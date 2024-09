"Călătoria de neuitat a Papei, misionar la capătul lumii" este titlul articolului de fond al directorului nostru editorial, Andrea Tornielli, însoțit și de un scurt video, care ilustrează imaginile destinate să rămână în minte și în inimă la sfârșitul pelerinajului în Asia de Sud-Est și Oceania.

ANDREA TORNIELLI

Vatican News – 13 septembrie 2024. «La sfârșitul celei mai lungi călătorii a pontificatului papei Francis, în Asia de Sud-Est și Oceania, există câteva imagini destinate să rămână în minte și în inimă. Prima este cea a "tunelului fraternității" pe care pontiful l-a binecuvântat, alături de marele imam din Jakarta: într-o perioadă în care tunelurile sunt asociate cu imagini de război, terorism, violență și moarte, acest pasaj subteran care leagă marea moschee de catedrala catolică este un semn și o sămânță de speranță. Gesturile de prietenie și afecțiune pe care episcopul Romei și imamul le-au schimbat au atins o coardă sensibilă pentru mulți, în cea mai mare țară musulmană din lume.

A doua imagine îl prezintă pe papa Francisc urcând la bordul avionului militar C130 al Forțelor Aeriene Australiene, pentru a merge la Vanimo, în Papua Noua Guinee, în nord-vestul țării, pentru a vizita trei misionari de origine argentiniană și turma lor de credincioși, aducând cu el o tonă de ajutoare și cadouri. Papa, care în tinerețe a visat să fie misionar în Japonia, și-a dorit mult această călătorie în cel mai periferic loc din lume, unde a fost îmbrățișat de bărbați și femei în costumele lor colorate. A fi misionar înseamnă în primul rând să împărtășești viața, numeroasele probleme și speranțele acestui popor care trăiește în precaritate, înconjurat de o natură explozivă. Înseamnă să mărturisești chipul unui Dumnezeu care este bunătate și compasiune.

A treia imagine este cea a președintelui Republicii, José Manuel Ramos-Horta, care, la sfârșitul discursurilor oficiale din palatul prezidențial din Dili, Timorul de Est, s-a aplecat pentru a-l ajuta pe Sfântul Părinte să își așeze picioarele în scaunul cu rotile. În cea mai catolică țară din lume, credința este un puternic element de identitate, iar rolul Bisericii a fost decisiv în procesul care a condus la independența față de Indonezia.

A patra imagine este cea emoționantă a îmbrățișării de către Papă a copiilor cu dizabilități îngrijiți de călugărițele de la școala "Irmãs Alma": gesturi, priviri, câteva cuvinte profund evanghelice pentru a ne aminti că acești copii care au nevoie de toate, lăsându-se îngrijiți, ne învață să ne lăsăm îngrijiți de Dumnezeu. Întrebarea de ce suferă cei mici este o lamă care rănește, o rană care nu se vindecă. Răspunsul papei Francisc a fost apropierea și îmbrățișarea.

A cincea imagine este cea a locuitorilor din Timorul de Est care l-au așteptat ore în șir pe Suveranul Pontif sub soarele arzător, pe esplanada din Taci Tolu. Au fost prezenți peste 600.000 de oameni, practic fiecare al doilea locuilor din Timorul de Est. Papa Francisc a fost impresionat de această primire și căldură, într-o țară care, după ce a luptat pentru a-și câștiga independența față de Indonezia, își construiește încet viitorul. Șaizeci și cinci la sută din populație are sub 30 de ani, iar străzile străbătute de mașina papală erau pline de tineri și femei cu copiii lor mici. O speranță pentru Biserică. O speranță pentru lume.

A șasea imagine este cea a liniei de orizont din Singapore, insula-stat cu cei mai înalți și mai moderni zgârie-nori. O țară dezvoltată și bogată. Imposibil să nu te gândești la contrastul cu străzile prăfuite din Dili, pe care papa Francisc le părăsise cu câteva ore mai devreme. Și aici, unde prosperitatea este evidentă în fiecare colț, unde viața este organizată și transportul foarte rapid, pontiful i-a îmbrățișat pe toți și a arătat calea către iubire, armonie și fraternitate.

În cele din urmă, ultima imagine, este cea a Papei însuși. Au fost unii care s-au îndoit că va rezista bine la oboseala unei călătorii atât de lungi, în țări cu climă tropicală. Dimpotrivă, a fost un crescendo: în loc să obosească zi de zi, 'măcinând' kilometri, transferuri și zboruri, el și-a recăpătat energia. S-a întâlnit cu tinerii din diferite țări, a renunțat la textul scris și a dialogat cu ei, refăcându-și spiritul, dar și trupul. Tânăr printre tineri, în ciuda vârstei sale care se apropie acum de 88 de ani, pe care îi va împlini în ajunul Jubileului.»