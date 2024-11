Papa Francisc, patriarhului Bartolomeu: catolicii și ortodocșii trebuie să se roage și să lucreze împreună

Sâmbătă, 30 noiembrie a.c., Suveranul Pontif a transmis o scrisoare de felicitare patriarhului Bartolomeu cu ocazia sărbătorii Sfântului Andrei, patron al Patriarhatului Ecumenic. Delegația Sfântului Scaun prezentă la sărbătoare este compusă din cardinalul Kurt Koch, prefect al Departamentului pentru Promovarea Unității Creștinilor, superiori ai Departamentului, arhiepiscopul Flavio Pace, secretar, și arhiepiscopul Andrea Palmieri, subsecretar și nunțiul apostolic în Turcia, Marek Solczyński.

Cetatea Vaticanului – E. Asmarandei

30 noiembrie 2024 – Vatican News. În cadrul tradiționalelor vizite ale delegațiilor pentru sărbătorile Sfinților Patroni, pe 29 iunie, la Roma, sărbătoarea Sfinților Petru și Paul și pe 30 noiembrie, la Istanbul, sărbătoarea Sfântului Andrei, cardinalul Kurt Koch, prefect al Departamentului pentru Promovarea Unității Creștinilor, a condus delegația Sfântului Scaun pentru a lua parte la sărbătoarea Patriarhiei Ecumenice. Cardinalul a fost însoțit de ceilalți superiori ai Departamentului, arhiepiscopul Flavio Pace, secretar, și arhiepiscopul Andrea Palmieri, subsecretar. Li s-a alăturat, la Istanbul, nunțiul apostolic în Turcia, arhiepiscopul Marek Solczyński. Delegația a luat parte la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie prezidată de patriarhul ecumenic, Beatitudinea Sa Bartolomeu, în Biserica Patriarhală Sfântul Gheorghe din Fanar, a avut o întâlnire cu patriarhul și conversații cu Comisia Sinodală responsabilă cu Biserica catolică. De asemenea, cardinalul Koch i-a transmis patriarhului ecumenic un mesaj al Sfântului Părinte pe care l-a citit public la încheierea Sfintei Liturghii.

Vă oferim aici, în traducerea noastră de lucru, scrisoarea papei Francisc:

Preafericirii Sale Bartolomeu

Arhiepiscop de Constantinopol

Patriarh Ecumenic

Preafericirea Voastră, iubite frate în Cristos,

Comemorarea liturgică a Sfântului Apostol Andrei, patronul Patriarhiei Ecumenice de Constantinopol, îmi oferă o ocazie potrivită, în numele întregii Biserici catolice și în numele meu personal, de a exprima sincere urări de bine Beatitudinii Voastre, membrilor Sfântului Sinod, clerului, călugărilor și tuturor credincioșilor adunați în Catedrala Patriarhală Sfântul Gheorghe din Fanar. De asemenea, vă transmit asigurarea rugăciunilor mele fervente, că Dumnezeu Tatăl, izvorul oricărui dar, vă va acorda binecuvântări cerești abundente prin mijlocirea Sfântului Andrei, primul dintre cei chemați și fratele Sfântului Petru. Delegația pe care am trimis-o și în acest an arată afecțiunea fraternă și respectul profund pe care continui să le am pentru Preafericirea Voastră și pentru Biserica încredințată grijii dumneavoastră pastorale.

