Papa: Jubileul, prilej pentru o încetare a focului pe toate fronturile de război

Papa Francisc semnează prefața la cartea "Jubileul speranței" a jurnalistului italian Francesco Antonio Grana, specializat în chestiuni vaticane. Volumul a fost publicat de Editura Elledici. Pontiful își exprimă dorința ca perioada Anului Sfânt să fie o adevărată ocazie de convertire, de revizuire a propriei vieți în lumina Evangheliei.

Cetatea Vaticanului – A. Mărtinaș

Vatican News – 3 decembrie 2024. În prefață, pontiful se referă la Anul Sfânt și la visul său, acela al unei lumi care să viețuiască în pace, în care armele sunt închise în arsenale, cei care le fabrică nu mai profită de moartea altora, pedeapsa cu moartea nu mai are execuții programate în agendă, iar deținuților li se acordă "forme de amnistie sau grațiere".

Nu un sentiment vag

"Cât mi-aș dori ca apropiatul jubileu să fie într-adevăr o ocazie propice pentru o încetare a focului în toate țările în care se luptă!", subliniază papa Francisc, amintind, așa cum a făcut în atâtea dintre apelurile sale, că "din război, din orice război – acest lucru trebuie să fie clar – toți ies întotdeauna învinși, toți!" și "nu există învingători și învinși, ci doar învinși!". În prefața cărții "Jubileul speranței", evidențiază totodată ceea ce s-a afirmat în bula Spes non confundit de proclamare a Anului Sfânt, și anume faptul că "speranța nu dezamăgește". Deoarece, explică, ea nu este "optimism, nici un vag sentiment pozitiv despre viitor", ci este "altceva"; "Nu este o iluzie sau o emoție. Este o virtute concretă, o atitudine de viață și are de-a face cu alegeri concrete. Speranța este hrănită de angajamentul fiecărei persoane pentru bine". "Alimentarea speranței", se spune în continuarea prefeței, are valoarea "acțiunii sociale, intelectuale, spirituale, artistice și politice în sensul cel mai înalt al cuvântului. Este punerea propriilor capacități și resurse în slujba binelui comun".

Instrument de har

Oprindu-se asupra binelui comun, pontiful amintește și despre migranții care trăiesc paradoxul unor călătorii extrem de dificile și de riscante numite "călătorii ale speranței" care adesea se revelează a fi "adevărate călătorii ale disperării", Marea Mediterană devenind "un mare cimitir". De asemenea, papa nu-i uită pe deținuții din închisori, în privința cărora amintește că a cerut "condiții demne" împreună cu abolirea pedepsei cu moartea, considerată "inadmisibilă pentru că atacă inviolabilitatea și demnitatea persoanei". Anul Sfânt, afirmă papa Francisc într-un pasaj al prefeței, "nu este exclusiv o întâlnire dictată de calendar, ci un adevărat instrument pastoral pe care papii, de la 1300 până astăzi, l-au folosit în funcție de necesitățile timpului în care au fost chemați să conducă Biserica".

Moment de renaștere

În timpul apropiatul Jubileu din 2025 milioane de pelerini vor trece prin Poarta Sfântă a bazilicii Sfântului Petru și a celorlalte trei bazilici papale. Mi-aș dori – scrie pontiful – ca acest pelerinaj să nu fie o călătorie turistică sau atingerea unui obiectiv, ca la Jocurile Olimpice. Mi-aș dori – a spus – să fie cu adevărat un prilej de convertire, de revizuire a propriei vieți în lumina Evangheliei și "ca acest pelerinaj să fie întotdeauna însoțit de un gest de caritate care să fie realizat în secret". De asemenea, sunt amintiți Pier Giorgio Frassati și Carol Acutis, doi tineri care vor fi proclamați sfinți în timpul Jubileului. Despre amândoi, papa Francisc vorbește ca despre modele de viață, deoarece nu au trăit comod pe canapeaua vieții lor, ci au trăit, cu Isus în inimă, frumusețea iubirii care devine slujire.