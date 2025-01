"Astfel, speranța Jubileului devine concretă" este titlul articolului de fond semnat de directorul nostru editorial Andrea Tornielli, în care sunt puse în lumină unele semnale de speranță care devin concrete în contextul Anului Sfânt, dedicat speranței. Editorialul se referă la condamnările la moarte comutate în închisoare pe viață în Statele Unite, la abolirea pedepsei cu moartea în Zimbabwe și la anunțarea eliberării, în Cuba, a numeroși deținuți.

Cetatea Vaticanului – Andrea Tornielli

Vatican News – 16 ianuarie 2025. Scrie Andrea Tornielli în editorial: "Deschiderea Porții Sfinte a Jubileului, la 24 decembrie 2024, a fost precedată de decizia, cu câteva ore mai devreme, a președintelui american Joe Biden de a comuta în pedeapsa cu închisoare pe viață condamnările la moarte a 37 de deținuți din închisorile federale. La începutul lunii ianuarie, alte două vești bune: în Carolina de Nord, guvernatorul și-a încheiat mandatul comutând în închisoare pe viață cele 15 condamnări la moarte care urmau să fie aplicate în acest statul pe care l-a guvernat, în timp ce în Africa, președintele Republicii Zimbabwe a scos pedeapsa capitală din sistemul juridic al țării. De asemenea, acum, la începutul acestui An Sfânt, a fost dat anunțul eliberării a 553 de deținuți în Cuba.

Avem atâta nevoie de semne de speranță care să ne ajute să ridicăm privirea din trista panoramă a războaielor și a violenței: nu putea fi un început mai bun pentru acest an de har, deoarece este o noutate care leagă Jubileul creștin de originea sa biblică, așa cum a amintit papa Francisc în Bula de indicțiune a Anului Sfânt Spes non confundit: "Propun guvernelor ca în Anul Jubiliar să ia inițiative care să redea speranța; forme de amnistie sau de renunțare la aplicarea pedepsei menite să ajute persoanele să-și recapete încrederea în sine și în societate; căi de reintegrare în comunitate cărora să le corespundă un angajament concret în vederea respectării legilor. Este un îndemn străvechi, a explicat episcopul Romei, citând Cartea Leviticului, "care vine din Cuvântul lui Dumnezeu și rămâne cu toată valoarea sa sapiențială în invocarea actelor de clemență și de eliberare care permit oamenilor să o ia de la capăt: Să declarați sfânt al cincizecilea an și să proclamați eliberarea în țară pentru toți locuitorii ei".

Amnistia, remiterea pedepsei, clemența merg mână în mână cu cele două cuvinte-cheie ale fiecărui jubileu, care sunt milostivirea și iertarea. Lumea noastră are nevoie de ele mai mult ca niciodată."