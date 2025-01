"Filhos amados", o Jubileu para os Dalits em Tamil Nadu

Por ocasião do Jubileu, a Comissão para os Dalits (SCST) do Conselho dos Bispos de Tamil Nadu, promoveu um programa de reflexão, sensibilização e ação em vários pontos: primeiro, a educação e a aprendizagem da língua inglesa, para melhorar suas condições e oportunidades de emprego; segundo, iniciativas para a emancipação, através de seminários, para aprender a fazer negócios e criar pequenas atividades econômicas; terceiro, organizar o fenômeno migratório, uma vez que os Dalits vivem em aldeias

“O Jubileu para os Dalits é um momento para reacender a esperança de que sua dignidade humana seja reconhecida, mas significa também romper a espiral de discriminação e exclusão deles. O Jubileu para eles é também um tempo de grande expectativa para se libertar da mentalidade de casta e aproveitar das oportunidades, como os demais cidadãos, na sociedade e na Igreja": é o que afirma à Agência Fides, o Padre Nithya Sagayam, franciscano, Secretário da "Comissão para as Tribos e Castas Reconhecidas" (SCST), definição oficial dos vários grupos étnicos ou sociais, historicamente desfavorecidos.

O sacerdote, membro do Conselho de Bispos Católicos, no estado de Tamil Nadu, que trabalha em um território, que conta 18 dioceses e 38 distritos civis, fala sobre as condições e o espírito de como o Ano Santo é vivido no estado do sul da Índia.

Padre Nithya Sagayam franciscano trabalha com afinco pelo desenvolvimento e emancipação espiritual da população Dalit (marginalizados e excluídos da camada social), que representa 20% da população do estado no sul da Índia (81 milhões de habitantes), que vive, sobretudo, em áreas rurais, e tem pouco ou nenhum acesso à educação e aos serviços sociais.

"Em uma população católica, no estado de Tamil Nadu, que conta um total 7,5 milhões de fiéis, - afirma o Franciscano - os Dalits são cerca de 60%; em tal contexto, são os mais pobres entre os pobres, os excluídos e os sem dignidade. Por isso, para a comunidade católica este Ano jubilar representa um momento importante para estar perto desta casta, percorrer um caminho de esperança, segundo o desejo do Papa”. Trata-se, ainda segundo o sacerdote franciscano, de “um tempo para reacender a esperança da dignidade humana desta população, viver uma vida que valha a pena e não apenas passar toda uma vida de resignação às margens da sociedade e da história. A mentalidade, em relação a esta casta, a relega irremediavelmente ao último lugar na sociedade".

A questão dos Dalits, para a Igreja católica, é preocupante e deve ser enfrentada de modo correto, como diz ainda o Padre Nithya Sagayam: "Há alguns sacerdotes Dalits que, diante do problema, muitas vezes, seguem uma abordagem bastante forte e verbalmente crítica; outros, ao invés, uma abordagem passiva e resignada. Com a ajuda de voluntários, a Comissão SCST tenta ajudar esta casta com uma abordagem correta, sem ofender ninguém, mas adotando palavras e ações proféticas, segundo o desejo do Santo Padre”.

Por ocasião do Jubileu, a Comissão para os Dalits (SCST) do Conselho dos Bispos de Tamil Nadu, promoveu um programa de reflexão, sensibilização e ação em vários pontos: primeiro, a educação e a aprendizagem da língua inglesa, para melhorar suas condições e oportunidades de emprego; segundo, iniciativas para a emancipação, através de seminários, para aprender a fazer negócios e criar pequenas atividades econômicas; terceiro, organizar o fenômeno migratório, uma vez que os Dalits vivem em aldeias rurais e tendem a migrar para as cidades.

“Nesta peregrinação rumo à esperança, conclui o Padre Nithya Sagayam, o ponto central é sempre a fé em Jesus Cristo, que trouxe a salvação para todos. Eis porque cada um de nós, cada Dalit é um filho amado”.

