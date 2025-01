Angelus. Papa Francisc: Dumnezeu nu este zgârcit, El ne oferă din belșug darul iubirii sale

Duminică, 19 ianuarie a.c., papa Francisc a condus rugăciunea Îngerul Domnului împreună cu romanii și pelerinii prezenți la amiază în Piața Sfântul Petru. Papa a vorbit despre Evanghelia duminicii, cu ”semnul” de la nunta din Cana Galileei, și a salutat acordul de încetare a focului din Fâșia Gaza. Succesorul lui Petru a îndemnat, de asemenea, la rugăciune pentru unitatea deplină a creștinilor.

Cetatea Vaticanului – Adrian Dancă

19 ianuarie 2025 – Vatican News. ”Fecioara Maria să mijlocească pentru noi și să ne ajute, în acest an jubiliar, să redescoperim bucuria întâlnirii cu Domnul Isus”: a spus papa Francisc în alocuțiunea rugăciunii Îngerul Domnului, condusă duminică, 19 ianuarie a.c., împreună cu peste 15.000 de romani și pelerini, prezenți la amiază în Piața Sfântul Petru.

Evanghelia duminicii (In 2,1-11), a remarcat papa în alocuțiunea sa, ne prezintă primul ”semn” pe care l-a săvârșit Isus, schimbând apa în vin la o sărbătoare de nuntă din Cana Galileei. Narațiunea ”anticipă și rezumă întreaga misiune a lui Isus”, căci, după cum spuneau profeții, în ziua venirii lui Mesia Domnul va pregăti un ospăț cu vinuri excelente (cf. Is 25,6), iar munții vor picura vinul nou (cf. Am 9,13). ”Isus, așadar”, a reluat papa, ”este Mirele care aduce vinul nou”.

Două lucruri ies în evidență în această pagină a Evangheliei: lipsa și belșugul. Pe de o parte, ”vinul începe să lipsească, iar Maria îi spune Fiului: Nu au vin (v. 3). Pe de alta, Isus intervine făcând să fie umplute șase amfore mari și, la sfârșit, vinul este atât de mult și rafinat încât stolnicul îl întreabă pe mire pentru ce l-a păstrat până la sfârșit” (v. 10). Așadar, semnul nostru este întotdeauna lipsa, pe când semnul lui Dumnezeu este [întotdeauna] belșugul. ”La lipsa omului, cum răspunde Dumnezeu? El răspunde prin belșugul iubirii sale (cf. Rm 5,20). Dumnezeu nu este zgârcit. Când dă, Dumnezeu dă foarte mult. Nu-ți dă o bucățică, îți dă foarte mult. La lipsurile noastre, Domnul răspunde prin belșug”.

”Uneori”, a subliniat papa ”ne dăm seama că vinul începe să lipsească și la ospățul vieții noastre, că puterile încep să slăbească... Se întâmplă atunci când grijile care ne frământă, temerile care ne iau cu asalt ori puterile dezlănțuite ale răului ne răpesc gustul vieții, beția bucuriei și savoarea speranței. Să fim atenți: în fața acestor lipsuri, când Domnul dăruiește, dăruiește din belșug. Pare o contradicție: din partea noastră, mai multe lipsuri, de la Domnul, o mai mare abundență, pentru că atunci când Domnul vrea să facă sărbătoare cu noi, o sărbătoare care nu va avea sfârșit”.

Să ne rugăm, de aceea, Fecioarei Maria, a fost îndemnul final al papei, pentru ca ea, ”femeia vinului nou” (cf. A. Bello, Maria, donna dei nostri giorni), ”să mijlocească pentru noi și, în acest an jubiliar, să ne ajute să redescoperim bucuria întâlnirii cu Domnul Isus”.

La saluturile finale, papa a făcut referință, printre altele, la speranțele de pace și la dramele din actualitatea internațională, în special, la acordul de încetare a focului în Fâșia Gaza.

”În aceste zile de rugăciune pentru unitatea creștinilor”, a mai spus papa Francisc, ”să nu încetăm să invocăm de la Dumnezeu darul prețios al comuniunii depline între toți discipolii Domnului”.

După rugăciunea ”Angelus”, papa Francisc a invocat binecuvântarea apostolică, ce ajunge prin mass-media la toți cei care o primesc în spirit de credință.