Sfântul Ioan Paul al II-lea despre preotul Popiełuszko: libertate în adevăr

Papa Ioan Paul al II-lea, împreună cu compatrioții săi și cu întreaga Biserică, au trăit drama răpirii și a morții părintelui Jerzy Popiełuszko, ucis în urmă cu 40 de ani, la 19 octombrie 1984. Când Polonia și-a recăpătat libertatea în 1989, el a simțit că mărturia capelanului Solidarność (n.n. Mișcarea Solidarității) a fost foarte importantă în acele momente. L-a numit patron al prezenței poloneze în Europa, iar papa Benedict al XVI-lea l-a beatificat la 6 iunie 2010 la Varșovia.

21 octombrie 2024 – Vatican News. Sfântul Ioan Paul al II-lea și preotul Jerzy Popiełuszko nu s-au întâlnit probabil niciodată. Când papa a mers în Polonia în 1983, regimul i-a refuzat capelanului Solidarității permisul necesar pentru a se deplasa și a-l întâlni pe pontif. Părintele Jerzy, ca toți preoții din generația sa, a fost puternic influențat de papa Wojtyla. Acest lucru poate fi observat în omiliile sale. Ioan Paul al II-lea cunoștea slujirea capelanului din Varșovia, îi cunoștea omiliile. De câteva ori, i-a trimis salutul său și chiar un rozariu.

Sacrificiul care conduce spre Înviere

Sfântul Ioan Paul al II-lea, împreună cu alți polonezi, au participat la drama răpirii părintelui Jerzy. În timpul audienței generale de miercuri, precum și la Angelus, a cerut rugăciuni pentru preot și a făcut apel la conștiința răpitorilor. Când a primit vestea morții părintelui Jerzy, papa și-a dat seama foarte devreme că acest martiriu va avea o semnificație decisivă în lupta pentru independența Poloniei. Pe 31 octombrie 1984, la audiența generală, el a spus: ”Creștinul este chemat la victorie în Isus Cristos. Această victorie este inseparabilă de dificultăți, de suferință, la fel cum Învierea lui Cristos este inseparabilă de Cruce. El, astăzi, a învins, chiar dacă stă întins la pământ”. Într-o altă audiență de miercuri, pontiful a adăugat: „Această moarte este, de asemenea, o mărturie. Mă rog pentru părintele Jerzy Popiełuszko, mă rog și mai mult pentru binele care va veni din această moarte, la fel ca Învierea de pe Cruce”.

Mărturie în timpul libertății

Cinci ani mai târziu, Polonia a fost prima țară din blocul comunist care și-a recăpătat libertatea. Cu acest prilej, Ioan Paul al II-lea le-a amintit încă o dată compatrioților săi de atitudinea părintelui Jerzy: ”Mărturia acestui preot este importantă nu numai ieri, ci și astăzi. Poate chiar mai mult astăzi”, a spus papa la audiența generală din 31 octombrie 1990. De atunci, el a făcut referire la mărturia părintelui Jerzy pentru a le arăta polonezilor cum ar trebui să se raporteze la Europa și la schimbările care au loc în ea. La 14 februarie 1991, în cadrul unei audiențe pentru Lech Wałęsa, el a subliniat că „Polonia nu a trădat niciodată Europa! El se simțea responsabil pentru comunitatea națiunilor europene. A așteptat ajutor de la ea, dar a știut și să moară pentru ea”. În acest context, pontiful a amintit de pacea nedreaptă stabilită la Conferința de la Yalta, subliniind că națiunea nu s-a împăcat niciodată cu acest lucru și nu a cedat în fața ideologiei impuse și a totalitarismului. „Și-a apărat demnitatea și drepturile cu mari dificultăți și cu prețul unor mari sacrificii”, a spus papa Wojtyla, spunând că simbolul acestui fapt istoric a fost, printre alții, părintele Jerzy.

Protector al prezenței poloneze în Europa

Din nou, Sfântul Ioan Paul al II-lea s-a referit la capelanul Solidarność câteva luni mai târziu, în timpul călătoriei sale în țara natală. Atunci, el a subliniat că polonezii nu trebuie să se întoarcă în Europa pentru că sunt deja acolo. „Noi nu trebuie să intrăm în ea pentru că noi am creat-o și am creat-o cu mai multă dificultate decât cei cărora li se atribuie sau care pretind un brevet de europenitate, de exclusivitate. (...) Ca episcop al Romei, doresc să protestez împotriva unei astfel de calificări a Europei, a Europei occidentale. Aceasta ofensează marea lume a culturii, cultura creștină, din care ne-am inspirat și pe care am co-creat-o, co-creat-o chiar cu prețul suferinței noastre. (...) Cultura europeană a fost creată de martirii primelor trei secole, a fost creată și de martirii din Est în ultimele decenii - și în țara noastră în ultimele decenii. Părintele Jerzy a creat-o. El este patronul prezenței noastre în Europa cu prețul sacrificiului vieții, ca și Cristos”. (omilie în Włocławek, 7.06.1991).

Mărturia părintelui Jerzy

De ce a acordat Ioan Paul al II-lea atât de multă importanță mărturiei părintelui Jerzy în noile vremuri, după căderea comunismului? Într-un fel, papa însuși a dat un răspuns citând mai multe reflecții ale preotului martir în timpul audienței menționate mai sus, din 1990: „Pentru a rămâne un om liber spiritual, trebuie să trăiești în adevăr. A trăi în adevăr înseamnă a da mărturie exterioară despre el, a te recunoaște în el și a-ți aminti de el în orice situație. Adevărul este imuabil. Adevărul nu poate fi distrus de o decizie sau alta, de o normă sau alta” (31.10.1982).

Este demn de remarcat interesul excepțional al presei de la Vatican de la acea vreme pentru răpirea și moartea părintelui Popiełuszko. Începând cu 22 octombrie 1984, L'Osservatore Romano a relatat zilnic, pe prima pagină, despre evoluțiile situațiilor. „Toată Polonia îngrijorată de părintele Jerzy Popiełuszko”; „Ore de chin în Polonia pentru preot”; „Îngrijorare pentru pr. Popiełuszko. Papa: Pace pentru Polonia” – acestea sunt titlurile primelor zile de după răpire.

La 25 octombrie, ziarul Vaticanului a relatat, din nou pe prima pagină, arestarea răpitorilor, iar a doua zi a citat cuvintele generalului Jaruzelski, care a condamnat răpirea. În edițiile următoare, L'Osservatore Romano a citat un nou apel al papei și reacțiile lumii, inclusiv cuvintele semnificative ale cardinalului Jean-Marie Lustiger, arhiepiscop de Paris: „trăim într-o epocă a asasinilor”.