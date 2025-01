Morre o cardeal Angelo Amato

Prefeito emérito da Congregação das Causas dos Santos, o cardeal salesiano faleceu aos 86 anos de idade.

Vatican News

No dia 31 de dezembro de 2024, faleceu o Cardeal Angelo Amato, Prefeito Emérito da Congregação das Causas dos Santos, aos 86 anos.

Vocação salesiana

Amato nasceu em Molfetta (na região da Apúlia, sul da Itália) no dia 8 de junho de 1938, em uma família de construtores navais, sendo o primeiro de quatro filhos. Iniciou seus estudos no Instituto Náutico de Bari, mas no início de seu terceiro ano, em outubro de 1953, decidiu abandonar essa carreira para entrar no aspirantado salesiano em Torre Annunziata. Em 1956, fez sua primeira profissão religiosa. Depois de se mudar para Roma, estudou no então Ateneu Pontifício Salesiano (hoje Universidade Pontifícia Salesiana), obtendo a licenciatura em Filosofia. Em 1962, fez sua profissão religiosa perpétua e iniciou dois anos de treinamento prático no Colégio Salesiano de Cisternino (Brindisi), onde lecionou literatura. Depois de obter a licenciatura em Teologia na Faculdade de Teologia da Universidade Salesiana em Roma, foi ordenado sacerdote em 22 de dezembro de 1967.

Trajetória

Depois do doutorado em Teologia na Pontifícia Universidade Gregoriana, viveu uma experiência na Grécia, onde estudou profundamente a Teologia greco-ortodoxa. De volta a Roma, lecionou Cristologia na Faculdade de Teologia da Pontifícia Universidade Salesiana, da qual foi reitor de 1981 a 1987 e de 1994 a 1999. De 1997 a 2000, foi também vice-reitor da mesma universidade. Em 1988, foi enviado a Washington para estudos sobre a teologia das religiões e para completar o manual de Cristologia. Em seguida, foi nomeado consultor da Congregação para a Doutrina da Fé, dos Pontifícios Conselhos para a Promoção da Unidade dos Cristãos e para o Diálogo Inter-religioso, e conselheiro da Pontifícia Academia Mariana Internacional. Em 1999, foi nomeado Secretário Prelado da reestruturada Pontifícia Academia de Teologia e editor da recém-fundada revista teológica “Path”. De 1996 a 2000, foi membro da comissão teológico-histórica para o Grande Jubileu do Ano 2000.

Secretário para a Doutrina da Fé

Nomeado secretário da Congregação para a Doutrina da Fé em 19 de dezembro de 2002 e eleito para a sede titular de Sila com o título pessoal de arcebispo, recebeu a consagração episcopal em 6 de janeiro de 2003 do Papa João Paulo II na Basílica Vaticana.

Prefeito da Congregação das Causas dos Santos e Cardeal

Em 9 de julho de 2008, Bento XVI o chamou para suceder ao Cardeal José Saraiva Martins como Prefeito da Congregação das Causas dos Santos, e no Consistório de 20 de novembro de 2010 o criou Cardeal da Diaconia de Santa Maria in Aquiro. Participou do conclave de março de 2013 que elegeu o Papa Francisco. Em 19 de dezembro de 2013, o Pontífice o confirmou “donec aliter provideatur” como Prefeito da Congregação das Causas dos Santos, cargo que deixou em 2018, pouco antes de completar 80 anos.