În urmă cu doar câteva zile, pe 21 noiembrie, s-au împlinit șaizeci de ani de la promulgarea Decretului Unitatis Redintegratio, care a marcat intrarea oficială a Bisericii catolice în mișcarea ecumenică. Acest document important al Conciliului Vatican al II-lea, a deschis calea dialogului cu alte Biserici. Dialogul nostru cu Biserica ortodoxă a fost și continuă să fie deosebit de fructuos. Primul dintre fructele obținute este cu siguranță fraternitatea reînnoită pe care o trăim astăzi cu o intensitate deosebită și pentru aceasta îi mulțumesc lui Dumnezeu Tatăl Atotputernic. Cu toate acestea, ceea ce Unitatis Redintegratio stabilește ca obiectiv final al dialogului, comuniunea deplină între toți creștinii, împărtășind unicul potir euharistic, nu a fost încă realizat nici măcar cu frații și surorile noastre ortodoxe. Acest lucru nu este surprinzător, deoarece diviziunile care datează de un mileniu nu pot fi rezolvate în câteva decenii. În același timp, după cum susțin unii teologi, obiectivul restabilirii comuniunii depline are o dimensiune escatologică incontestabilă, în măsura în care, calea spre unitate coincide cu cea a mântuirii în Isus Cristos, la care Biserica va participa pe deplin doar la sfârșitul timpului. Acest lucru nu înseamnă că ar trebui să pierdem din vedere obiectivul final, la care aspirăm cu toții, și nici nu ne putem pierde speranța că o astfel de unitate poate fi realizată în cursul istoriei și într-un interval de timp rezonabil. Catolicii și ortodocșii nu trebuie să înceteze niciodată să se roage și să lucreze împreună pentru a se pregăti să accepte darul divin al unității.

Angajamentul ireversibil al Bisericii catolice față de calea dialogului a fost reafirmat de recenta Adunare Generală Ordinară a Sinodului Episcopilor, care a avut loc la Vatican între 2 și 27 octombrie 2024. Impulsul pentru un exercițiu reînnoit al sinodalității în Biserica catolică va favoriza cu siguranță relațiile dintre Biserica catolică și Biserica ortodoxă, care a păstrat întotdeauna vie această dimensiune eclezială constitutivă. Dincolo de deciziile concrete care vor decurge din lucrările Adunării, în aceste zile s-a trăit o atmosferă de dialog autentic și sincer. Într-o lume sfâșiată de opoziție și polarizare, participanții la Adunare, deși proveneau din medii foarte diferite, au fost capabili să se asculte unii pe alții fără să judece sau să condamne. Ascultarea fără condamnare ar trebui să fie, de asemenea, modul în care catolicii și ortodocșii își continuă călătoria spre unitate. Sunt deosebit de mulțumit de faptul că reprezentanții altor Biserici, inclusiv Mitropolitul Iob al Pisidiei, delegat al Patriarhului Ecumenic al Constantinopolului, au participat activ la procesul sinodal. Prezența și munca sa asiduă au fost îmbucurătoare pentru toți și un semn tangibil al atenției și sprijinului pe care le-ați acordat întotdeauna procesului sinodal.

Beatitudinea Voastră, apropiata aniversare a celor 1700 de ani de la Primul Sinod Ecumenic de la Niceea, va fi o altă ocazie de a depune mărturie despre comuniunea în creștere care există deja între toți cei care sunt botezați în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Mi-am exprimat deja de mai multe ori dorința de a putea sărbători acest eveniment împreună cu dumneavoastră și le mulțumesc sincer tuturor celor care au început deja să lucreze pentru a face acest lucru posibil. Această aniversare se va raporta nu numai vechile Sedii care au participat activ la Conciliu, ci și toți creștinii care continuă să își mărturisească credința prin cuvintele crezului niceeno-constantinopolitan. Amintirea acestui eveniment important va întări, cu siguranță, legăturile deja existente și va încuraja toate Bisericile la o mărturie reînnoită în lumea de astăzi. Fraternitatea trăită și mărturia dată de creștini vor fi, de asemenea, un mesaj pentru lumea noastră chinuită de război și violență. În această privință, mă alătur de bunăvoie rugăciunii dumneavoastră pentru ca în Ucraina, Palestina, Israel și Liban, precum și în toate acele regiuni în care se poartă ceea ce am numit adesea un „război mondial fragmentat”, să fie pace.

Cu aceste sentimente, reînnoiesc sincerele mele urări de bine Preafericirii Voastre. Încredințându-vă mijlocirii Sfinților Frați Petru și Andrei, vă îmbrățișez frățește în Cristos, Domnul nostru.

Roma, Sfântul Ioan din Lateran, 30 noiembrie 2024

Francisc