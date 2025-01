Parolin: libertação dos prisioneiros cubanos é um sinal de esperança

O comentário do cardeal Secretário de Estado quando perguntado pela mídia do Vaticano sobre as notícias provenientes de Havana.

“A notícia da anunciada gradual libertação de 553 prisioneiros cubanos é um sinal de grande esperança neste início do Jubileu”. Foi o que disse o cardeal Pietro Parolin, Secretário de Estado, ao ser questionado pela mídia vaticana enquanto se encontra na França.

“É significativo - acrescentou o cardeal -, que as autoridades de Havana tenham vinculado diretamente essa decisão ao apelo do Papa Francisco, que na Bula de proclamação do Jubileu, e depois em várias outras ocasiões, pediu gestos de clemência, como aconteceu tantas vezes por ocasião do Ano Santo”.

“O ano de 2024 - acrescentou Parolin -, foi encerrado com a comutação, pelo presidente dos Estados Unidos, de dezenas de sentenças de morte em sentenças de prisão perpétua e com a notícia de que o Zimbábue aboliu a pena capital. Esperamos que este 2025 continue nessa direção e que as boas notícias se multipliquem, especialmente com a trégua dos muitos conflitos ainda em andamento.”