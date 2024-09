A XXV-a Întâlnire a Episcopilor Catolici Orientali din Europa are loc la Oradea

BISERICĂ

Oradea. Episcopul, preoții și spiritul sinodal, la Întâlnirea Episcopilor Catolici Orientali din Europa

Eparhia Greco-Catolică de Oradea găzduiește în zilele 16-19 septembrie a.c. a XXV-a Întâlnire a Episcopilor Catolici Orientali din Europa. Organizată anual sub egida Consiliul Conferințelor Episcopale din Europa (CCEE), reuniunea are ca temă „Relația dintre episcop și preoți – fraternitate și umanitate”, precum și apropiata sesiune din luna octombrie a Sinodului despre sinodalitate. Întâlnirea de la Oradea are loc la cinci ani de la beatificarea episcopilor greco-catolici martiri din România.

Vatican News – 13 septembrie 2024. „Relația dintre episcop și preoți – fraternitate și umanitate”, dar și apropiata sesiune a Sinodului despre sinodalitate constituie agenda centrală de lucrări a celei de-a XXV-a Întâlniri a Episcopilor Catolici Orientali din Europa, care se va desfășura la Oradea în perioada 16-19 septembrie 2024: aflăm dintr-un comunicat primit la redacție prin amabilitatea Biroului de Presă al Eparhiei Greco-Catolice de Oradea. Alături de zeci de episcopi din Europa și de diferite autorități locale, iau parte, de asemenea, cardinalul Claudio Gugerotti, prefect al Departamentului pentru Bisericile Orientale, și arhiepiscopul titular Giampiero Gloder, nunțiu apostolic în România și Republica Moldova. Vă oferim aici comunicatul de presă al Episcopiei Greco-Catolice de Oradea:

COMUNICAT

Întâlnirea Episcopilor Catolici Orientali din Europa

Oradea (RO) – 16-19 septembrie 2024

Tema: Relația dintre episcop și preoți – fraternitate și umanitate

Sinodul despre sinodalitate În perioada 16-19 septembrie 2024, se va desfășura la Oradea a a XXV-a Întâlnire a Episcopilor Catolici Orientali din Europa, având ca temă: „Relația dintre episcop și preoți – fraternitate și umanitate”. Întâlnirea este găzduită de Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică de Oradea, sub egida Consiliului Conferinţelor Episcopale din Europa (CCEE). Episcopii Catolici Orientali se reunesc anual, ultima întâlnire europeană desfășurându-se anul trecut la Atena (Grecia).

Întâlnirea Episcopilor Catolici Orientali 2024 are loc la Oradea în anul în care Biserica Greco-Catolică din România celebrează cinci ani de la beatificarea Fericiților Episcopi Români Martiri greco-catolici de Papa Francisc, pe Câmpia Libertății de la Blaj (pe 2 iunie 2019), și este a doua de acest gen care se desfășoară la Oradea, după Întâlnirea Episcopilor Catolici Orientali din Europa din 2011.

La întâlnire vor participa peste 60 de episcopi catolici orientali din Europa care vor discuta pe marginea temei centrale și a Sinodului despre sinodalitate (2021-2024), înainte de cea de-a doua sesiune a celei de-a XVI-a Adunări generale a Sinodului episcopilor care se va desfășura în perioada 2-27 octombrie 2024 în Vatican. De asemenea, au fost invitați să participe episcopii de rit latin și bizantin din cadrul Conferinței Episcopilor Catolici din România.

Deschiderea oficială a Întâlnirii Episcopilor Catolici Orientali din Europa 2024 va avea loc pe 16 septembrie a.c., de la ora 18.00, în Sala Mare a Primăriei Municipiului Oradea. Cuvântul de bun-venit va fi rostit de Preasfinția Sa Virgil Bercea, episcop greco-catolic de Oradea și gazdă a întâlnirii. La sesiunea inaugurală sunt invitați să ia cuvântul: Eminența Sa Cardinalul Claudio Gugerotti, Prefect al Dicasterului pentru Bisericile Orientale din Vatican, Excelența Sa Mons. Giampiero Gloder, Nunțiu Apostolic în România și Republica Moldova, Mons. Gintaras Grušas, președintele Consiliului Conferințelor Episcopale din Europa (CCEE), Preasfinția Sa Sofronie Drincec, Episcop ortodox al Oradiei, Excelența Sa Ciprian-Vasile Olinici, Secretar de Stat pentru Culte, domnul Marcel Daniel Dragoș, Prefect al județului Bihor, și domnul Florin Birta, Primar al orașului Oradea.

