Tighe: "Antiqua et nova" oferece um guia sobre os desenvolvimentos éticos da IA

O secretário do Dicastério para a Cultura e a Educação ilustra o documento do Vaticano sobre a Inteligência Artificial, enfatizando seu grande potencial e, ao mesmo tempo, destacando a necessidade da humanidade orientar o seu desenvolvimento através da responsabilidade coletiva para o bem de todos.

Devin Watkins - Vatican News

Uma contribuição para o debate sobre o tema da IA, oferecendo um guia ético e pontos para a reflexão. É assim que dom Paul Tighe, secretário do Dicastério para a Cultura e a Educação, resume o documento Antiqua et nova: Nota sobre a relação entre inteligência artificial e inteligência humana, publicado nesta terça-feira, 28 de janeiro, pelo seu Dicastério e pelo Dicastério para a Doutrina da Fé. Falando à mídia do Vaticano, Tighe enfatizou que a Nota tem o objetivo de contribuir para o debate sobre o tema da IA, oferecendo um guia ética e pontos para a reflexão. “Há uma compreensão mais ampla da inteligência”, diz ele, "que tem a ver com nossa capacidade humana de encontrar um propósito e um significado em nossas vidas, e essa é uma forma de inteligência que as máquinas simplesmente não são capazes de substituir". Abaixo publicamos uma tradução do inglês de trechos da entrevista com dom Tighe (AQUI EM INGLÊS INTEGRAL).

Leia também 28/01/2025 Santa Sé: IA é uma oportunidade, mas o homem pode se tornar escravo das máquinas Foi publicada a Nota sobre a relação entre Inteligência Artificial e inteligência humana dos Dicastérios para a Doutrina da Fé e para a Cultura e Educação: “A IA não é uma forma ...

O que há de “novo” neste documento e o que ele espera comunicar ao mundo, em particular à Igreja?

O documento reúne muitas reflexões que foram desenvolvidas organicamente nos últimos anos. O que ele procura fazer é oferecer às pessoas algumas perspectivas a partir das quais elas possam começar a pensar criticamente sobre a IA e seus possíveis benefícios para a sociedade, e depois alertar as pessoas sobre o que precisamos prestar atenção para garantir que não criemos inadvertidamente algo que possa ser prejudicial à humanidade e à sociedade. Eu diria que há um certo elemento de cautela aqui. Muitos de nós, com o advento da mídia social, fomos rápidos em abraçar seu extraordinário potencial. E talvez não tenhamos percebido as desvantagens em termos de polarização, fake news e outros problemas. Queremos abraçar algo que tem um enorme potencial para os seres humanos: queremos ver esse potencial, mas, ao mesmo tempo, prestar atenção aos possíveis efeitos contraproducentes. E acho que é isso que estamos tentando fazer aqui. Em um dia, lemos nas manchetes que a IA será a salvação de todos nós e, no dia seguinte, que ela causará a aniquilação e o fim do mundo. Tentamos oferecer às pessoas uma abordagem mais equilibrada. O artigo aborda vários pontos. Há algumas questões principais relacionadas ao futuro do emprego, guerra, deepfakes e desigualdades. Há questões éticas e sociais sobre as quais queremos nos debruçar. Entretanto, ao abordarmos essas questões, tentamos ao mesmo tempo questionar e nos concentrar em uma questão mais subjacente, ou seja, a questão antropológica do que significa ser humano. O que dá à vida humana um valor, um propósito, um significado? Reconhecemos que os sistemas de IA podem fortalecer e aprimorar certos aspectos de nossa humanidade, como nossa capacidade de raciocinar, processar, discernir, descobrir, ver caminhos e gerar inovações. O que queremos afirmar é que há um entendimento mais amplo de inteligência que tem a ver com nossa capacidade humana de encontrar um propósito e um significado na vida. Parte da pergunta que devemos nos fazer é: o que é bom para a humanidade? O que incentiva o bem-estar dos seres humanos? E essa é uma forma de inteligência que as máquinas simplesmente não são capazes de substituir. Na tradição católica, a maneira como entendemos a inteligência é mais do que apenas raciocínio, cálculo e processamento, mas também inclui nossa capacidade de buscar propósito, significado e direção em nossas vidas. Acho que o que sempre nos preocupa é a busca pela verdade suprema, o que é que dá forma, propósito e significado à vida. Portanto, podemos usar a IA para nos ajudar em alguns aspectos, mas, em última análise, nossa dimensão intelectual vai além de algo que pode ser feito simplesmente por uma máquina.

Leia também 28/01/2025 IA, uma ferramenta que não substitui a riqueza humana Pontos-chave do novo documento sobre inteligência artificial dos Dicastérios para a Doutrina da Fé e para a Cultura.

O desenvolvimento da IA está progredindo em um ritmo acelerado. Por que os Dicastérios para a Doutrina da Fé e para a Cultura e Educação decidiram emitir a Nota neste momento?

