Eli Pariser: em um mundo dividido, a tecnologia deve servir ao bem comum

À margem de uma conferência internacional organizada na Universidade Urbaniana de Roma pelo Dicastério para a Comunicação para o Jubileu dedicado aos operadores da informação, o especialista em tecnologia de renome mundial, fundador da rede "New Public", fala ao Vatican News sobre a necessidade de criar “espaços públicos digitais que estejam realmente a serviço do indivíduo e da comunidade”, não apenas para o benefício exclusivo dos anunciantes.

Deborah Castellano Lubov - Vatican News

Precisamos melhorar a qualidade moral da nossa comunicação e trabalhar em prol de plataformas sociais que promovam o bem comum. O guru da tecnologia Eli Pariser, fundador e atual codiretor da New Public Network, uma organização sem fins lucrativos dedicada à construção de espaços públicos digitais prósperos, fez esse apelo, falando sobre como promover e investir em comunidades on-line significativas que contribuam para o bem. Ele enfatizou isso nesta segunda-feira (27/01) na Universidade Urbaniana, em Roma, convidado para a conferência do Jubileu da Comunicação, da qual participaram os presidentes das Comissões Episcopais para a Comunicação e os diretores dos departamentos de comunicação, onde foram abordadas algumas das questões mais frequentes enfrentadas pelos operadores da Igreja.

Eli Pariser, que declara em seu site que deseja ajudar a tecnologia e a mídia a serviço da democracia, teve vários sucessos comerciais, principalmente em 2011, quando previu os perigos da hiperpersonalização da Web e teorizou sobre a chamada “bolha de filtro” (um ecossistema de informações personalizadas criado por algoritmos) no livro homônimo do New York Times.

Bill Gates, Tim Berners-Lee e outros gigantes da tecnologia e luminares da Internet estavam preocupados com o fenômeno destacado por Pariser em uma palestra do TED vista por milhões de pessoas. Ativista e empresário que se concentra em fazer com que a tecnologia e a mídia sirvam à democracia, ele também ajudou a liderar a MoveOn.org, foi cofundador da Avaaz.org, que hoje é a maior organização de cidadãos do mundo, e cofundou a Upworthy.

O que mais lhe chamou a atenção nesse Jubileu das Comunicações no Vaticano e qual é a mensagem que o senhor defende?

Bem, o que me chamou a atenção foi o fato de vivermos em uma época muito fragmentada e perigosa. Não apenas no mundo, mas também na maneira como nos comunicamos on-line. Portanto, parece-me importante que nos lembremos da qualidade moral da maneira como nos comunicamos e que também pensemos em como estruturar nossa mídia de forma a apoiar nossos “anjos” em vez de nossos “demônios”. Essa é a mensagem sobre a qual estou aqui para falar. Estou aqui para falar sobre como criar espaços on-line que tragam à tona o melhor de nós e não o pior.

As plataformas de mídia social ocupam um espaço incrivelmente poderoso em todo o mundo. Considerando sua imensa influência, que obrigação elas têm com o bem comum?

Acho que o problema é que as plataformas de mídia social que temos agora não foram criadas para o bem comum. Elas foram criadas para os anunciantes. Elas foram criadas de cima para baixo em que estão essencialmente os reis [como] Mark Zuckerberg e Elon Musk. E isso não é muito útil quando estamos tentando nos unir como uma comunidade. Diante disso, acho que precisamos pensar além das plataformas comerciais e começar a pensar em como criar uma comunidade de outras maneiras, on-line, para colocar a virtude cívica em primeiro plano em vez de apenas o comércio.

O senhor tem muita experiência em engajamento cívico e expertise na promoção da comunidade. O que é necessário para criar e impulsionar essa dinâmica para que ela possa realmente ser um recurso útil e confiável para seus usuários?

Eu me inspiro muito na maneira como construímos comunidades no mundo off-line, investindo em parques, bibliotecas, igrejas e em todos os lugares que têm o objetivo de reunir as pessoas de uma maneira diferente da simples venda de produtos. Acho que temos que fazer esse investimento on-line, o que parece difícil de imaginar agora. Mas era difícil imaginar, quando começamos a criar parques, que poderíamos ter parques públicos para todos. Portanto, acho que temos que ter confiança e começar a construir, e há muitas pessoas no mundo todo que já estão construindo isso hoje.

Poderia falar um pouco sobre as atividades da "New_Public" e no que está trabalhando agora?

O New_Public é um laboratório de pesquisa e desenvolvimento que estuda como criar espaços públicos digitais que realmente atendam à pessoa, à alma e à comunidade como um todo, e não apenas aos anunciantes. Estamos trabalhando com um grupo de organizações de mídia pública da Austrália, da Europa e do Canadá, e também estamos começando a criar espaços públicos digitais locais onde as pessoas podem se comunicar com outras pessoas de sua comunidade e se encontrar off-line.

Como é bem conhecido, o senhor trouxe à tona o fenômeno da “bolha de filtro”... Após sua análise, o que ela lhe ensinou sobre o poder da comunicação? Em sua opinião, que tipo de poder a comunicação tem?

Creio que Colun McCann tenha dito que a distância mais curta entre duas pessoas é uma história, e acredito que essa é a distância mais curta e também a mais longa, dependendo se compartilhamos as mesmas histórias ou se podemos ouvir as histórias dos outros. Portanto, precisamos de mídia que nos ajude a ouvir as histórias uns dos outros e a entender de onde viemos, e isso deve ser projetado de forma diferente da mídia que temos agora, que nos prende em uma “bolha” muito pequena de uma história.

Essa conferência de comunicação global aqui o enriqueceu?

Foi enriquecedor e muito inspirador ouvir o Papa e outras pessoas falando sobre a importância moral de construir um meio de comunicação que funcione para todos. Não é apenas uma questão de tecnologia, é uma questão de moralidade e espírito. Foi muito, muito emocionante ouvir isso.