Siria. Darul a două vocații franciscane înflorite în mijlocul ruinelor războiului

Alep (Agenția Fides) - De 800 de ani, fiii Sfântului Francisc au în custodie Locurile Sfinte și "pietrele vii" care le locuiesc. Custodia Țării Sfinte este activă în diferite țări: nu este prezentă doar în Palestina și Israel, unde Isus și-a petrecut viața pământească, ci își îndeplinește misiunea și într-o mare parte a Orientului Mijlociu, în Cipru, Rodos, Iordania, Liban, Egipt și Siria.

Preotul Ibrahim Faltas ofm*

Vatican News – 30 iulie 2024. Țara Sfântă a trecut prin războaie și distrugeri și încă suferă din cauza violenței, a urii și dezbinării.

În 800 de ani, Custodia a pierdut mai mult de două mii de frați care au murit mărturisindu-și credința în Cristos și apărând Țara Sfântă.

La 10 iulie, sunt comemorați liturgic fericiții martiri franciscani care au fost uciși "in odium fidei" la Damasc, în 1860. Papa Francisc a anunțat canonizarea lor, care va avea loc pe 20 octombrie 2024. Va fi o zi de har pentru Siria martirizată, care se află în război de 13 ani: un război fratricid care distruge un popor, o mare națiune, o civilizație care se mândrește cu o istorie milenară – scrie Ibrahim Faltas ofm, vicar al Custodiei Țării Sfinte, solicitat de agenția catolică de știri Fides, într-un articol publicat în data de 10 iulie a.c..

Prelatul istorisește: Am ajuns la Alep împreună cu alți frați, pe 6 iulie. Prin harul lui Dumnezeu, Siria a putut să se bucure de hirotonirea întru preoție a doi frați gemeni care au cultivat împreună iubirea față de Cristos și față de sfântul Francisc. Aceasta a fost o bucurie imensă pentru Custodie, care a avut și alți frați de sânge care au fost hirotoniți preoți, dar pentru prima dată hirotonește doi frați gemeni!

Am plecat din Amman și am traversat o mare parte din teritoriul sirian: am văzut sate și orașe distruse și fără viață. La războiul continuu s-au adăugat morții și distrugerile teribilului cutremur din februarie 2023.

În ultimii ani, 1,3 milioane de sirieni și-au pierdut viața și 8 milioane au fost nevoiți să își părăsească țara și istoria. M-am gândit la Gaza, care suferă la fel ca Siria, și la modul în care războiul a distrus vieți și a redus la mormane de moloz clădiri care adăposteau vieți omenești.

Siria este țara care are în prezent cel mai mare număr de frați ai Custodiei Țării Sfinte, ceea ce reprezintă un dar și o prezență importantă. Frații noștri franciscani activi în comunitățile siriene au suferit și suferă, dar nu și-au neglijat niciodată iubirea față de aproapele și nu și-au pierdut niciodată speranța în restabilirea păcii.

În timp ce mergeam pe drumuri tăcute și pustii, i-am mulțumit lui Dumnezeu pentru sămânța reînnoită de speranță pe care cei doi noi frați gemeni și frați întru preoție au adus-o Bisericii și Custodiei Țării Sfinte.

Cei doi diaconi – fratele George Paolo și fratele Johnny Jallouf, au primit, prin impunerea mâinilor, de la episcopul Hanna Jallouf, vicar apostolic de Alep, hirotonirea preoțească, în biserica Sfântul Francisc de Assisi, din Alep. Episcopul Hanna este și unchiul celor doi preoți de curând sfințiți și este una dintre numeroasele vocații sfinte pe care Siria le-a dăruit Custodiei Țării Sfinte: fie ca dăruirea sa totală față de Cristos și față de Biserică să fie un exemplu pentru acești tineri și pentru noi toți. Părintele Hanna, care la 17 septembrie va sărbători primul său an în calitate de vicar apostolic de Alep, a consacrat pentru prima dată doi noi preoți, cu bucuria de a-și vedea nepoții făcând parte chiar din propriul său Ordin, cel al Franciscanilor Minori și din Custodia Țării Sfinte.

Și, scrie părintele Ibrahim Faltas ofm* în continuarea articolului pentru agenția Fides: Am luat parte la celebrarea euharistică împreună cu treizeci de frați și ne-am rugat pentru vocațiile atât de necesare poporului lui Dumnezeu și pentru Siria, un pământ binecuvântat, ultragiat de război. M-am bucurat alături de frumoasa familie Jallouf, i-am felicitat pe părinții mândri și emoționați pentru fiii lor, doi frați atât de uniți și în armonie pentru a merge împreună pe drumul vieții, împărtășind darul vocației. (...)

*Vicar al Custodiei Țării Sfinte