Jubileu, meio milhão de peregrinos já passaram pela Porta Santa da Basílica de São Pedro

Os dados das duas primeiras semanas de afluência à Basílica Vaticana foram comunicados pelo Dicastério para a Evangelização. Dom Fisichella: início muito significativo, trabalhamos em estreito contato com a Polícia italiana para garantir a segurança.

Vatican News

Uma grande cruz de madeira abre a procissão e atrás dela pequenos ou grandes grupos de oração são canalizados primeiro para o "corredor" criado especificamente na Via della Conciliazione e depois para outro semelhante instalado na Praça São Pedro, ambos controlados por jovens voluntários alinhados no percurso que leva à Porta Santa da Basílica Vaticana.

Segundo um comunicado do Dicastério para a Evangelização, divulgado nesta terça-feira (07/01), 545 mil e 532 peregrinos de várias partes do mundo passaram pela Porta Santa da Basílica de São Pedro, em apenas duas semanas após o inicio do Ano Santo e nestes primeiros dias de 2025.

Fisichella: início muito significativo

“Este é um começo muito significativo, com uma grande participação das pessoas”, disse o pró-prefeito do Dicastério para a Evangelização, dom Rino Fisichella, responsável pela organização do Jubileu. "Os grupos que lotam a Via della Conciliazione estão dando um testemunho importante, e isso é também um sinal da grande percepção de segurança e proteção que os peregrinos experimentam na cidade de Roma e nas proximidades das quatro Basílicas Papais", disse ele.

Segurança e gestão do luxo

O comunicado dos organizadores do Ano Santo destaca a “estreita colaboração da Santa Sé e do Dicastério com as forças de segurança italianas e do Vaticano” e fala do esperado “aumento constante da afluência de peregrinos”. As “dificuldades iniciais na gestão dos fluxos”, observa dom Fisichella, precisam “ser avaliadas ao longo do tempo, mas o Dicastério trabalha incansavelmente para garantir que os peregrinos sejam acolhidos e tenham uma experiência que corresponda às suas expectativas”.

Reservar com antecedência

Estão em andamento no mundo os preparativos para chegar a Roma nos próximos meses, com muitas crianças, jovens, adultos e idosos que já entraram no clima jubilar com as celebrações de abertura do Ano Santo, que se realizaram em todas as dioceses em 29 de dezembro de 2024. A partir de 5 de janeiro, com a abertura da Porta Santa da Basílica de São Paulo Fora dos Muros, os fiéis podem passar por todas as quatro Portas Santas das Basílicas Papais Romanas: além da de São Paulo, também a Porta Santa da Basílica de São Pedro, no Vaticano, São João de Latrão, e Santa Maria Maior.

Para fazer a sua peregrinação às Portas Santas, dadas as longas filas de fiéis, é necessário reservar com antecedência no site do Jubileu, iubilaeum2025.va. O grande desejo de participar do Jubileu também foi visível nas milhares de pessoas que lotaram as quatro Basílicas papais nos dias das celebrações de abertura das Portas Santas, muitas vezes enchendo também as praças em frente a elas.

O primeiro grande evento do Ano Santo será o Jubileu do mundo da Comunicação, de 24 a 26 de janeiro. Para a ocasião, são esperados em Roma milhares de jornalistas, especialistas e trabalhadores da comunicação de todo o mundo.