Viena, cardeal Schönborn renuncia. Nomeado administrador apostólico

O cardeal teólogo completou esta quarta-feira 80 anos de idade, 30 dos quais à frente da arquidiocese austríaca. O Papa nomeou o padre Josef Grünwidl, vigário episcopal de Unter dem Wienerwald, como administrador apostólico sede vacante. Schönborn: “Sou grato a todos. Na arquidiocese, tivemos tensões, conflitos e casos de abuso.... Todos tempos difíceis, mas esses anos nos concederam o dom de realmente nos unir. A comunidade se tornou realmente forte”

Vatican News

Ouça e compartilhe

Oitenta anos completados esta quarta-feira, trinta dos quais passados à frente da Arquidiocese de Viena. O cardeal Christoph Schönborn, um dos purpurdos mais conhecidos, teólogo ilustre, que serviu a três Papas ao longo dos anos, se aposentou esta quarta-feira, 22 de janeiro de 2025, após três décadas desde que assumiu o cargo em 1995. O Papa aceitou sua renúncia e nomeou o padre Josef Grünwidl, do clero da mesma arquidiocese e vigário episcopal de Unter dem Wienerwald, como administrador apostólico sede vacante. Durante três anos, ele foi secretário do próprio Schönborn.

Postagem de agradecimento

Leia também 19/01/2025 “Com firmeza, confiante”: a missa de despedida do cardeal Schönborn Neste sábado, na Catedral de Santo Estêvão, em Viena, o cardeal Christoph Schönborn fez um balanço de seus quase 30 anos de serviço, ao mesmo tempo em que expressou esperança para ...

O cardeal já havia se despedido da Igreja vienense no último sábado, 18 de janeiro, com uma cerimônia de ação de graças muito participada na Catedral de Santo Estêvão, na presença de várias autoridades, incluindo o presidente Van der Bellen. Em sua homilia, ele expressou gratidão às muitas pessoas que acompanharam seu ministério. Gratidão reiterada novamente esta quarta-feira em uma longa postagem que circulou por sua conta na rede social X: “Queridos irmãos e irmãs, chegou o momento em que Roma anunciou, ao meio-dia, que meu mandato como arcebispo de Viena termina hoje”, diz o texto. “É claro que esta é a ocasião, em primeiro lugar, para agradecer a Deus por ter sido capaz de prestar esse serviço por quase 30 anos. Acima de tudo, devo agradecer a Deus e a todos vocês. Para mim, nesses anos, o que foi decisivo foi: a Igreja só trabalha em conjunto, a sociedade só trabalha em conjunto. Tivemos grandes tensões na arquidiocese, conflitos, feridas e depois todos os casos de abuso que vieram à tona.... Todos esses foram tempos difíceis, mas creio que esses anos nos concederam o dom de realmente nos unir. A comunhão e a comunidade se tornaram realmente fortes. Tenho que agradecer a todos por isso”.

Apreciação pela escolha de Grünwidl

O agora arcebispo emérito de Viena disse que estava “contente” com a escolha de Josef Grünwidl como administrador apostólico: “Ele me é muito familiar há muitos anos e é de fato um amigo querido. É realmente um bom pastor. Foi um secretário maravilhoso por três anos.... Ele conhece nossa arquidiocese. Conhece as comunidades. Se posso assim dizer, ele é realmente um 'pastor respeitado'”.