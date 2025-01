Jubileu: uma viagem entre as igrejas europeias da Cidade Eterna

Apresentado nesta terça-feira (28/01) na Embaixada da Itália junto à Santa Sé “A Europa em Roma”, um itinerário promovido pelo Dicastério para a Evangelização entre cerca de 30 basílicas e lugares de culto ligados aos Estados da União Europeia. Dom Rino Fisichella: é importante que aqueles que vêm em peregrinação para o Ano Santo encontrem um lugar sagrado com as raízes do seu país.

Giordano Contu - Vatican News

Um caminho jubilar que permite que os peregrinos redescubram suas raízes comuns. O percurso é chamado de “A Europa em Roma”. Ele é constituído de 28 igrejas e basílicas que, por razões históricas e culturais, estão associadas a um estado membro da União Europeia. A sua promoção é o objetivo do Dicastério para a Evangelização, que incluiu o Iter Europaeum, com algumas modificações, entre os itinerários para o Ano Santo de 2025 na cidade de Roma. Uma viagem não só em direção à Patria communis, mas também dentro dela, em um sentido espacial e existencial, como recordou dom Rino Fisichella, pró-prefeito do Dicastério para a Evangelização. A apresentação do percurso foi realizado nesta terça-feira, 28 de janeiro de 2025, na Embaixada da Itália junto à Santa Sé.

“A peregrinação através das igrejas europeias presentes em Roma quer lembrar às pessoas que, na história, esta cidade acolheu a todos” e, portanto, ‘muitos países sentiram a necessidade de ter um ponto de referência religioso aqui’, disse dom Fisichella à mídia do Vaticano. Um ponto de referência que - ainda mais em um contexto de crise exacerbado hoje por vários conflitos que tocam as fronteiras do Velho Continente - “é capaz de provocar e lembrar aos peregrinos quais são as origens de nossos países: a Europa nasceu cristã e não podemos nos esquecer disso”.

O caminho jubilar “A Europa em Roma” inclui paradas em 28 igrejas e basílicas. Todas elas estão historicamente ligadas a países específicos por motivos artísticos ou por uma tradição de receber peregrinos de um determinado país da UE. O itinerário é composto por 27 lugares sagrados ligados a uma comunidade específica e um que expressa uma relação com toda a União Europeia, a basílica de Santa Maria in Aracoeli, no Monte Capitolino.

A poucos passos daqui, de fato, em 25 de março de 1957, na Sala degli Orazi e Curiazi, no Capitólio, foram assinados os Tratados de Roma, considerados o nascimento de uma Europa unida. Para a Itália, encontramos Santa Maria degli Angeli e dei Martiri na Piazza della Repubblica, um local dedicado às celebrações oficiais da República Italiana. Muitas outras igrejas, como a San Luigi dei Francesi, testemunham o compromisso das confrarias estabelecidas na Idade Média para receber os peregrinos em Roma com base em seus países de origem, que às vezes eram substituídos mais tarde pela supervisão direta das embaixadas.

Em frente a cada igreja e basílica, os peregrinos encontrarão totens que explicam a história da igreja e a relação entre o estado individual e a Santa Sé. Os totens permanecerão em exibição durante todo o ano do Jubileu e também permitirão que pessoas com deficiência os utilizem, graças a um código QR que permitirá o acesso a um guia de áudio. “O totem foi projetado para ser como a curva do bastão do peregrino e é um guia para entender o valor eclesial e teológico que cada igreja tem para aquele Estado”, explicou dom Fisichella. “No contexto dos tempos atuais”, acrescentou o pró-prefeito, ”apesar do forte secularismo, parece-me que aqueles que vêm a Roma sempre têm o prazer de encontrar um lugar sagrado que pertence à sua identidade, ao seu país. Acredito que esse não é apenas um serviço que Roma presta à fé, mas também um momento que permite que os peregrinos redescubram sua própria história, dando-lhes a capacidade de contá-la quando voltarem para casa. Porque toda peregrinação não termina em Roma, que é o destino, mas termina quando se retorna para casa, um momento em que se conta as próprias experiências na Patria communis”.

A conferência foi aberta com as saudações do embaixador italiano na Santa Sé, Francesco Di Nitto. Em seguida, houve o discurso do Comissário do Jubileu 2025, dom Fisichella. Em seguida, o professor Roberto Regoli, do Departamento de Patrimônio Cultural da Igreja da Pontifícia Universidade Gregoriana, e o jornalista da RAI, Piero Damosso ,fizeram uso da palavra. A apresentadora de televisão Grazia Serra, da Tv 2000, moderou o evento. O discurso de encerramento foi feito por Martin Selmayr, embaixador da União Europeia na Santa Sé, que elogiou o projeto “A Europa em Roma” usando três palavras: trabalho em equipe, cooperação e narração de histórias (de uma história plural) são os fundamentos tanto da jornada do Jubileu quanto de uma União Europeia que aspira a viver com justiça e em paz.