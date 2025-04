Voltar a Niceia, como irmãos

A atualidade do primeiro concílio ecumênico no documento da Comissão Teológica Internacional.

Andrea Tornielli

Voltar a Niceia 1700 anos depois, durante o Jubileu de 2025, significa, antes de tudo, reencontrar-se como irmãos com todos os cristãos do mundo: a confissão de fé que brotou do primeiro concílio ecumênico é, de fato, compartilhada não só pelas Igrejas Orientais, pelas Igrejas Ortodoxas e pela Igreja Católica, mas também é comum às comunidades eclesiais nascidas da Reforma. Significa reencontra-se entre irmãos em torno do que é realmente essencial, porque o que nos une é mais forte do que o que nos divide: “Todos juntos, cremos no Deus trinitário, em Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, na salvação em Jesus Cristo, de acordo com as Escrituras lidas na Igreja e sob a ação do Espírito Santo. Juntos, acreditamos na Igreja, no batismo, na ressurreição dos mortos e na vida eterna”. Esse é o ponto central do documento “Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador” publicado pela Comissão Teológica Internacional para comemorar Niceia.

Ouça e compartilhe

Um dos objetivos do primeiro concílio ecumênico era determinar uma data comum para a celebração da Páscoa, uma questão controversa já na Igreja dos primeiros séculos: alguns a celebravam em concomitância com a Pesah judaica no dia 14 do mês de nisan, outros a celebravam no domingo seguinte à Pesah judaica. Niceia foi fundamental para encontrar uma data comum, definindo o domingo após a primeira lua cheia da primavera como a data para a celebração da Páscoa. A situação mudou no século XVI com a reforma do calendário de Gregório XIII: as Igrejas do Ocidente hoje calculam a data de acordo com esse calendário, enquanto as do Oriente continuam a usar o calendário juliano usado por toda a Igreja antes da reforma gregoriana. Mas é significativo e profético que, precisamente no aniversário de Nicéia deste ano, todas as Igrejas cristãs celebrem a Páscoa no mesmo dia, domingo, 20 de abril. É um sinal e uma esperança para se chegar o mais rápido possível a uma data aceita por todos.

Além do aspecto ecumênico, há um segundo aspecto que torna esse retorno a Niceia tão atual. Já na última década do século passado, o então cardeal Joseph Ratzinger apontou como um verdadeiro desafio para o cristianismo o de um “novo arianismo”, ou seja, a crescente dificuldade em reconhecer a divindade de Jesus como professada na fé cristológica da Igreja: ele é considerado um grande homem, um revolucionário, um mestre excepcional, mas não Deus. Há, no entanto, outro risco, que também é enfatizado no novo documento, e é exatamente de refletir e ser oposto, que torna difícil admitir a plena humanidade de Cristo. Jesus pode sentir fadiga, sentimentos de tristeza e abandono, bem como raiva. De fato, o Filho escolheu viver plenamente nossa humanidade. Nele, na humanidade expressa em cada momento, no fato de se deixar “ferir” pela realidade, no fato de se comover com o sofrimento daqueles que encontrava, no fato de dizer sim aos pedidos dos pobres que pediam ajuda, vemos refletido no poder o que significa ser humano e, ao mesmo tempo, vemos refletido o poder de uma divindade que escolheu se rebaixar e se esvaziar para nos fazer companhia e nos salvar.