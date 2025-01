Jubileu: Biblioteca Apostólica inaugura a mostra “En route”

O tema central da iniciativa, criada pela instituição vaticana por ocasião do Ano Santo, é o das “viagens pelo mundo”. Arquivista e bibliotecário dom Angelo Vincenzo Zani: a fé, como a viagem, é uma busca contínua. Cantor Lorenzo Cherubini, também conhecido como Jovanotti: a viagem é uma peregrinação.

Amedeo Lomonaco – Vatican News

Histórias de viagens, percursos criativos e o tempo da peregrinação. Estes são alguns dos princípios orientadores do percurso original da mostra "En route", inaugurada neste 31 de janeiro, promovida pela Biblioteca Apostólica Vaticana por ocasião do Ano Santo. A exposição, que pode ser visitada mediante reserva on-line de 15 de fevereiro a 20 de dezembro de 2025, permanecerá aberta durante todo o ano jubilar.

Dom Zani: a fé é uma viagem contínua

A iniciativa "En route" foi apresentada na Sala de Imprensa da Santa Sé. Dom Angelo Vincenzo Zani, arquivista e bibliotecário da Santa Igreja Romana, explicou que são muitos os “campos do conhecimento” nos quais a instituição vaticana nascida no coração do Renascimento “conserva preciosos documentos históricos”. Todos os anos, milhares de pesquisadores podem explorar tesouros que abrangem campos tão vastos como Filosofia, Teologia, Direito, Arte, Ciências Naturais, Música e Astronomia. “É neste horizonte - afirmou dom Zani - que se insere "En route", um projeto que tem como objetivo restaurar, catalogar e digitalizar o acervo de periódicos pertencente ao diplomata italiano Cesare Poma (1862-1932)”. Esta é uma vasta coleção de jornais provenientes das partes mais remotas do mundo, com preciosos instantâneos de viagens através das lentes jornalística, cultural e diplomática. O arquivista e bibliotecário da Santa Igreja Romana sublinhou que a exposição é também um sinal deste Ano Santo: “A esperança – disse – não é ficar parado, mas caminhar”. A fé “é uma busca contínua”, uma viagem que “convida a ir além”. Dom Angelo Zani, após agradecer aos parceiros que apoiaram o projeto expositivo – Banco Intesa SanPaolo, Sparkle, Fondação Anawim e Maison Dior - recordou o local da exposição, montada na Sala Kerkorian, na Sala Barberini e nas salas adjacentes da Apostólica Vaticana Biblioteca. O arquivista e bibliotecário da Santa Igreja Romana também destacou que as viagens feitas a várias regiões do mundo no centro da mostra são narradas por três artistas contemporâneos: Lorenzo Cherubini, também conhecido como Jovanotti, a ilustradora islandesa Kristjana S. Williams e a diretora artística das coleções femininas da Dior, Maria Grazia Chiuri.