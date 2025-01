Em Roma, 1600 pessoas carentes na pré-estreia do musical Bernardete de Lourdes

O espetáculo dedicado à santa de Lourdes será oferecido em estreia na terça-feira, 14 de janeiro, no Auditório da Conciliação, às famílias carentes, aos refugiados e aos voluntários convidados pela Esmolaria Apostólica.

“É muito bonito pensar que o espetáculo será apresentado antecipadamente às pessoas carentes, afinal no Evangelho a prioridade é dada aos pobres”. É assim que o cardeal Konrad Krajewski, esmoleiro do Papa, descreve a iniciativa de terça-feira, 14 de janeiro, no Auditório da Conciliação, em Roma. De fato, às 15h30, cerca de 1.600 pessoas carentes que receberam os ingressos nos dormitórios, nos refeitórios sociais e nas comunidades onde vivem poderão assistir à pré-estreia do musical Bernardete de Lourdes, espetáculo que fez grande sucesso na França e que está incluído no cartaz oficial do Jubileu. No final da apresentação, as Missionárias da Caridade de Madre Teresa de Calcutá oferecerão uma sacola contendo um jantar a quem desejar.

Fátima Lucarini, responsável pela produção do musical na Itália, havia expressado ao cardeal Krajewski seu desejo de oferecer o espetáculo aos pobres de Roma; um desejo que foi imediatamente realizado e também expresso ao Papa num encontro realizado no último dia 12 de dezembro. A partir de 16 de janeiro, o musical estará em cartaz em Roma por um mês, depois em 8 de março no Teatro PalaPartenope em Nápoles, nos dias 15 e 16 de março no Teatro Team em Bari e nos dias 28, 29 e 30 de março no Teatro Alfieri em Turim. Em 2026, irá para os Estados Unidos e América Latina.

No centro do espetáculo, baseado em documentos oficiais, está a história de Bernadete Soubirous, a jovem de 14 anos que em 11 de fevereiro de 1858, às margens do rio francês Gave, na gruta de Massabielle, viu uma Senhora vestida de branco que se apresentou em aparições subsequentes, como a Imaculada Conceição. O musical destaca a determinação da jovem em defender a verdade durante longos interrogatórios da Polícia e das autoridades eclesiásticas. Ela morreu aos 35 anos, depois de deixar Lourdes para ingressar na Congregação das Irmãs da Caridade em Nevers.