Papa Francisc seminariștilor spanioli: Ascultați, iertați și favorizați-i pe cei săraci

Primind în audiență sâmbătă, 3 august a.c., în cursul dimineții, comunitatea Seminarului major spaniol din Getafe, Suveranul Pontif a reamintit că preoția este "un dar" și i-a îndemnat pe viitorii preoți să aibă "o predilecție specială pentru cei care suferă cel mai mult", urmând exemplul Sfântului Ioan Maria Vianney.

Cetatea Vaticanului – Isabella Piro

Vatican News – 3 august 2024. "Dacă am înțelege bine ce înseamnă un preot pe pământ, am muri; nu de frică, ci de iubire": gândul Sfântului Ioan Maria Vianney – foarte cunoscut sub numele "Parohul de Ars" și a cărui comemorare liturgică cade în data de 4 august – a reprezentat firul roșu al discursului în limba spaniolă pe care papa Francisc l-a adresat comunității Seminarului major "Doamna Noastră a Apostolilor" din Getafe, în Spania, primită în audiență sâmbătă, 3 august, în Sala Clementină din Palatul Apostolic. La audiență au participat în jur de cincizeci de viitori preoți, însoțiți de episcopul Diecezei de Getafe, monseniorul Ginés García Beltrán, de episcopul auxiliar, monseniorul José María Avendaño și de rectorul Seminarului, împreună cu alți profesori. Seminariștii se află la Roma în pelerinaj la mormintele apostolilor Petru și Paul, cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la înființarea Seminarului.

Patru aspecte fundamentale ale darului preoției

În textul discursului înmânat participanților, papa Francisc îi îndeamnă pe viitorii preoți să se pregătească "pentru a primi într-o zi darul preoției" și pentru a asculta "chemarea de iubire" a Domnului. "Calea imitării lui Isus", subliniază Suveranul Pontif, "nu este lipsită de dificultăți". Pentru aceasta, este necesar ca seminariștii să aibă grijă de "patru aspecte fundamentale, care sunt: viața spirituală, studiul, viața comunitară și activitatea apostolică":

Este indispensabil să nu pierdeți din vedere armonia dintre aceste patru aspecte, pentru că Domnul și Biserica se așteaptă ca voi, seminariștii, să fiți, în primul rând, oameni integri și generoși în modul de a răspunde la vocația pe care ați primit-o, mereu dispuși să ascultați și să iertați, hotărâți să trăiți până la capăt dăruirea voastră totală față de Dumnezeu și față de frații și surorile voastre, cu o predilecție deosebită față de cei care suferă cel mai mult, față de cei săraci și excluși – a evidențiat pontiful.