere și iubire”. ”Isus ni-L arată pe Dumnezeu prin umanitatea sa slabă, care are grijă de cei slabi”.

Fecioara Maria, a continuat papa Francisc, ”ne amintește că Isus vine în trup și, de aceea, locul privilegiat în care-L putem întâlni este mai întâi de toate viața noastră, umanitatea noastră slabă, a celui care zi de zi trece pe lângă noi. Chemând-o ca Maică a lui Dumnezeu, noi afirmăm că Cristos a fost născut din Tatăl, dar s-a născut cu adevărat din sânul unei femei. Afirmăm că El este Domnul, este stăpânul timpului, dar locuiește în acest timp al nostru, chiar în acest an nou, cu prezența sa de iubire. Afirmăm că El este Mântuitorul lumii, dar că îl putem întâlni și trebuie să-L căutăm în chipul oricărei ființe umane. Și dacă El, care este Fiul, s-a făcut mic ca să fie luat în brațe de o mamă, ca să fie îngrijit și alăptat, atunci înseamnă că și astăzi El vine în toți cei care au nevoie de aceeași grijă: în sora și fratele pe care-i întâlnim și care au nevoie de atenție, ascultare și blândețe”.

Amintind, apoi, că Biserica catolică marchează pe 1 ianuarie și Ziua mondială a păcii, papa a îndemnat să încredințăm Mariei, Născătoare de Dumnezeu, noul an pentru ca să învățăm și noi, asemenea ei, ”să găsim măreția lui Dumnezeu în realitatea măruntă a vieții; să învățăm să avem grijă de orice făptură născută din femeie, păstrând mai întâi de toate darul prețios al vieții, cum face Maria: viața în sânul matern, viața copiilor, a celor care suferă, viața săracilor, viața bătrânilor, a celor singuri și a celor care sunt pe moarte”.

Înainte de a cere celor peste cinci mii de credincioși din bazilică să repete, ca odinioară la Conciliul din Efes, aclamația ”Sfântă Maică a lui Dumnezeu”, papa a îndemnat să încredințăm Sfintei Fecioare Maria noul an jubiliar. ”Să-i înmânăm ei cerințele, preocupările, suferințele, bucuriile și tot ceea ce avem în inimă. Ea este mamă. Să-i încredințăm lumea întreagă pentru ca să se renască speranța, pentru ca, în sfârșit, să înmugurească pacea pentru toate popoarele pământului”.