Domingo da Palavra de Deus: a celebração do Papa no Vaticano em 26 de janeiro

O dia foi estabelecido em 2019 por Francisco para recordar a importância das Sagradas Escrituras e terá como lema a passagem do Salmo “Espero na tua Palavra”. Ao final da missa, será distribuída uma cópia do Evangelho de Lucas.

Vatican News

Em 26 de janeiro será celebrado o VI Domingo da Palavra de Deus, dia instituído pelo Papa Francisco em 30 de setembro de 2019 para recordar a importância das Sagradas Escrituras. O lema desta edição é um versículo do Salmo 119: “Espero na tua Palavra”. O Papa irá presidir a celebração da missa na Basílica de São Pedro, no Vaticano, às 9h30 do horário italiano, 5h30 do horário de Brasília. Ao final da liturgia, será entregue o Evangelho de Lucas aos presentes com a intenção, que já se tornou uma tradição, de divulgar a Palavra de Deus de forma tangível.

Apoiar os fiéis em crescimento espiritual

Durante a celebração, o Papa irá conferir o ministério do Leitorado a 40 fiéis leigos, homens e mulheres, de diferentes nações: 4 da Albânia, 3 da Argentina, 5 da Áustria, 1 da Bolívia, 4 do Brasil, 5 das Filipinas, 1 da Islândia, 6 da Itália, 5 do México, 1 da Polônia, 5 da Eslovênia. Cada um deles, de acordo com o rito, receberá um exemplar da Bíblia Nova Vulgata.

Para apoiar os fiéis em seu crescimento espiritual e no aprofundamento da compreensão da Palavra de Deus, a Seção para as Questões Fundamentais da Evangelização no Mundo do Dicastério para a Evangelização disponibilizou on-line, em seis idiomas, um subsídio litúrgico-pastoral gratuito, que pode ser baixado do site oficial “evangelizatio.va”. Trata-se de um instrumento que oferece propostas para favorecer um encontro profundo com a Palavra de Deus na comunidade, na família, na vida cotidiana, e inclui também artigos, meditações, textos para a Adoração e sugestões pastorais.

Como participar da missa

O Domingo da Palavra de Deus, agora em sua 6ª edição, é uma importante oportunidade para que os cristãos renovem o compromisso com a leitura e meditação da Bíblia, como ferramenta fundamental para o crescimento da fé e da vida espiritual, bem como instrumento de esperança para os fiéis de todo o mundo. Os bilhetes para participar da missa podem ser retirados no Infopoint do Jubileu 2025, localizado na Via della Conciliazione n. 7, a partir da próxima quinta-feira, 23 de janeiro. O número de entradas é limitado.