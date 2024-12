Romea Strata, o călătorie prin credință și artă către Poarta Sfântă

A fost prezentat noul parcurs al traseului european care începe în Tallinn, capitala Estoniei, și se încheie la Roma, după puțin peste 4.000 km. Itinerariul se desfășoară între Toscana și Lazio, trecând prin cele mai caracteristice locuri din cele două regiuni.

Marina Tomarro – Cetatea Vaticanului

Ajungând la Bazilica Sfântul Petru din Vatican, pornind din Europa de Est, de la Tallinn, capitala Estoniei și traversând țări precum Letonia, Lituania, Polonia, Republica Cehă și Austria, până la trecerea Alpilor și începerea unei lungi călătorii de la Tarvisio in Friuli, având Roma ca și destinație finală. Acesta este traseul european al Romea Strata, iar cu ocazia iminentului Jubileu, a fost prezentat un nou traseu care traversează Lazio și Toscana, trecând prin unele dintre cele mai frumoase locuri istorice și bogate în natură, din cele două regiuni. Acest drum este foarte aproape de Via Francigena și, tocmai pentru a evita confuziile, Corpul italian al Sfântului Lazăr, organizația de salvare a excursioniștilor și de protecție a itinerariilor istorice și pitorești, care se ocupă de traseele de la Siena la Roma, a fost desemnată să gestioneze acest nou itinerar, proiectat de Fundația Homo Viator - San Teobaldo, din Dieceza de Vicenza.

Un parcurs lent

”Romea Strata”, a spus Claudio Giorgini, vicepreședinte al Corpului italian Sfântul Lazăr, ”de-a lungul rutei italiene, multe drumuri comerciale se unesc în cele din urmă la Fucecchio, în Toscana, care devine răscrucea unde se întâlnesc celelalte ramuri, iar de aici un singur drum duce la Roma. Sarcina noastră a fost de a proiecta un nou drum care să nu se suprapună cea care este Via Francigena, care este un parcurs laic, cu etape de 20/25 km, și de a pune în valoare acele zone bogate în interes cultural, ecologic și artistic, care poate nu au fost încă incluse într-un traseu. De fapt, aceasta se dorește a fi o plimbare lentă, care se străbate în mici etape, de cel mult 10/15 km, în care pelerinul are timp să viziteze locul în care se va opri, să admire frumusețile artistice și naturale, dar și să își croiască un spațiu spiritual, cum ar fi participarea la Sfânta Liturghie sau mersul la un sanctuar. Gândiți-vă la opriri precum Bolsena sau Viterbo, zone bogate în istorie, biserici și monumente. Împreună cu comunitățile locale, vom organiza, de asemenea, evenimente de primire pentru pelerinii care sosesc”.

La sfârșitul traseului - pergamentul Testimonium

Traseul este utilizabil acum datorită Corpului italian al Sfântului Lazăr, care s-a ocupat de organizarea acestuia. ”Am făcut o treabă excelentă împreună cu administrațiile locale”, a subliniat vicepreședintele, ”la fiecare etapă, pelerinii vor putea dobândi atestatele, pe care vor primi o serie de ștampile care certifică faptul că au parcurs traseul, ceea ce le va permite, de asemenea, să aibă acces la facilități pentru noapte, iar la sfârșitul traseului, odată ajunși la Roma, să primească pergamentul Testimonium, o recunoaștere oficială eliberată la cerere de Bazilica Sfântul Petru, acordată celor care au parcurs aproximativ 100 km pe jos sau 200 km cu bicicleta pentru a ajunge la Roma.

Acces special la Bazilică pentru pelerini

Datorită acestui atestat/certificat, pelerinii călători vor avea, de asemenea, acces special pe parcursul amenajat spre Poarta Sfântă. ”Pe Via della Conciliazione”, a explicat Giorgini, ”ne-am dorit un punct de primire dedicat pelerinilor care sosesc pe jos, gestionat de voluntarii Romea Strata și de alte asociații implicate. În plus, va exista acces în Bazilica Sfântul Petru, cu un nou punct deschis în piață, dedicat în mod special acestora, marcat de semnul ”Percorso Oranti”, pentru a le permite să participe la Sacramente rapid și ușor. În plus, în fiecare zi, la ora 17.30, pelerinii Romea Strata vor fi primiți și conduși la mormântul Apostolului Petru, unde vor primi binecuvântarea adresată pelerinilor”.