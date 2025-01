Parolin com os núncios do Oriente Médio e telefonema ao novo presidente do Líbano

Um comunicado da Santa Sé informa que o cardeal secretário de Estado teve um encontro em Amã com os representantes pontifícios no Bahrein, Egito, Emirados Árabes Unidos, Jordânia, Irã, Iraque, Israel, Kuwait, Líbano, Omã, Palestina, Catar, Síria e Iêmen. A esperança de um cessar-fogo “em todas as frentes” e da paz no Oriente Médio. No telefonema com Aoun, as felicitações pela eleição

Vatican News

No âmbito de sua viagem à Jordânia para a consagração da Igreja do Batismo de Jesus, o cardeal Secretário de Estado Pietro Parolin presidiu em Amã nesta segunda-feira, 13 de janeiro, uma reunião com os núncios apostólicos na região do Oriente Médio.

A informação é da Sala de Imprensa da Santa Sé, que em um comunicado especifica que participaram do encontro os representantes pontifícios no Reino do Bahrein, na República Árabe do Egito, nos Emirados Árabes Unidos, no Reino Hachemita da Jordânia, na República Islâmica do Irã, República do Iraque, Estado de Israel, Estado do Kuwait, República do Líbano, Sultanato de Omã, Estado da Palestina, Estado do Catar, República Árabe Síria e República do Iêmen.

Em evidência 11/01/2025 Cardeal Parolin: a presença dos cristãos é essencial no Oriente Médio Entrevista com o cardeal secretário de Estado após a dedicação da Igreja do Batismo de Jesus na Jordânia: os sinais positivos da Síria, a eleição do novo presidente libanês, as ...

A esperança de paz para o Oriente Médio

As crises existentes na região, a condição política e eclesial em cada país, os sinais de esperança que se vislumbram em alguns deles, as graves situações humanitárias em que se encontram as populações mais envolvidas nos conflitos, a necessidade de solidariedade da comunidade internacional, estiveram entre os temas tratados na reunião, diz a nota.

"O desejo - lê-se mais adiante - é que em breve possa haver um cessar fogo em todas as frentes e que o Médio Oriente possa ser uma terra de paz, onde os cristãos continuem a ser um componente essencial para a convivência fraterna entre as várias religiões e para o progresso dos respectivos países".

Em evidência 10/01/2025 Parolin na Jordânia: silenciem as armas! Buscar a paz e a coexistência entre os povos O secretário de Estado preside a Missa de consagração da nova Igreja do Batismo de Jesus, na Jordânia. Forte seu apelo por um cessar-fogo na região, pela libertação dos reféns e ...

Conversa por telefone com o recém-eleito presidente libanês

Ao mesmo tempo, a Sala de Imprensa da Santa Sé informa que Parolin conversou na parte da tarde com o presidente do Líbano, Joseph Aoun, eleito em 9 de janeiro.

"Durante a cordial conversa telefônica - informa o comunicado - Sua Eminência congratulou-se por sua eleição para a presidência da República e expressou seus melhores votos, assegurando-lhe suas orações. Também observou com satisfação a oportuna nomeação do primeiro-mnistro conferida hoje ao Sr. Nawaf Salam".