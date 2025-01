Specola, estudantes de todo o mundo na escola de verão de astronomia e astrofísica

Vinte e cinco jovens de 21 países, a maioria países em desenvolvimento, explorarão o universo por meio do inovador Telescópio James Webb. O curso, que já está em sua décima nona edição, já formou futuros profissionais do setor em 85% dos casos.

Vatican News

Desde as primeiras imagens do Telescópio Espacial James Webb (JWST) em julho de 2022, o mundo testemunhou uma transformação na astronomia. Em junho próximo, vinte e cinco estudantes de vinte e uma nações explorarão o universo com o Telescópio James Webb participando da Escola de Verão de Astronomia e Astrofísica da Specola Vaticana 2025, o Observatório Astronômico do Vaticano, na sede do Observatório Vaticano situada na Residência Pontifícia de Castel Gandolfo, nas proximidades de Roma.

Os campos científicos de estudo

A Escola de Verão de Astronomia e Astrofísica do Vaticano 2025 fornecerá uma visão abrangente dos principais resultados do Telescópio James Webb em seus três primeiros anos de atividade (2022-2025), abrangendo os quatro principais campos científicos: (1) primeira luz do Universo e re-ionização, (2) formação e evolução de galáxias, (3) nascimento de estrelas e sistemas protoplanetários, e (4) sistemas planetários e a origem da vida. Os alunos também realizarão uma série de exercícios para aprender a elaborar e analisar dados do telescópio espacial. A Escola de Verão da Specola Vaticana 2025 tem como objetivo transmitir a emoção da pesquisa astronômica na era do Telescópio Espacial James Webb e fornecer as competências necessárias para realizar projetos de pesquisa que abranjam uma ampla gama de temas de astrofísica.

Os professores

Os professores da Escola de Verão vaticana de Astronomia e Astrofísica 2025 são: Eiichi Egami (Presidente), Universidade do Arizona, EUA; Equipe JWST/NIRCam; ex-aluno da Specola Vaticana 1990. Guy Consolmagno, S.J. (Diretor), Observatório do Vaticano. David Brown, S.J. (Reitor), Observatório do Vaticano. Roberto Maiolino, Universidade de Cambridge, Reino Unido; Equipe JWST/NIRSpec; ex-aluno da Specola Vaticana 1993. Almudena Alonso-Herrero, Centro de Astrobiologia, ES; Equipe JWST/MIRI; ex-aluno da Specola Vaticana 1993. Maria Drozdovskaya, Physikalisch Meteorologisches Observatorium Davos und Weltstrahlungszentrum - PMOD/WRC, CH. Thomas Greene, Centro de Pesquisa Ames da NASA, EUA; Equipes JWST/NIRCam e MIRI.

Ontem estudantes, hoje profissionais do setor

Esta é a décima nona escola de verão da Specola Vaticana. Desde a primeira edição da Escola de Verão de Astronomia e Astrofísica do Vaticano, em 1986, mais de 450 estudantes participaram dessas escolas de verão. As escolas estão abertas a estudantes de mestrado e doutorado do mundo todo. A maioria dos estudantes selecionados vem de países em desenvolvimento; a seleção não leva em consideração as condições econômicas, pois não há taxa de inscrição e apoio financeiro adicional para viagem e acomodação é fornecido por alguns benfeitores por meio da Fundação Observatório Vaticano. Isso garante que todos os alunos admitidos tenham a oportunidade de participar. Mais de 85% dos ex-alunos da Specola Vaticana continuam trabalhando como astrônomos profissionais hoje, incluindo algumas das figuras mais importantes da astronomia contemporânea. Alguns deles retornaram como professores da Specola Vaticana. Na verdade, três dos professores do Observatório Astronômico Vaticano 2025 são ex-alunos de escolas anteriores. Um deles, o dr. Alonso Herrero, observa: “Participar da escola de verão do Observatório do Vaticano foi uma das melhores experiências de sempre, não só do ponto de vista da aprendizagem, mas também me permitiu fazer amizades e colaborações ao longo da minha vida. Estou honrado em lecionar na Escola de Verão de Astronomia e Astrofísica do Vaticano 2025: estou ansioso para conhecer os alunos e compartilhar com eles algumas das maiores descobertas feitas até agora com o telescópio James Webb.”

Seguir uma carreira em astronomia

Os vinte e cinco alunos selecionados para a escola de verão da Specola Vaticana 2025 passarão quatro semanas no Observatório Astronômico do Vaticano: assistindo aulas, trabalhando em projetos relacionados às suas pesquisas, viajando e, se possível, encontrando o Papa Francisco. Os estudantes foram selecionados entre mais de 170 candidatos por meio do envio de um currículo vitae, um relatório pessoal e duas cartas de apresentação. As seleções foram feitas com base nos resultados obtidos no estudo e na pesquisa até então, com base na possibilidade de esses alunos continuarem a seguir uma carreira na área da astronomia e com base na sua capacidade de interação uns com os outros durante o curso que tem a duração de um mês. A inscrição é limitada a dois alunos por país. O grupo inclui participantes de todo o mundo: dois da África, dois da Ásia, onze da Europa e América do Norte, oito da América Latina e dois da Oceania. A distribuição entre homens e mulheres é quase uniforme, embora o gênero não tenha sido um critério de seleção. Metade deles nasceu depois de 1º de janeiro do ano 2000.