Hebdomada Papae, o boletim em latim do Vatican News

“HEBDÓMADA PAPAE”

NOTÍTIAE VATICÁNAE LATÍNE RÉDDITAE

Die undécimo mensis Ianuárii anno bismillésimo vicésimo quinto

TÍTULI

Ex Generáli Audiéntia Pontíficis verba: nimis multi párvuli quǽstui habéntur; quod ne léviter ferámus.

Papális Basílicae Sancti Páuli extra Moénia Porta Sancta apéritur.

Ecclésiis Orientálibus natalício témpore dicit Francíscus: orémus ad pacem deprecándam.

Salútem plúrimam ómnibus vobis audiéntibus núntios Latínos dicit Amadéus Lomonaco.

NOTÍTIA 1

In Audiéntia Generáli Francíscus Papa de improbitáte est locútus, qua párvulis ópera imponúntur. Post catechésim hortátus est ad pacem conciliándam. Refert Márius Galgano.

De párvulis disséruit Papa Francíscus qui quǽstui infelíciter habéntur. Hódie – effátus est Póntifex - difficúlter “parvulórum óculos respícimus qui abiciúntur atque in quibus quaestum locámus quibúsque abútimur”. Ipsíus hortátu, quod praeter exspectatiónem evénit, considerétur: “sǽculum, quod intellegéntiam artificiálem réperit ac prae se fert plúrium mundórum praeséntiam, parvulórum plaga afflígitur, qui humiliántur, quǽstui habéntur ac mortífero vúlnere afficiúntur”. Áddidit ínsuper Póntifex quod “in unaquáque terrárum orbis parte párvuli reperiúntur qui quǽstui tradúntur ob oeconómiam quandam quae vitam servándam non putat”, quae quidem oeconómia “máximum nostrum spei amorísque receptáculum delet”. Exhortátus est exínde Póntifex ad orándum ut omnes terrárum orbis púeri “in aetáte, sapiéntia et grátia adoléscere” possent. Audiéntiae Generális sub finem suéta ex corde prótulit verba Francíscus: “Ne obliviscámur pro pace oráre” in laceráta Ucraína, Názareth, Ísrael atque in cunctis Natiónibus propter dimicatiónibus exháustis.

NOTÍTIA 2

Nunc de spei Iubilǽo est loquéndum: in Basílica Sancti Páuli extra Moénia quinta et postréma Porta Sancta apérta est. Refert Eugénius Murrali.

“Laetátus sum in eo, quod dixèrunt mihi: “In domum Dómini íbimus”. Stantes iam sunt pedes nostri in portis tuis, Ierúsalem” (Ps 122, 1-2). Psalmístae verba et cornus sónitus postrémae Portae Sanctae pedetémptim paténtem ritum sunt comitáta, apud Papálem Basílicam Sancti Páuli extra Moénia, quem in Epiphaníae Dómini pervigílio, die domínico quinto mensis Ianuárii, egit cardinális archiprésbyter Iacóbus Míchael Harvey. Quod in Basílica, sǽculo undevicésimo incéndio ambústa, significávit celebrátio, duóbus verbis continétur, praecípuis nempe in Anno Sancto: quae sunt laetítia ac spes, “laetítia scílicet – asseverávit cardinális – quóniam Salvátor natus est, spes, quia Christus est spes nostra”. Cardinális Harvey tandem autumávit spem experíri nos posse étiam “hoc quoque témpore post pestiléntiam perlátam, quod cǽdibus contentionibúsque affícitur”.

NOTÍTIAE BREVÍSSIMAE

Ex institúto quod X appellátur, cóclea Póntifex, sua “ómina communitátibus Ecclesiárum Orientálium vertit, quae die séptimo mensis Ianuárii Dómini Nativitátem celebrárunt. “Peculiárem in modum precor – scripsit Francíscus – pro iis qui ob dimicatiónes mala patiúntur. Ómnibus útique Iesus, Pacis Princeps, pacem serenitatémque áfferat”.

