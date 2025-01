Vaticano: maior oferta de cobertura dos eventos do Papa com a língua de sinais

O Vatican News, a partir do Jubileu do Mundo da Comunicação que começa nesta sexta-feira (24/01), irá oferecer gratuitamente os eventos do Papa em novos idiomas da língua de sinais: em francês (LSF) e espanhol (LSE). Eles vêm a somar à língua italiana de sinais (LIS) e à língua americana de sinais (ASL), já ativas desde 2021.

Com o Jubileu do Mundo da Comunicação que começa nesta sexta-feira (24/01) parte uma nova e importante etapa da iniciativa “Ninguém Excluído” com o lançamento do serviço de língua de sinais em dois outros idiomas: em francês e espanhol junto à cobertura da mídia do Vaticano já oferecida em italiano e inglês americano. Na prática, a partir deste Domingo da Palavra de Deus, dia 26 de janeiro e último dia do Jubileu dos Comunicadores, o Angelus e as Audiências Gerais serão irão ganhar a interpretação ao vivo na Língua de Sinais em italiano (LIS), espanhol (LSE) https://e.va/lse e francês (LSF) https://e.va/lsf no canal do Vatican News no YouTube e on demand na Língua de Sinais de inglês americano (ASL), sempre através do YouTube. A legenda ao vivo das palavras do Papa em italiano também será mantida durante o Jubileu. O serviço nas duas novas línguas de sinais foi realizado graças ao apoio financeiro da Conrad N. Hilton Foundation e tem a intenção de ser um sinal concreto para vivenciar o Jubileu de forma inclusiva, de modo que todos estejam envolvidos e ninguém fique de fora.

Juntamente com a transmissão ao vivo na língua de sinais - iniciada com o italiano e o inglês americano em 2021 - o projeto “Ninguém Excluído” também oferece o aplicativo de informações Vatican for All, criado pelo Dicastério para a Comunicação para pessoas com deficiências comunicativas e visuais. O aplicativo - que pode ser baixado gratuitamente no Google Play e na Apple Store - permite o acesso a conteúdos informativos sobre os eventos do Papa e da Santa Sé. A ferramenta também permite atualiza prontamente os usuários sobre a vida da Igreja no mundo.

A iniciativa “Ninguém Excluído” foi lançada por ocasião da Páscoa de 2021 com a abertura de um canal ao vivo para a tradução da Língua de Sinais em italiano https://e.va/lis e um canal com programação gravada para a interpretação no inglês americano (American Sign Language) http://e.va/asl. O projeto, coordenado pela Irmã Verônica Donatello, consultora do Dicastério para a Comunicação e chefe do Serviço Nacional da Conferência Episcopal Italiana para a Pastoral das Pessoas com Deficiência, é possível graças à colaboração e ao apoio financeiro do Pio Istituto dei Sordi de Milão, CBM Italia-Missioni cristiane per i ciechi nel mondo, Freunde von Radio Vatikan e St Francis Borgia Deaf Center de Chicago, agora unidos pela Conrad N. Hilton Foundation.