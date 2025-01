Mons. Aldo Cavalli: Veniți la Medjugorje, loc de har ales de Dumnezeu

Arhiepiscopul Aldo Cavalli, trimisul papei Francisc la Medjugorje, în calitate de vizitator apostolic, a oferit un interviu directorului editorial Vatican News, Andrea Tornielli, despre pelerinajele și situația actuală de la Medjugorje. Interviul a fost publicat miercuri, 15 ianuarie a.c.

Cetatea Vaticanului – E. Asmarandei

15 ianuarie 2025 – Vatican News. ”Medjugorje este un loc normal, fără nimic special și, a devenit prin har, un loc spiritual unde vin oameni din întreaga lume. Ei sosesc acolo și încep să se roage”, a spus arhiepiscopul Aldo Cavalli, vizitatorul apostolic al papei Francisc la Medjugorje, într-un interviu acordat directorului editorial Vatican News, Andrea Tornielli, publicat miercuri, 15 ianuarie a.c.

În anul 2021, mons. Cavalli a primit din partea pontifului misiunea de a merge în Bosnia și Herțegovina, în calitate de vizitator apostolic, unde, Medjugorje, a devenit în ultimii patruzeci de ani, unul dintre cele mai vizitate centre mariane din lume. Anul 2024 a fost unul important pentru Medjugorje: în luna mai, Departamentul pentru Doctrina Credinței a publicat noile norme privind presupusele fenomene supranaturale. În luna septembrie, a fost publicată nota intitulată ”Regina Păcii”, dedicată experienței spirituale de la Medjugorje, care acordă fenomenului marian statutul de ”nihil obstat”, ceea ce înseamnă ca fiind cea mai înaltă recunoaștere dintre cele prevăzute de noile norme. Din acel moment, ”presupusele mesajele” pe care le primesc vizionarii sunt publicate ”cu aprobare ecleziastică”.

”De câțiva ani”, a spus directorul Tornielli, ”locuiți în parohia Medjugorje și vă întâlniți cu pelerinii. Care a fost experiența dumneavoastră?”.

”Nu am fost niciodată la Medjugorje. Dar sunt italian și, la fel ca mulți din țara mea, am avut contacte cu cei care au mers acolo. Întotdeauna am observat, când se întorceau de la Medjugorje, că acești oameni erau mai implicați la nivel spiritual și uman: în biserică, la cateheză, în a face bine. Erau mult mai implicați decât înainte. Acum sunt acolo (Medjugorje) de trei ani: este un loc normal, fără nimic special, și a devenit prin har, un loc spiritual unde vin oameni din întreaga lume. Ei sosesc acolo și încep să se roage. Intră în comuniune cu Isus, iar Fecioara Maria îi însoțește. Este o rugăciune simplă, vor să își schimbe viața, să trăiască mai bine decât înainte, vor să rezolve sau să trateze problemele pe care le au. O schimbare care se numește convertire, care are loc, în special, în sacramentul spovezii. Aceste lucru se întâmplă în mod normal la Medjugorje”, a spus arhiepiscopul Cavalli.

Întrebat de Tornielli, ce îl impresionează văzând numeroși pelerini, vizitatorul apostolic a răspuns: ”Vin tineri și adulți. Sosesc fără nicio sponsorizare. Toți vin cu un singur scop: să-I întâlnească pe Isus și pe Fecioara Maria. Nu găsesc nimic de văzut sau de vizitat: ca și turism religios suntem zero. Dar aici tinerii și adulții încep să se roage. Abia ajunsesem, în februarie, acum trei ani, și stăteam printre băncile în aer liber din spatele bisericii. A intrat o familie din America Latină, cu un băiat de 15 ani care era recalcitrant! După doar cinci minute a venit să se spovedească... iar părinții se uitau surprinși la el. Este un loc de har pe care Domnul l-a ales pentru a putea fi întâlnit. Autorizația papei (”nihil obstat”) înseamnă: mergeți, mergeți, mergeți! Mergeți acolo pentru că este un loc al harului, unde îl întâlniți pe Domnul și Domnul vă întâlnește pe voi”.

”Datorită noilor norme dorite de Papa Francisc”, a continuat directorul Vatican News, ”procedura de examinare și pronunțare asupra acestor cazuri se concentrează acum mai mult asupra fructelor spirituale”.

Mons. Aldo Cavalli a specificat: ”Departamentul pentru Doctrina Credinței a examinat două puncte care pot fi documentate. Primul se referă la roade. Mii și mii de persoane vin la Medjugorje din întreaga lume. În 2024, au venit două milioane de adulți și tineri. Aproape 50.000 de preoți au venit să se roage pentru convertire. Apoi, alte roade foarte importante sunt numeroasele vocații. Atât de mulți oameni care se roagă. Al doilea element care a fost examinat au fost mesajele. Fiecare mesaj a fost comparat cu credința noastră și s-a constatat că mesajele corespundeau acesteia. Fructe foarte pozitive și mesaje pozitive pentru credință: acest lucru a făcut posibil să spunem că Medjugorje este un loc al harului”.

Întrebat de Tornielli ce a învățat în acești trei ani petrecuți în parohia din Medjugorje, mons. Cavalli a răspuns: ”Faptul că acolo este harul. Am învățat că Isus, cu harul Său, ne urmează mereu. Am învățat că Isus, în viața noastră, are un plan și ne însoțește. Ne vrea binele”.

Continuând, directorul Vatican News, a specificat că la Medjugorje, Sfânta Fecioară este definită ca fiind ”Regina Păcii”, un mesaj atât de actual în timpurile noastre...

”Unul dintre primele presupuse mesaje, din 1981”, a exemplificat vizitatorul apostolic, ”este foarte profund în această privință. Se spune: pace, pace, pacea domnește. Atenție: nu între noi, ci în primul rând între Dumnezeu și noi, iar apoi și între noi. Acest lucru este fundamental. Când evreii au ieșit din Egipt, Dumnezeu a spus prin profetul Moise: dacă vreți să trăiți liberi, trebuie să respectați anumite reguli, acestea sunt poruncile. Dumnezeu în ceea ce privește pacea este fundamental. În porunci, ni se propun câteva lucruri după care să trăim: respectă viața și nu ucide, familia este punctul de referință fundamental, să ne respectăm reciproc. Dacă trăim așa, trăim în pace. Dacă, pe de altă parte, nu trăim așa, avem războaie”.