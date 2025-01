Studium, iniciado curso para se tornar “especialista” em causa dos santos

Criado em 1983 por vontade de João Paulo II, o curso de formação do Dicastério das Causas dos Santos sobre teologia, história e direito está agora em sua 37ª edição. O secretário: ao longo dos anos, mais de dois mil participantes, os temas tratados são de “interesse vital para a Igreja”. Entre os relatores encontra-se também a diretora teológico-pastoral do Dicastério para a Comunicação, Nataša Govekar

Na tarde de quarta-feira, 8 de janeiro, teve início no Instituto Patrístico Augustinianum, em Roma, o 37º Studium, o curso organizado pelo Dicastério das Causas dos Santos, nascido em 1983 por vontade de João Paulo II. O curso foi aberto por seu secretário, monsenhor António Manuel Machado de Saldanha e Albuquerque, que em seu discurso expressou sua esperança no “máximo proveito” dos participantes, enfatizando “o interesse vital para a Igreja” mantido ao longo dos anos pelos cursos, que se concentram no estudo da teologia, da história e do direito das Causas dos Santos. Um “contínuo crescimento qualitativo”, que levou o Studium a ser reconhecido como disciplina opcional e como seminário das Universidades e dos Pontifícios Ateneus de Roma, dividido em três partes: teológica, histórico-hagiográfica e jurídica.

Logotipo do "Studium" 2025

Mais de dois mil inscritos em 37 edições

O secretário do Studium, que estava presente junto com o cardeal prefeito do Dicastério das Causas dos Santos, Marcello Semeraro, recordou as duas mil adesões registradas nas 37 edições. Uma “grande família”, capaz de formar futuros postuladores, seus colaboradores e “aqueles que podem ser nomeados para realizar tarefas nos tribunais diocesanos para o tratamento das Causas dos Santos”. Os inscritos no Studium este ano são 115, provenientes de todos os continentes e de 36 nações: 11 leigos, 46 sacerdotes diocesanos, 18 sacerdotes religiosos, 2 sacerdotes de Vida Apostólica, 4 irmãos, um diácono e 32 religiosas.

Participantes na abertura do “Studium” organizado pelo Dicastério das Causas dos Santos (Vatican Media)

Os pronunciamentos sobre comunicação

Entre os relatores da parte jurídica do Studium está a diretora da Diretoria Teológico-Pastoral do Dicastério para a Comunicação, Dra. Nataša Govekar. Os títulos de suas intervenções, programados para 26 e 28 de maio, serão: “Dizer santidade hoje: comunicar a beleza do Evangelho vivido no testemunho dos Santos” e “Meios de comunicação e novas linguagens”.