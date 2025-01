Papa participa da ordenação episcopal de auxiliar da Diocese de Roma

Dom Renato Tarantelli Baccari foi ordenado na Basílica de São João de Latrão, em cerimônia presidida pelo vigário do Papa para a Diocese de Roma, card. Baldassare Reina.

O Papa deixou o Vaticano na tarde deste sábado para participar, na Basílica de São João de Latrão, da ordenação episcopal de Renato Tarantelli Baccari, auxiliar da diocese de Roma.

A cerimônia foi presidida pelo cardeal-vigário, vicario Baldassare Reina, e concelebrada pelo card. Christoph Schönborn, arcebispo de Viena, e pelo bispo Michele Di Tolve.

“A presença do nosso bispo, Santo Padre Francisco, reforça os vínculos de comunhão entre nós. Nós lhe agradecemos por quanto realiza todos os dias a favor da Igreja universal a partir desta porção de Igreja que preside na comunhão e na caridade e nos comprometemos a apoiá-lo constantemente com a nossa oração”, disse o cardeal Reina no início da homilia.

Em sua meditação, o vigário do Papa para a diocese de Roma aprofundou a vocação dos pastores realçando três verbos: indicar, seguir e permanecer.

“Precismos de pastores que não se substituam a Cristo”, afirmou, mas que O saibam indicar e guiar todo homem e mulher a contemplar a face misericordiosa de Cristo. Ele caminha com seu povo, mas sempre com o olhar dirigido ao Mestre.

Como ensina a tradição apostólica, o episcopado não é uma honra, mas um serviço: o de ser transparência de Cristo, doando a Ele e ao Seu corpo místico toda a vida.

“Rezemos, portanto, ao Senhor, para que o novo bispo seja capaz de indicar o Mestre, segui-Lo com fidelidade e permanecer Nele, concluiu o card. Reina.

Após a missa, o Pontífice regressou ao Vaticano.