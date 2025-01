Gallagher na R. do Congo: o Papa ama este país, construam uma sociedade mais justa e unida

O secretário para as Relações com os Estados, em visita a Brazzaville, celebra a missa do Jubileu dos Movimentos Eclesiais. A todos os congoleses ele leva a saudação de Francisco: "O Santo Padre está perto de vocês quando seu espírito de resiliência é colocado à prova por desastres naturais e situações difíceis da vida e da sociedade". O convite para o Jubileu é “não deixar que nos roubem a esperança”.

Salvatore Cernuzio –Vatican News

O secretário para as Relações com os Estados e as Organizações Internacionais, dom Paul Richard Gallagher, encontra-se na República do Congo onde leva a saudação e a proximidade do Papa Francisco à população desse país africano, provada por desastres naturais, conflitos tribais, dificuldades na vida e na sociedade. O arcebispo está desde sábado, 11 de janeiro, na República do Congo, para a abertura dos trabalhos da Comissão Mista para a implementação do Acordo-Quadro, ou seja, o acordo, assinado em 2017 e que entrou em vigor em 2019, que reconhece a personalidade jurídica da Igreja e de suas instituições, salvaguardando sua independência e autonomia.

Missa na praça

Na capital Brazzaville até terça-feira, 14, dom Gallagher - que hoje se encontra com o presidente N'Guesso, com o primeiro-ministro Collinet Makosso e com o ministro das Relações Exteriores da República do Congo, Jean-Claude Gakosso, celebrou no último domingo a missa do Jubileu dos Movimentos Eclesiais na Praça da Catedral Mariana, dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. Estiveram presentes o arcebispo de Brazzaville, dom Bienvenu Manamika, presidente da Conferência Episcopal, o núncio apostólico, dom Javier Herrera Corona, os bispos congoleses e alguns membros do governo, bem como uma multidão de fiéis, especialmente aqueles provenientes das diferentes realidades eclesiais - que animaram a celebração com música, cantos e danças tradicionais.

Saudação e agradecimento do Papa

“Trago-lhes hoje a saudação e a bênção do Papa Francisco, que acompanha a vida do povo congolês com grande atenção. O Papa os ama e está perto de vocês”, disse-lhes dom Gallagher no início de sua homilia. “O Papa Francisco pensa em todos vocês, queridos irmãos e irmãs da comunidade católica congolesa. Ele conhece bem suas expectativas e esperanças de paz e fraternidade. Ele está perto de vocês em momentos difíceis, quando seu espírito de resiliência é colocado à prova por desastres naturais, bem como por situações difíceis da vida e da sociedade.”

Do Papa para toda a população e para a Igreja congolesa também um “obrigado”, disse dom Gallagher, “pelo testemunho que vocês dão a favor do Evangelho e pela construção de uma sociedade mais justa e fraterna”, junto com o desejo de que “o Ano Jubilar revigore sua fé e ilumine o caminho de toda a Igreja congolesa rumo à santidade”.

O testemunho do cardeal Biayenda

Falando de santos, o prelado recordou que na República do Congo “não faltaram testemunhas de fé, especialmente aquelas que se ofereceram a Deus com sua liberdade e sua inteligência, com toda a sua força e o seu carisma profético, na doação de suas vidas”. Em seguida, evocou “a pessoa, o ensinamento pacífico e o testemunho evangélico” do cardeal congolês Emile Biayenda, servo de Deus, vítima de conflitos tribais, sequestrado e depois assassinado na noite de 22 para 23 de março de 1977, aos 50 anos de idade. João Paulo II, que o havia criado cardeal, quis iniciar sua Causa de Canonização. Os restos mortais de Biayenda são mantidos na catedral de Brazzaville e a visita ao túmulo do cardeal foi a primeira parada de dom Gallagher ao chegar em solo congolês. Na homilia, o arcebispo invocou a intercessão do Servo de Deus “para que possamos reconhecer a presença de Deus em nossa sociedade, para renová-la, transformá-la, torná-la cada vez mais justa, aberta e unida”.

Jubileu, tempo de conversão

O mesmo convite que já tinha expressado no início da liturgia, inteiramente centrada nos temas da esperança, da alegria cristã e da missão, no contexto do Jubileu, «tempo privilegiado da misericórdia do Senhor, tempo privilegiado de conversão e de esperança". O Ano Santo é “um convite radical a despertar do sono dos hábitos, um convite a libertar o nosso coração de tudo o que nos impede de esperar verdadeiramente a vinda do Senhor na nossa vida e de o reconhecer presente no meio de nós”, sublinhou dom Gallagher. Em seguida, ele exortou a “retomar com renovado vigor o caminho da evangelização” e “a respeitar a criação, estabelecer laços de fraternidade com todos, praticar a justiça, mostrar caridade, ajudar os frágeis e os pobres”.