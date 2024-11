Papa Francisc, tinerilor: Speranța din sufletul tinerilor are numele și chipul lui Isus

Sâmbătă, 16 noiembrie a.c., papa Francisc a primit o delegație a Consiliului Național al Tinerilor din Italia. În discursul său, papa a afirmat că speranța, starea de suflet în care se regăsesc cei mai mulți tineri, pentru creștini are numele și chipul lui Isus. Prezentându-l ca model pe Fericitul Pier Giorgio Frassati, papa i-a îndemnat pe tineri să aibă curajul de a visa ca să nu devină ”pensionari ai vieții”.

Cetatea Vaticanului – Adrian Dancă

16 noiembrie 2024 – Vatican News. ”Nu vă pierdeți capacitatea de a visa! Când un tânăr își pierde această capacitate, nu spun că devine bătrân, pentru că bătrânii visează, ci devine un pensionar al vieții. Să nu fiți pensionari ai vieții și să nu lăsați să vă fie furată speranța!”: a spus papa Francisc primind sâmbătă, 16 noiembrie a.c., în audiență comună o delegație a Consiliului Național al Tinerilor din Italia cu ocazia celei de-a 20-a aniversări de la înființare. Este vorba de o organizație consultativă care reprezintă interesele tinerilor în fața instituțiilor de la nivel local, național și european.

”Speranța nu dezamăgește”, a spus papa în discursul său, remarcând că aceasta este tema Jubileului din 2025 și că, potrivit celor mai recente statistici, ”speranța este atitudinea interioară în care tinerii italieni se recunosc cel mai mult”. Promovând participarea activă a tinerilor, Consiliul amintit este chemat să acționeze împreună și de o manieră vocală pentru a deveni ”vocea tuturor, mai ales a celor care nu au voce”. În fața provocărilor pe care tinerii trebuie să le înfrunte în timpurile noastre – demnitatea muncii, familia, educația, angajamentul civic, îngrijirea creației și noile tehnologii – papa a atras atenția asupra creșterii gesturilor de violență și de autolezare, până la gestul cel mai extrem de a-și pune capăt vieții, acestea fiind, în cele din urmă ”semnele unui disconfort îngrijorător și complex”.

Într-o schimbare de epocă, nu doar culturală, ci și antropologică, papa a afirmat că ”este fundamental un parcurs educațional care să-i implice pe toți. Pot să spun că este necesar un sat al educației unde, în diversitate, să se împartă angajarea de a genera o rețea de relații umane și deschise. E nevoie de un pact, o alianță între cei care doresc să pună în centru persoana și, în același timp, sunt dispuși să investească noi energii pentru formarea celor care vor fi în serviciul comunității”.

”Voi”, a spus papa delegației de tineri, ”sunteți chemați să fiți mărturisitori ai frumuseții și ai noutății vieții. Există o frumusețe care merge dincolo de aparențe: este frumusețea oricărui bărbat și a oricărei femei care își trăiește cu iubire vocația personală, în slujirea dezinteresată a comunității, în munca generoasă pentru fericirea familiei, în angajarea gratuită pentru a face să crească prietenia socială. A descoperi, a arăta și a scoate în relief această frumusețe înseamnă a pune bazele solidarității sociale și ale culturii întâlnirii. Slujirea voastră dezinteresată pentru adevăr și libertate, pentru dreptate și pace, pentru familie și politică este contribuția cea mai frumoasă și necesară pe care puteți să o oferiți instituțiilor pentru edificarea unei societăți noi”. În acest sens, papa a pus o serie de întrebări spontane cu privire la capacitatea părinților de a se juca cu copiii, precum și la capacitatea de a da o mângâiere celor înaintați în vârstă.

”Permiteți-mi să vă înmânez lucrul cel mai important”, a adăugat papa în discursul său, ”acel adevăr care pentru un creștin n-ar trebui trecut niciodată sub tăcere. Este vestea care îi privește pe toți, tineri și bătrâni, și pe care am mereu nevoie să o ascultăm din nou: Dumnezeu te iubește, știi? Dumnezeu te iubește. Cristos te mântuiește, El este viu! Dacă El este viu, atunci speranța nu este zadarnică. Răul, pesimismul și scepticismul nu vor avea ultimul cuvânt. Atât de mulți tineri cad în scepticism, fiind împinși de droguri. La începutul faptului de a fi creștini nu se află o decizie etică ori o mare idee, ci întâlnirea cu o Persoană, întâlnirea cu Isus, care dă viață unui nou orizont. Speranța, starea de suflet în care astăzi tinerii italieni se regăsesc mai mult, pentru noi, creștinii, are un nume și un chip, chipul Domnului, chipul lui Isus”.

În fine, după ce a îndemnat reprezentanții tinerilor să nu le fie frică să înfrunte conflictele, pentru că acestea pot fi o ocazie de creștere, papa i-a încredințat pe toți Fericitului Pier Giorgio Frassati. ”De copil”, a mărturisit papa, ”eu am auzit vorbindu-se de el pentru că tatăl meu era membru al Acțiunii Catolice. [Frassati] E un tânăr ca voi, care a mărturisit prin viața sa bucuria Evangheliei. Vă invit să-l cunoașteți și să imitați coerența și curajul său, bucuria sa”.