Jovens dos EUA, Israel e Palestina em diálogo no Vaticano em fevereiro

De 2 a 5 de fevereiro, o Vaticano irá sediar o encontro "Meaning Meets Us", organizado pela Scholas Occurrentes e outras três universidades e Middle Meets. Os jovens devem analisar sobre temas relacionados ao “sentido” e à “paz”. No programa, eventos que percorrem a cidade eterna, além de uma audiência dos participantes com o Papa Francisco.

Vatican News

Pela primeira vez, jovens provenientes de Israel, da Palestina e dos Estados Unidos se reunirão em Roma para uma experiência inter-religiosa única do gênero. De 2 a 5 de fevereiro, o Vaticano sediará o Meaning Meets Us, um encontro organizado pela Scholas Occurrentes, a University of Meaning, a Hebrew University of Jerusalem, Middle Meets e a Universidade de Notre Dame. Em um mundo marcado pela polarização e fragmentação, esse evento tem como objetivo responder à crise de significado promovendo a educação e o encontro como ferramentas fundamentais para a compreensão e a paz.

O evento será realizado no Vaticano e em vários locais de Roma, onde participantes das tradições muçulmana, judaica e cristã participarão de atividades educacionais e artísticas elaboradas pela Scholas, bem como de sessões especiais do Middle Meets, uma iniciativa nascida após os ataques do Hamas a Israel em outubro de 2023. Em resposta à necessidade de criar espaços para ouvir e entender, os alunos da Universidade Hebraica criaram esse programa como um modelo de diálogo aberto e construtivo.

Um momento histórico de encontro

Um dos eventos mais aguardados será a audiência com o Papa Francisco em 5 de fevereiro, durante a qual os jovens terão a oportunidade de apresentar a ele as conclusões a que chegaram nos dias anteriores. “Esta reunião não é apenas um evento, é um testemunho de que o diálogo inter-religioso é possível e necessário. É um convite para que o mundo veja que os jovens podem liderar a mudança por meio do encontro e da escuta. É particularmente significativo fazer isso neste ano do Jubileu em Roma, onde o perdão e a esperança ocupam o centro do palco”, disse José María del Corral, presidente mundial da Scholas Occurrentes.

O professor Elitzur Bar-Asher Siegal, da Universidade Hebraica, que lidera o projeto Middle Meets, enfatiza: “como o mundo acadêmico hoje luta para encontrar um equilíbrio entre a liberdade de expressão e o diálogo respeitoso, entre a censura e a proteção dos direitos, esse projeto quer nos lembrar que a universidade deve ser um espaço para o debate honesto e analítico baseado no conhecimento. Por meio da colaboração entre a Scholas e a Middle Meets, combinamos intelecto e emoção para promover um diálogo autêntico e corajoso. Quando isso acontece em meio a um conflito entre nações beligerantes, abre-se um vislumbre de esperança para um futuro melhor”.

Uma resposta à crise de significado

“Quando a dor e o medo dominam, escolhemos o diálogo. Depois de 7 de outubro, percebi como é vital ouvir, compartilhar e reconhecer a humanidade do outro. Não é fácil, mas é o primeiro passo para a verdadeira cura e a esperança compartilhada”, diz Khitam Bader, facilitador de grupos de diálogo inter-religioso e interétnico, que lidera o componente emocional da atividade Middle Meets. Em um mundo onde muitos jovens experimentam uma sensação crescente de vazio e desconexão, o Meaning Meets Us tem como objetivo responder à crise de significado. Além das diferenças religiosas, culturais ou geográficas, esse encontro oferece um espaço onde os participantes podem explorar questões fundamentais sobre seu propósito, identidade e relacionamento com os outros.

Um caminho de encontros

Desde sua fundação, a Scholas promove o diálogo inter-religioso por meio de experiências educacionais. Iniciativas como o mural de 4 km criado na Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023, conhecido como a Capela Sistina da Juventude, e o recente poliedro construído na Indonésia com a participação de mais de mil jovens católicos e muçulmanos, são exemplos concretos dessa metodologia. Além disso, desde 2017, todo ano a Scholas organiza um encontro mundial de jovens pertencentes a diferentes religiões com a World ORT. Esse encontro não será o último: Scholas e seus parceiros pretendem expandir essa iniciativa para novas cidades, levando o diálogo inter-religioso a um número cada vez maior de jovens em todo o mundo. A educação e o encontro não são apenas conceitos abstratos, mas ações concretas que transformam as sociedades.