Papa, copiilor și tinerilor nevăzători: Deveniți mici semne de speranță pentru cei pe care îi întâlniți

Papa Francisc a primit în audiență, vineri (3 ianuarie 2025), în cursul dimineții, un grup de copii și tineri, circa 160, membri ai Uniunii italiene a nevăzătorilor și a persoanelor cu deficiențe de vedere. Întâlnirea a avut loc în Sala Clementină din Palatul Apostolic.

Cetatea Vaticanului – A. Mărtinaș

Vatican News – 3 ianuarie 2024. Dorindu-le un an de creștere personală și de prietenie între ei, pontiful le-a amintit că, pentru Biserică, 2025 este un an jubiliar, care se celebrează o dată la 25 de ani. Cerându-le să spună, cu voce tare, motto-ul Anului Jubiliar – "Pelerini ai speranței" – papa Francisc s-a oprit asupra semnificației cuvântului "pelerini", spunând: "Cuvântul 'pelerini' ne duce cu gândul la mersul pe jos, de aceea aș vrea să vă urez să fiți mereu pe cale. La orice vârstă: copii, tineri, adulți, bătrâni, mereu pe drum, niciodată pe loc, ca și cum am fi ajuns la destinație, ci mereu cu dorința de a merge mai departe."

"Însă" – a continuat – "pelerinul este cel care nu doar merge, ci are un scop, unul special: scopul pelerinului este un loc sfânt, care îl atrage, care-i motivează călătoria, care îl susține în oboseala sa. În cazul Jubileului, destinația este o poartă. Curios, nu-i așa? Poarta sfântă. Desigur, este un simbol: Poarta Sfântă îl reprezintă pe Isus Cristos, Misterul său de mântuire, care ne face părtași la o viață nouă, liberi de sclavia păcatului, liberi să îl iubim și să îl slujim pe Dumnezeu și pe aproapele".

"Așadar, aș dori să vă urez nu doar să fiți în călătorie, ci și pelerini, adică dornici să îl întâlniți pe Isus, să îl cunoașteți personal, să ascultați Cuvântul său care dă sens vieții, o umple cu o bucurie nouă, o bucurie diferită, o bucurie care nu rămâne 'afară', la suprafață, ci umple inima și o încălzește, o bucurie care este pace, care este bunătate, care este tandrețe. Astfel este bucuria dăruită nouă de Isus. Numai Isus poate da această bucurie. Acest lucru este demonstrat de mărturia atâtor sfinți și sfinte, bărbați și femei din toate timpurile, chiar și din timpul nostru" – a mai spus pontiful, dând câteva exemple de sfinți, precum Pier Giorgio Frassati, Carlo Acutis, Clara din Assisi, Tereza a Pruncului Isus.

Spunându-le că aceștia sunt "pelerinii speranței" – copii și tineri care l-au întâlnit pe Domnul Isus și au mers cu El, Isus fiind speranța pentru fiecare bărbat, pentru fiecare femeie, dar și pentru lume. "Să urmăm această cale și vom deveni și noi mici semne de speranță pentru cei care ne întâlnesc. Aceasta este dorința mea pentru mine și pentru voi" – a spus papa Francisc în încheierea salutului adresat grupului de copii și tineri, membri ai Uniunii italiene a nevăzătorilor și a persoanelor cu deficiențe de vedere.