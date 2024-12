Un nou papamobil electric oferit papei

Compania germană Mercedes, i-a oferit Suveranului Pontif o nouă mașină de tip papamobil, dotată cu tehnologie modernă. Miercuri, 4 decembrie a.c., în Cetatea Vaticanului, CEO-ul Ola Källenius și membrii echipei de producție, i-au înmânat papei Francisc vehiculul unic, realizat manual, bazat pe noua Clasă G electrică: ”O mare onoare pentru noi, am acordat atenție tuturor nevoilor sfântului părinte”.

Christine Seuss – Cetatea Vaticanului

Începând de miercuri, 4 decembrie a.c., papa Francisc va face turul Pieței Sfântul Petru într-un nou papamobil. Cu ocazia Anului Sfânt 2025, constructorul auto Mercedes-Benz, i-a înmânat Suveranului Pontif o mașină de tip papamobil G-Class, complet electrică, realizată special pentru el. Delegația Mercedes s-a întâlnit cu papa în Cetatea Vaticanului, pentru a-i înmâna vehiculul. Pontiful a cerut în mod expres, ca angajații companiei germane, să fie prezenți la eveniment. Grupul a fost condus de Ola Källenius, CEO al Mercedes-Benz, precum și de alți reprezentanți de rang înalt ai grupului, care au venit din Germania special pentru această ocazie.

O mare onoare

„Este o mare onoare pentru noi să putem înmâna acest vehicul unui Sfânt Părinte”, a subliniat Källenius la microfoanele Radio Vatican - Vatican News. Mercedes se poate lăuda cu aproape 100 de ani de experiență în ceea ce privește așa-numitul papamobil: primul vehicul produs la Stuttgart, a fost livrat Papei Pius al XI-lea, în anul 1930. Chiar și papa Francisc folosește în prezent un G-Class pentru audiențele sale generale, deși acesta este alimentat pe benzină. „Ne îndreptăm către emisii zero și lansăm multe produse electrice. Anul acesta am lansat G-ul electric. Suntem pe această cale și vom continua să facem acest lucru și în anii următori”, a explicat Källenius.

Peter Zotter a fost, de asemenea, încântat de ocazia de a-l întâlni pe papa. Zotter lucrează la dezvoltarea fabricii din Graz, unde se produce Mercedes G-Class. „Este, desigur, o onoare să lucrez la un astfel de proiect. Am fabricat deja un G-Class pentru papă, dar asta a fost cu ceva timp în urmă și nu am fost implicat personal. Să ai ocazia să lucrezi la un vehicul atât de special este o oportunitate care, probabil, apare o singură dată în carieră”, a spus Zotter.

Zero emisii, confort, tehnologie

Echipa de specialiști din diferite locații Mercedes a lucrat timp de aproximativ un an cu reprezentanții Vaticanului pentru a personaliza mașina în funcție de exigențele papei. O mare atenție a fost acordată emisiilor zero: Vaticanul și-a stabilit obiectivul ca fiecare dintre vehiculele sale să fie complet fără emisii până în 2030. În special, detalii precum scaunul pivotant și mobilierul interior au fost realizate manual. Vehiculul se bazează pe noul G-Class electric cu tracțiune integrală. Acesta a fost proiectat special pentru viteză redusă, cu care mașina este condusă, în mod normal, în Piața Sfântul Petru, în timpul audiențelor publice. „Desigur, în comparație cu vehiculul original, multe lucruri s-au schimbat în ceea ce privește baza, astfel încât punctul de plecare a fost diferit”, mai explică Zotter. Experiența dobândită din proiectul anterior a fost încorporată în lucrările din ultimul an. În special, dezvoltatorul indică partea din spate a vehiculului: „Aceasta este o singură piesă cu toate funcțiile. Sperăm că îi va oferi sfântului părinte confortul adecvat pentru călătoriile sale”.

Audiență privată cu echipa de producție

Comparativ cu Clasa G obișnuită, acoperișul a fost eliminat. În caz de ploaie sau condiții meteorologice nefavorabile, un acoperiș retractabil protejează ocupanții. La fel ca precedentele papamobile, vehiculul este de culoare albă și poartă numărul de înmatriculare SCV1 „Statul Cetății Vaticanului”. După predarea cheilor, papa Francisc a primit managerii și lucrătorii pentru o scurtă audiență privată.