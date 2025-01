Papa pede aos participantes do WEF que usem a IA de forma ética

Em uma mensagem enviada ao Fórum Econômico Mundial (WEF) em Davos, o Papa Francisco pediu mais uma vez que os desenvolvimentos tecnológicos, como a inteligência artificial (IA), sejam usados para o bem comum. O Cardeal Peter Turkson leu a mensagem no 55º WEF, com a participação de cerca de 3.000 convidados do mundo da política, da economia e da sociedade.

Mario Galgano - Davos

Em meio à agitação do Centro de Convenções de Davos, onde milhares de líderes políticos e empresariais do mundo estão se reunindo esta semana, a Santa Sé lançou uma clara mensagem moral. O cardeal Peter Turkson, enviado especial do Papa, leu a mensagem de Francisco que reflete o tema do WEF deste ano, “Colaboração para a era Inteligente”.

O Papa enfatizou que a inteligência artificial (IA) representa uma enorme oportunidade para a humanidade, mas alertou urgentemente sobre seus possíveis perigos. O Papa afirmou: “desenvolvimentos tecnológicos que não melhoram a vida de todos, mas criam ou exacerbam desigualdades e conflitos, não podem ser chamados de verdadeiro progresso. A inteligência artificial é uma ferramenta que reflete e apoia a inteligência humana, mas nunca deve minar a dignidade e a liberdade humanas.

IA: oportunidade e desafio

O Papa enfatizou que a Igreja Católica sempre apoiou o progresso da ciência e da tecnologia, mas reiterou que isso deve ser colocado a serviço do bem comum. “A dignidade humana nunca deve ser sacrificada em nome da eficiência”, disse o Papa. O uso da IA deve fazer parte de um esforço para alcançar maior justiça e uma sociedade mais humana, em vez de promover um paradigma tecnocrático que se concentra apenas na eficiência e no poder econômico.

A capacidade da IA de tomar decisões e aprender de forma autônoma é uma questão particular e leva a dilemas éticos. Além disso, a tecnologia contribui para a crise da verdade pública, pois seus resultados são muitas vezes indistinguíveis daqueles da criatividade humana. O Papa argumenta a necessidade de sempre examinar criticamente a IA e avaliá-la por sua capacidade de promover a dignidade humana e o bem comum.

Igreja Católica em Davos

A Igreja Católica está tradicionalmente presente no WEF, mas seu papel continua limitado. Como explicou Nicole Büchel, oficial de comunicações da diocese de Chur, o encontro não é de responsabilidade da Igreja suíça, mas faz parte das relações da Santa Sé. O cardeal Turkson, representante da Santa Sé, estará no local por dois dias e celebrará os serviços diários na paróquia local. De acordo com Büchel, esses serviços não fazem parte do programa oficial do WEF, mas são abertos a todos.

Não é prevista a participação do bispo Joseph Maria Bonnemain, da diocese de Chur. “Esse é um assunto internacional no qual o Vaticano participa”, disse Büchel. Além disso, o bispo Bonnemain ainda não recebeu um convite para participar. O cardeal Turkson, por outro lado, foi convidado como representante oficial da Santa Sé e como leitor da mensagem do Papa em Davos.

Uma preocupação global

Em sua 55ª edição, o WEF mais uma vez oferece uma plataforma para discussão sobre as questões mais urgentes do mundo. O Papa Francisco lembra aos participantes que as conquistas tecnológicas só representam um verdadeiro progresso se promoverem a comunidade e respeitarem o planeta como a casa comum da humanidade. “O progresso caracterizado pela IA exige uma redescoberta da importância da comunidade e um compromisso renovado de cuidar da casa comum”, escreve o Papa.