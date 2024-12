În Cambodgia, un jubileu în compania Mariei și a martirilor locali

”Va fi un an jubiliar însoțit de prezența constantă a Fecioarei Maria, an pe care Biserica catolică din Cambodgia se pregătește să îl trăiască. Jubileul, Anul Sfânt 2025, care va fi celebrat în Biserica universală, va avea, de asemenea, în comunitatea credincioșilor cambodgieni, o atenție specială pentru martirii locali, sursă de inspirație și păstrători ai credinței”, se precizează într-un comunicat de presă al Agenției catolice de știri Fides din data de 30 noiembrie a.c.

2 decembrie 2024 – Vatican News. ”Va fi un an jubiliar însoțit de prezența constantă a Sfintei Fecioarei Maria, an pe care Biserica catolică din Cambodgia se pregătește să îl trăiască. Jubileul, Anul Sfânt 2025, care va fi celebrat în Biserica universală, va avea, de asemenea, în comunitatea credincioșilor cambodgieni, o atenție specială pentru martirii locali, sursă de inspirație și păstrători ai credinței”, se precizează într-un comunicat de presă al Agenției catolice de știri Fides din data de 30 noiembrie a.c. Acest lucru a fost explicat în scrisoarea pastorală a episcopului Olivier Schmitthaeusler, vicar apostolic de Phnom Penh, care a fost citită duminică, 1 decembrie, în toate bisericile vicariatului.

”Anul jubiliar”, se arată în scrisoare, ”se va deschide cu o celebrare solemnă la 5 ianuarie 2025, la Centrul pastoral diecezan Thmey, din Phnom Penh, în timpul întâlnirii credincioșilor din Vicariat pentru sărbătoarea Epifaniei, moment care, de obicei, este foarte frecventat de comunitate”. ”Acum”, a spus vicarul apostolic, ”am pornit în pelerinaj cu Fecioara Maria, Mama speranței, care l-a purtat pe Isus, izvorul oricărei speranțe, pentru a o urma pe Maria, model de credință, cea care a crezut în promisiunea lui Dumnezeu și a acceptat să îl poarte pe Isus în inima și în trupul ei. Figura Mariei, în perioada jubiliară, va fi importantă și ca mediatoare: Maria mijlocește pentru noi în fața lui Dumnezeu. Ne putem ruga la ea pentru a cere mila Fiului ei pentru fiecare dintre noi. De la ea, fiecare credincios învață urmarea lui Isus, pentru că Maria, prima dintre ucenici, îl urmează pe Fiul său din ziua Bunei Vestiri, prin cruce și până la Înălțarea sa”.

În plus, pentru credincioșii cambodgieni aflați pe drumul credinței, chiar și pentru cei mai mici și mai tineri, „Maria este un model de slujire și caritate”. Se mai scrie în scrisoare faptul că: „Maria este cea care a crezut în înviere și este prima care a fost primită în Paradis: de la Cruce la Mormânt, de la înviere la Rusalii, Maria este acolo și ne invită să intrăm în misterul Întrupării, morții și învierii Fiului său”.

Mons. Schmitthaeusler conchide: „În aceste vremuri de război, de instabilitate în lume, să ne rugăm Mariei, Regina păcii și Mama familiilor, pentru ca ea să ne susțină pe drumul speranței. Pe parcursul acestui an 2025, vom fi pelerini ai speranței. Fie ca inima lui Isus să ne țină puternici în credință și să ne dea caritatea de care lumea are atât de mare nevoie. Fie ca Dumnezeu să binecuvânteze acest timp al Adventului, care a început, și să ne conducă spre un an de har și milostivire pentru noi înșine, pentru țara noastră și pentru lumea noastră”.

Printre locurile de pelerinaj jubiliar din Vicariatul Apostolic din Phnom Penh se vor număra: Sanctuarul Milostivirii Divine (Biserica Sfinților Petru și Paul); parohia Maria, Regina Păcii, care este Sanctuarul Maicii Domnului din Mekong; parohia Sfântul Mihail din Sihanoukville. Printre altele, parohia Sfântul Iosif, unde se află Memorialul martirilor cambodgieni. Comunitatea își va aminti de cei care și-au dat viața pentru credința în Cristos și care sunt „semințele și părinții” credincioșilor cambodgieni de astăzi: este vorba de episcopul Joseph Chhmar Salas și de cei 34 de însoțitori pentru care Biserica cambodgiană a deschis oficial faza diecezană a procesului de beatificare în 2015. Ei au fost uciși sau lăsați să moară între 1970 și 1977, în timpul persecuției suferite de Biserică sub regimul lui Pol Pot și al Khmerilor Roșii. Cei 35, originari din Cambodgia, Vietnam și Franța, sunt preoți, laici, catiheți, misionari care vor fi figuri de referință importante în timpul anului jubiliar.