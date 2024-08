Papa, afganilor: Continuați nobilul efort de promovare a dialogului și armoniei religioase

Miercuri, 7 august, în cursul dimineții, papa Francisc a primit în audiență un grup de reprezentanți ai Asociației Comunității Afgane din Italia, în Sala adiacentă Aulei Paul al VI-lea. Exprimându-și bucuria de a-i întâlni, pontiful a amintit că, în ultimele decenii, Afganistanul "a avut o istorie complicată și dramatică, marcată de o succesiune de războaie și conflicte sângeroase, care au făcut foarte dificilă, pentru populație, ducerea unei existențe pașnice, libere și sigure".

Cetatea Vaticanului – A. Mărtinaș

Vatican News – 8 august 2024. În discurs, papa Francisc a evidențiat necesitatea "ca toată lumea să se maturizeze în convingerea că nu se poate, în numele lui Dumnezeu, alimenta disprețul față de alții, ura și violența". "Prin urmare" – a continuat – "vă încurajez să continuați în nobilul vostru efort de a promova armonia religioasă și de a vă implica în favoarea depășirii neînțelegerilor dintre diferitele religii pentru a construi căi ale dialogului plin de încredere și ale păcii. Nu este o cale ușoară, aceasta suferind uneori eșecuri, dar este singura cale posibilă, care trebuie urmată cu tenacitate și constanță, dacă doriți cu adevărat să faceți bine comunității și să promovați pacea".

Pontiful a amintit totodată că situația de instabilitate, "războaiele, cu încărcătura lor de distrugere și moarte, diviziunile interne și obstacolele în calea recunoașterii anumitor drepturi fundamentale, i-au împins pe mulți să ia calea exilului. M-am întâlnit cu unele familii din Afganistan venite aici".

Tot cu referire la caracteristicile societății afgane și pakistaneze, papa Francisc a reliefat multietnicitatea acestora, faptul că sunt alcătuite din grupuri etnice diverse, fiecare dintre acestea fiind mândre de propria cultură și tradiții, de modul de viață caracteristic. "Această diferențiere marcată" – a evidențiat Sfântul Părinte – "în loc să fie o oportunitate de a promova un minim numitor comun pentru a proteja caracteristicile specifice și drepturile fiecăruia, este uneori un motiv de discriminare și excludere, dacă nu chiar de persecuție. Pare tragic, însă voi ați trăit o perioadă teribilă, cu atâtea războaie...".

Subliniind faptul că aceste aspecte "sunt și mai importante în zona de frontieră cu Pakistanul, unde întrepătrunderea grupurilor etnice și 'porozitatea' extremă a frontierelor determină o situație care nu este ușor de descifrat și în care este foarte dificil să se elaboreze o legislație eficientă care să fie înțeleasă și aplicată în mod concret de către toți", pontiful a atras atenția asupra pericolului ca, în astfel de contexte, să se declanșeze "procese în care partea care este sau se simte mai puternică tinde să treacă dincolo de ceea ce prevede legea și să tergiverseze situația minorităților, protejându-se cu presupusul drept al forței, în loc să se bazeze pe forța legii".

Papa Francisc a reliefat că factorul religios, tocmai prin natura sa, "ar trebui să contribuie la atenuarea durității contrastelor, ar trebui să creeze spațiul necesar pentru ca tuturor să li se acorde drepturi cetățenești depline, pe picior de egalitate și fără discriminare". "Cu toate acestea" – a continuat – "de multe ori religia este manipulată și instrumentalizată și ajunge să servească unor scopuri care nu sunt compatibile cu ea. În astfel de cazuri, religia devine un factor de confruntare și ură, care poate duce la acte violente. Iar voi, în unele ocazii, ați fost martorele unor astfel de situații (...)".

În discursul adresat reprezentanților Asociației Comunității Afgane din Italia, pontiful a reamintit că, împreună cu Marele Iman al Al-Azhar, a afirmat, în Documentul privind fraternitatea umană pentru pace mondială și coexistență comună, semnat la Abu Dhabi la 4 februarie 2019, că "religiile nu incită niciodată la război și nu suscită sentimente de ură, ostilitate, extremism și nici nu îndeamnă la violență sau vărsare de sânge. Aceste dezastre sunt rezultatul devierii de la învățăturile religioase, al utilizării religiilor în scop politic, și, de asemenea, al interpretărilor unor grupuri de oameni din sfera religioasă care au abuzat [...] de influența sentimentului religios asupra inimilor oamenilor pentru a-i determina să facă ceea ce nu are nimic de-a face cu adevărul religiei". Prin urmare – a continuat pontiful – am cerut tuturor "să nu mai instrumentalizeze religiile pentru a incita la ură, violență, extremism și fanatism orb și să nu mai folosească numele lui Dumnezeu pentru a justifica acte de crimă, exil, terorism și opresiune". Și – a precizat – am făcut acest lucru tocmai datorită credinței noastre în Dumnezeu, care a creat omenirea pentru a trăi ca frați și "nu dorește ca numele Său să fie folosit pentru a teroriza oamenii".

Papa Francisc a subliniat că, ceea ce s-a spus (n.n. în Documentul privind fraternitatea umană pentru pace mondială și coexistență comună, semnat la Abu Dhabi la 4 februarie 2019) despre rolul religiei poate fi aplicat, prin analogie, diferențelor etnice-lingvistice-culturale, pentru gestionarea cărora este la fel de necesar să "adoptăm cultura dialogului ca modalitate; colaborarea comună ca conduită; cunoașterea reciprocă ca metodă și criteriu".

"Sper din tot sufletul ca aceste criterii să devină o moștenire comună, pentru ca ele să influențeze mentalitățile și comportamentele, astfel încât principiile să nu fie doar apreciate și împărtășite abstract, ci și aplicate concret și punctual. Dacă acest lucru se va întâmpla, discriminarea pe care o denunță asociația voastră cu referire la grupul etnic paștun din Pakistan va lua sfârșit, iar o nouă eră poate începe, în care puterea legii, compasiunea – acesta este cuvântul cheie: compasiune – și cooperarea în respect reciproc vor da naștere unei civilizații mai drepte și mai umane (...)" – a evidențiat totodată Suveranul Pontif.

"Fie ca Dumnezeu atotputernic și milostiv să ajute conducătorii și popoarele să construiască o societate în care tuturor să li se acorde cetățenie deplină cu drepturi egale; în care fiecare să poată trăi conform propriilor obiceiuri și culturi, într-un cadru care ia în considerare drepturile tuturor, fără tergiversări sau discriminări.

Dragi prieteni, vă mulțumesc pentru vizită. Vă doresc succes în activitatea dumneavoastră și invoc binecuvântarea lui Dumnezeu asupra dumneavoastră și a familiilor dumneavoastră" – a spus pontiful în încheierea discursului adresat miercuri, 7 august 2024, reprezentanților Asociației Comunității Afgane din Italia.