Jubileu: condições facilitadas a peregrinos aos jogos em Roma com o melhor do rugby da Europa

Dom Rino Fisichella, responsável pela organização do Jubileu, com Vaccari da Federação Italiana Rugby (FIR)

Acordo formalizado entre o arcebispo Fisichella e o vice-presidente da FIR (Federação Italiana Rugby), Paolo Vaccari. Os peregrinos terão condições facilitadas para participar dos jogos em casa do "Guinness Six Nations", um torneio que reúne o melhor do rugby da Europa com equipes nacionais da Itália, França, País de Gales, Inglaterra, Irlanda e Escócia. As partidas estarão entre os eventos esportivos patrocinados para o Ano Santo.

Os três jogos em casa da Seleção Italiana de Rugby no Guinness Six Nations 2025, um torneio que reúne o melhor do rugby da Europa com equipes nacionais da Itália, França, País de Gales, Inglaterra, Irlanda e Escócia, foram incluídos entre os eventos esportivos patrocinados para o Jubileu 2025, graças à colaboração assinada entre a Federação Italiana de Rugby (FIR) e o Dicastério para a Evangelização. A formalização do acordo ocorreu em reunião na Cidade do Vaticano entre o arcebispo Rino Fisichella, responsável pela organização do Jubileu, e o vice-presidente da FIR, Paolo Vaccari. A colaboração permite que todos os peregrinos, através do portal oficial do Jubileu, acessem a condições facilitadas os jogos da seleção no Estádio Olímpico de Roma do campeonato que começa neste fim de semana.

Após o encontro institucional, o acordo teve seu primeiro momento concreto com a foto oficial de equipe da seleção italiana na Praça São Pedro, prestes a voar para a Escócia para o primeiro dia do campeonato: nunca antes uma seleção italiana havia tido a oportunidade de posar para foto na praça mais famosa do mundo.

A colaboração entre o Jubileu 2025 e a Federação Italiana de Rugby continuará, nas próximas semanas, com a participação da mascote oficial “Luce” no Parque do Foro Italico para os jogos oficiais em casa: 8 e 23 de fevereiro e 15 de março. Em junho, os atletas internacionais da FIR participarão do Jubileu do Esporte, programado para os dias 14 e 15 de junho.

Fisichella: o esporte é um instrumento de diálogo e amizade

“Estou feliz que, na circunstância do Jubileu, também pudemos ter contato com a Federação Italiana de Rugby”, destacou o pró-prefeito do Dicastério para a Evangelização: "muitos jovens, através da disciplina de treinamento e do esporte, adquirem também o valor do sentido da vida, da relação entre as pessoas e, sobretudo, fazem do esporte um instrumento de diálogo e de amizade entre pessoas de diferentes nacionalidades".

Vaccari: linguagem universal

“O esporte é uma linguagem universal, capaz de criar vínculos inseparáveis”, disse o vice-presidente da FIR, Paolo Vaccari. “O rugby tem a extraordinária capacidade de unir companheiros de equipe e adversários e de eliminar quaisquer diferenças dentro do vestiário e no campo de jogo. Estamos honrados em poder ver os jogos da nossa seleção nas Seis Nações contados entre os eventos esportivos patrocinados pelo Jubileu e agradeço em nome do presidente Duodo e de todo o Conselho a dom Fisichella por ter entendido e apreciado imediatamente o espírito que anima nosso esporte".