Gallagher em viagem à República do Congo

O arcebispo Paul Richard Gallagher é secretário para as Relações com os Estados e Organizações Internacionais (AFP or licensors)

O Secretário vaticano para as Relações com os Estados e as Organizações Internacionais estará no país africano de hoje, 11 de janeiro, até terça-feira, 14 de janeiro, por ocasião do início dos trabalhos da Comissão Mista para a implementação do Acordo-Quadro.

Vatican News

Tem início neste sábado, 11 de janeiro - e se estenderá até a terça-feira, 14 -, a viagem à República Democrática do Congo do arcebispo Paul Richard Gallagher, secretário vaticano para as Relações com os Estados e Organizações Internacionais. A ocasião é o início dos trabalhos da Comissão Mista para a implementação do Acordo-Quadro, assinado em 2017 e que entrou em vigor em 2019.

O programa

De acordo com o programa divulgado na conta X da Secretaria de Estado @TerzaLoggia, a primeira parada no país africano será a visita no domingo ao túmulo do Servo de Deus, cardeal Emile Biayenda, na Catedral do Sagrado Coração. Gallagher celebrará depois a Missa por ocasião do Jubileu dos Movimentos de Apostolado na Praça da Catedral Mariana. Em seguida, haverá o encontro com os bispos congoleses.

No dia seguinte, o arcebispo fará uma visita de cortesia ao presidente da República, Denis Sassou N'Guesso, e depois ao primeiro-ministro, Anatole Collinet Makosso. Ele então se encontrará com o ministro das Relações Exteriores, Jean-Claude Gakosso.

No dia 14 de janeiro, será realizada então a cerimônia de lançamento dos trabalhos da Comissão Mista para a implementação do Acordo-Quadro, seguida - último compromisso - pelo encontro com o ministro da Cooperação Internacional e Promoção da Parceria Público-Privada, Denis Christel Sassou N'Guesso.