Gugerotti na Síria: "O Papa não vos abandonará"

A missão do cardeal prefeito do Dicastério para as Igrejas Orientais, enviado pontifício ao país do Oriente Médio, para encontrar os fiéis e o clero da área

Stefano Leszczynski - correspondente na Síria

Sexta-feira foi um dia de festa para os cristãos de Damasco, onde o enviado papal, o cardeal Claudio Gugerotti, chegou na parte da tarde. “Trago o abraço e a proximidade do Papa Francisco a todos os cristãos da Síria”, começou falando o purpurado diante dos fiéis que lotavam a Igreja latina de São Paulo, no bairro de Bab Touma.

“O Papa conhece vossos sofrimentos e quer que saibam que ele está perto de vós Cristãos da Síria, não deixem que o medo vos domine. Eu estou convosco.”

Uma mensagem que ressoou forte e comovente, ainda mais porque foi pronunciada no local do martírio dos onze Santos de Damasco, canonizados em outubro passado, na Praça de São Pedro.

Dificuldades econômicas

O povo sírio vive neste início de 2025 dificuldades econômicas e sociais para as quais ainda não há umas solução à vista. Na nova Síria pós-Assad, os salários ainda não são pagos, enquanto o custo de vida continua a aumentar. Uma espiral que torna difícil falar sobre esperança, coragem, o futuro. A Síria continua sendo uma das situações humanitárias mais complexas do mundo. Milhões de crianças e famílias continuam enfrentando condições terríveis em meio à instabilidade. O UNICEF estima que 16,7 milhões de pessoas precisam de assistência humanitária. Enquanto mais de 7 milhões de pessoas permanecem deslocadas. A crise econômica do país empurrou mais de 85% das famílias para a pobreza.

A importância dos jovens

O padre Firas Lutfi, pároco da Igreja latina de São Paulo e superior dos franciscanos na capital Damasco, destaca a importância do papel dos jovens na reconstrução do país, “mas primeiro eles devem sentir que a paz e a segurança foram alcançadas. Não se pode dizer a esses jovens: fiquem na casa de vocês, se não os ajuda, criando oportunidades de trabalho e de crescimento humano. O processo de reconstrução que o país aguarda também deve se tornar uma oportunidade para incentivar o retorno daqueles que partiram."

Diminuição do número de cristãos

A questão do despovoamento das comunidades cristãs na Síria é profundamente sentida por representantes de todas as confissões. O número de fiéis caiu drasticamente nos últimos dez anos e isso deve levar todos os cristãos a se sentirem ainda mais unidos, como sublinhou o prefeito do Dicastério para as Igrejas Orientais, cardeal Gugerotti, que neste primeiro dia em solo sírio encontrou-se com o Patriarca greco-melquita de Antioquia e de todo o Oriente, S.B. Joseph Absi. A ele e ao seu clero, o Papa Francisco enviou seu abraço fraterno com uma mensagem inequívoca: “Não vos abandonaremos”.

Respondendo a perguntas do clero greco-melquita, o enviado do Papa garantiu o total apoio da Santa Sé e do Dicastério nas atividades pastorais, não apenas na Síria, mas também nas comunidades dos muitos fiéis que emigraram ao longo dos anos.

Emergência para refugiados

Entre as questões que geram maior incerteza, destaca-se o retorno de refugiados que encontraram abrigo em países vizinhos, especialmente no Líbano, nos últimos 13 anos. Aqui, o ACNUR estima uma presença de cerca de dois milhões de sírios, mesmo que para a maioria dos refugiados cristãos os destinos tenham sido diferentes. A esperança generalizada é que levará algum tempo para criar as condições necessárias para convencer as pessoas de que o retorno à Síria é uma opção viável.

As muitas incógnitas

Contudo, mesmo diante de tantas incógnitas, uma das reivindicações dos cristãos sírios é não serem mais definidos como minorias, termo que não convém àqueles que se consideram parte integrante do tecido histórico, social e institucional do país. país. O papel que os cristãos reivindicam no renascimento da Síria do amanhã é completo e ativo. Uma atitude que não é apenas corajosa, mas também compartilhada pela maioria da sociedade civil muçulmana.