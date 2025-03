Questões sobre rearmamento num mundo cada vez menos capaz de diplomacia

O plano “Rearm Europe”, 800 bilhões de euros para armamentos no Velho Continente: isso realmente nos assegura?

Andrea Tornielli

“O aumento dos recursos econômicos para armamentos tornou-se mais uma vez um instrumento das relações entre os Estados, mostrando que a paz só é possível e alcançável se for baseada no equilíbrio de sua posse. Tudo isso gera medo e terror e corre o risco de esmagar a segurança, esquecendo-se de como um evento imprevisível e incontrolável pode desencadear a faísca que põe em movimento o aparato bélico”. Essas palavras foram proferidas há menos de dois anos pelo Papa Francisco no 60º aniversário da Pacem in Terris e também se adequam bem ao que a Europa está vivendo, em um momento em que a presidência da Comissão anuncia um plano que possibilitará a mobilização de cerca de 800 bilhões de euros para a defesa da UE. “Rearm a Europe” é o nome do plano, evocativo de momentos trágicos de “medo e terror” do passado recente.

A Europa, nos últimos três anos, infelizmente também se mostrou incapaz de iniciativa e criatividade diplomática. Ela só pareceu capaz de fornecer armas à Ucrânia, injustamente atacada pelas tropas russas, mas não de propor e buscar, ao mesmo tempo, caminhos concretos de negociação para pôr fim ao conflito sangrento. E agora está se preparando para investir, na esteira de iniciativas semelhantes tomadas por outras potências mundiais, a soma exorbitante de 800 bilhões em armas. Não os investe para combater a pobreza, para financiar programas capazes de melhorar as condições de vida daqueles que fogem de seus países por causa da violência e da miséria, para melhorar o bem-estar, a educação e as escolas, para garantir um futuro humano para a tecnologia ou para ajudar os idosos. Ela os investe para aumentar os arsenais e, portanto, os bolsos dos fabricantes de morte, apesar do fato de que os gastos militares dos países da União já atualmente excedem os da Federação Russa. Esse é realmente o caminho a seguir para assegurar um futuro pacífico e próspero para o Velho Continente e para o mundo inteiro? Será que a corrida armamentista realmente nos assegura? Será que essa é realmente a chave para redescobrir nossas raízes e valores?

Em vez de criar, como proposto pelo Papa no ano do Jubileu, um Fundo mundial para finalmente erradicar a fome e promover o desenvolvimento sustentável de todo o planeta, usando uma porcentagem fixa do dinheiro gasto em despesas militares, estão sendo feitos planos para encher os arsenais com novos artefatos, como se as bombas atômicas já armazenadas não ameaçassem suficientemente um holocausto nuclear capaz de destruir toda a humanidade várias vezes. Como se a Terceira Guerra Mundial em pedaços, profeticamente evocada já há uma década pelo Sucessor de Pedro, não fosse a verdadeira ameaça a ser evitada. Em vez de tentar desempenhar um papel ativo e propositivo para a paz e a negociação, a União corre o risco de se ver unida na escalada do rearmamento.

É a prevalência, mais uma vez, do que Francisco, em abril de 2022, chamou de “esquema da guerra”, que leva a “fazer investimentos para comprar armas” dizendo “precisamos delas para nos defender”. O Papa citou o declínio da “grande e boa” vontade de paz que caracterizou o período imediatamente após o fim da Segunda Guerra Mundial. Ele observou com amargura que “setenta anos depois, esquecemos tudo isso. É assim que o esquema da guerra se impõe... o esquema da guerra se impôs novamente. Não podemos pensar em outro esquema, não estamos mais acostumados a pensar no esquema da paz”.

Não seria necessário líderes que, em vez de se concentrarem no rearmamento, recuperassem esse espírito, engajando-se no diálogo para acabar com a guerra na Ucrânia e outras guerras? Há dois anos, em Budapeste, Francisco dirigiu uma pergunta crucial aos líderes europeus e do mundo inteiro. Ele fez suas as palavras ditas em 1950 por Robert Schuman: “A contribuição que uma Europa organizada e vital pode dar à civilização é indispensável para a manutenção de relações pacíficas”, porque “a paz mundial não pode ser salvaguardada a não ser por esforços criativos, proporcionais aos perigos que a ameaçam”. O Papa então perguntou: “Nesta fase histórica, os perigos são muitos; mas, eu me pergunto, pensando também na atormentada Ucrânia, onde estão os esforços criativos para a paz?

O abalo previsível e previsto que varreu a ordem geopolítica mundial, com a troca da guarda na Casa Branca, poderia ter gerado algumas iniciativas conjuntas no sentido indicado pelo Sucessor de Pedro, em uma tentativa de pôr fim à carnificina que está ocorrendo no coração da Europa cristã. O cardeal secretário de Estado Pietro Parolin disse em uma entrevista recente: “A paz genuína vem do envolvimento de todas as partes. Todos devem ter algo, em um compromisso ninguém pode ter tudo e todos devem estar dispostos a negociar algo. Caso contrário, a paz nunca será estável e duradoura. Temos que voltar a esse estilo, caso contrário o mundo se tornará uma selva e só haverá conflitos, com seu terrível número de mortes e destruição”.

O único plano real, o único apelo realista a ser lançado hoje, em vez de “Rearm Europe”, não deveria ser “Peace for Europe”? Perguntamos isso fazendo nossas as palavras do Papa que, do quarto do Hospital Gemelli, no domingo passado, disse: “Rezo acima de tudo pela paz. Daqui, a guerra parece ainda mais absurda”.