Certamente, do nosso ponto de vista, no que diz respeito ao mundo da educação, todos os educadores estão se perguntando sobre qual é o potencial da IA para apoiar a educação e sobre os riscos de alguma despersonalização, por causa da IA, da própria natureza da educação. Ao mesmo tempo, estamos respondendo às perguntas que são feitas durante as visitas ad limina, porque os bispos precisam de alguma orientação a esse respeito. O documento é resultado disso e reúne muitas outras iniciativas. Ele também oferece uma unidade de visão, que busca unir as questões éticas e vinculá-las à visão antropológica mais fundamental do que nos torna humanos. A Unesco disse que - e isso foi o que mais me impressionou - está levando ao que eles chamam de uma “disruptio antropológica”. O Vale do Silício adora a linguagem da ruptura, de quebrar em pedaços para reinventar. Mas aqui, quando falamos sobre a natureza do que é um ser humano, é muito importante que reflitamos criticamente sobre isso sem ignorar a questão do significado final da vida. E aqui eu acho que as questões que emergem com força neste artigo são sobre o risco de aumento da desigualdade com a IA. Isso pode ser visto, em geral, a partir do que aconteceu com a digitalização, que levou ao surgimento de um número muito pequeno de pessoas extraordinariamente ricas com enormes quantidades de poder e que não são necessariamente responsáveis perante outras instituições. Então, como podemos garantir que isso não contribua para fraturar a unidade da família humana, que também deve estar unida em seu acesso ao poder e às informações? Uma área em que a IA tem um potencial extraordinário é a da saúde. Mas sabemos que a assistência médica já tende a ser distribuída de forma desigual. A IA levará a mais desigualdades nessa área? Grande parte de nossas reflexões aborda essas questões.

Quando se pensa no relacionamento da humanidade com a IA, vêm à mente os contos de ficção científica de Isaac Azimov, O Ciclo dos Robôs. Você acha que essa Nota adota um ponto de vista mais favorável ou mais cauteloso em relação à Inteligência Artificial?

Espero que ela adote um ponto de vista que fique em algum lugar no meio, ou seja, que não adote nenhuma visão apocalíptica. Ele também não está tentando imaginar que a IA por si só será a base para resolver todos os problemas da humanidade. Ele está tentando enxergar o potencial que a IA representa. É uma reflexão sobre a capacidade da humanidade de aprender, inovar e se desenvolver, que é uma capacidade dada por Deus. Queremos celebrar isso. Ao mesmo tempo, sabemos de muitas inovações extraordinárias que tinham um enorme potencial no passado, mas que acabaram se tornando problemáticas por vários motivos. Problemáticas porque talvez houvesse falhas inerentes aos próprios sistemas. Problemáticas porque as pessoas podiam usar a mesma tecnologia para coisas muito boas, mas, ao mesmo tempo, conseguiam coisas muito ruins. Às vezes problemático porque os sistemas - e aqui estamos pensando em IA - foram desenvolvidos em um contexto comercial e político específico e podem já estar marcados pelos valores desses ambientes.

Leia também 28/01/2025 Benanti: um documento que nos ajuda a fazer as perguntas certas Em conversa com o especialista em ética das tecnologias que estuda o impacto da inteligência artificial na informação: a Nota dos dois Dicastérios pede responsabilidade.

Queremos desenvolver o pensamento crítico e garantir que a IA seja uma ferramenta que possa ser usada pela humanidade de forma a concretizar seu potencial benéfico para todos os seres humanos. A humanidade precisa estar no controle dos processos e deve cuidar para que haja um senso de responsabilidade. E é aí que entram as histórias do “O Ciclo dos Robôs” de Azimov. Onde estará a responsabilidade?

As máquinas de IA farão coisas extraordinárias. Haverá momentos em que não conseguiremos entender como elas estão fazendo isso. Elas estão desenvolvendo a capacidade de se reprogramar e seguir em frente por conta própria. Portanto, o que temos de fazer é tentar entender: onde está a responsabilidade? No setor, muitos estão falando agora que a IA é “ética para design”. Portanto, devemos pensar desde o início: quais são os problemas? Quais são as dificuldades? Como podemos planejar as coisas de forma a evitar os problemas? Então, tudo isso significa: como torná-la segura, para que funcione bem, para que não apresente mau funcionamento? Como podemos garantir que ela não seja facilmente explorada por pessoas que possam usá-la para fins negativos? Como podemos garantir que a IA seja algo que reflita o melhor de nós como seres humanos?

É por esse motivo que sempre tentamos responsabilizar aqueles que projetam, planejam, desenvolvem, mas também aqueles que usam a IA.

Se o senhor pudesse destacar um aspecto desse documento, qual seria?

O que eu gostaria de dizer às pessoas que lerão este documento é que, sejam elas católicas ou não, o objetivo é estar o mais informado possível sobre o que está acontecendo no momento, sem se sentir impotente ou excluído. Digo isso como alguém que já percorreu um longo caminho na vida e estou dizendo isso à minha geração, para que não sintam que estamos recuando. Uma coisa que eu diria às pessoas é que comecem a usar as tecnologias, explorem-nas, vejam como elas são incríveis, mas, ao mesmo tempo, comecem a desenvolver um ponto de vista crítico em relação a elas, aprendam a avaliá-las e a refletir sobre elas.

Um aspecto que eu extrairia do documento é a importância da responsabilidade. Todos devem pensar sobre seu próprio grau de responsabilidade - e isso também diz respeito e se estende ao usuário - e se perguntar: vou começar a compartilhar conteúdo que sei que é duvidoso ou que imagino que possa incitar o ódio? E, assim, assumir a responsabilidade pela forma como uso a IA.