În cadrul Întâlnirii Episcopilor Catolici Orientali din Europa la Oradea participanții vor celebra zilnic Sfânta Liturghie în rit bizantin, de la ora 08.00, în următoarele locații:

• Catedrala Greco-Catolică „Sf. Nicolae” din Oradea (17 septembrie), prezidată de Emineța Sa Card. Gugerotti – celebrant principal (Protos): Preasfinția Sa Virgil Bercea, episcop al Eparhiei Greco-Catolice de Oradea, animată de Corul Liceului Greco-Catolic „Iuliu Maniu” Oradea (dirijor: prof. Nicoleta Țâmpu)

• Sanctuarul Eparhial „Maica Domnului” (18 septembrie), prezidată de Emineța Sa Cardinal Claudio Gugerotti – celebrant principal (Protos): Preasfericirea Sa Svjatoslav Ševčuk, Arhiepiscop Major de Kiev, animată de Corul „Schola Cantorum” al Seminarului Teologic din Oradea (dirijor lector univ. dr. Radu Mureșan)

• Parohia Greco-Catolică „Schimbarea la Față” (Velența), prezidată de Excelenţa Sa Mons. Giampiero Gloder, Nunțiu Apostolic în România și Republica Moldova – celebrant principal (Protos): Înaltpreasfinția Sa Péter Fülöp Kocsis, Arhiepiscop și Mitropolit de Hajdúdorog, animată de Corul „Bunavestire-Francisc Hubic” al Eparhiei de Oradea (dirijor: lector univ. dr. Radu Mureșan).

Pe 17 septembrie a.c., de la ora 18.30, la Teatrul de Stat „Regina Maria” din Oradea, va fi susținut în onoarea participanților Concertul vocal-simfonic „Kyrie Eleison”. Sub bagheta dirijorului Gianpaolo Mazzoli, vor interpreta: Egyed Apollónia – sopran, Daniel Magdal – tenor, Florin Estefan – bariton, alături de Corul și Orchestra Filarmonicii de Stat Oradea.

Pe 18 septembrie a.c., de la ora 18.00, în Bazilica Romano-Catolică „Ridicarea la Cer a Fecioarei Maria” din Oradea, se va celebra Paraclisul Maicii Domnului, în cadrul căruia va fi rostită Rugăciunea Domnească Tatăl nostru în diverse limbi, iar rugăciunea de încheiere va fi condusă de Preasfinția Sa László Böcskei, episcop a Diecezei Romano-Catolice de Oradea, în limba maghiară. Va cânta Corul „Schola Cantorum” al Seminarului Teologic din Oradea (dirijor lector univ. dr. Radu Mureșan). La final, Mons. Giampiero Gloder, Nunțiu Apostolic în România și Republica Moldova, va da binecuvântarea apostolică din partea Sfântului Părinte Papa Francisc, în limba latină.

Agenda Întâlnirii Episcopilor Catolici Orientali din Europa 2024 de la Oradea va include o serie de conferințe și sesiuni de lucru în care episcopii vor aborda subiecte legate de sinodalitate, fraternitate și umanitate în relația dintre episcopi și preoți. Vor conferenția: Em. S. Card. Claudio Gugerotti, Prefect al Dicasterului pentru Bisericile Orientale, E.S. Mons. Manuel Nin, Exarh Apostolic pentru catolicii de rit bizantin din Grecia, Î.P.S. Borys Gudziak, Arhiepiscop mitropolit de Philadelphia (SUA), și Pr. Prof. Univ. Cristian Barta, Decan al Facultăţii de Teologie Greco-Catolică, din cadrul Universității „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.

Publicul doritor este invitat să participe la sfintele slujbe!

Biroul de Presă EGCO

Oradea, 12 septembrie 2024