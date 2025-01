Embaixador El-Khoury: uma Síria estável terá reflexos positivos no Líbano

O novo embaixador libanês na Santa Sé fala ao Vatican News sobre a recente eleição de Joseph Aoun como presidente do Líbano.

Por Olivier Bonnel e Lisa Zengarini

A recente eleição do chefe do exército apoiado internacionalmente Joseph Aoun como o novo presidente do Líbano, juntamente com a recente mudança de regime na vizinha Síria, é um grande avanço e pode levar a mais desenvolvimentos positivos para o Líbano, segundo o recém-nomeado embaixador do Líbano junto à Santa Sé, Ghady El-Khoury.

Em declarações a Olivier Bonnel do Vatican News após o discurso anual do Papa Francisco ao Corpo Diplomático em 9 de janeiro, o diplomata libanês expressou otimismo em relação à recuperação do Líbano e também gratidão pelo apoio contínuo do Papa Francisco e da Santa Sé ao País dos Cedros.

O general Aoun, um católico maronita, conforme exigido pelo sistema confessional de compartilhamento de poder do país, foi eleito pelo Parlamento libanês em 9 de janeiro, encerrando 26 meses de impasse institucional e vácuo presidencial, em meio à bancarrota econômica e social e ao frágil cessar-fogo de 60 dias entre Israel e o Hezbollah, que expira em 26 de janeiro.

Sua eleição ocorreu após intensos esforços da Arábia Saudita e dos Estados Unidos, que mobilizaram apoio para Aoun, que é próximo de Washington e Riad.

Uma nova fase para o Líbano

Até a última semana, as negociações sobre o sucessor do ex-presidente Michel Aoun estavam paralisadas, devido às divisões em andamento entre as facções do país.

No entanto, a guerra em território libanês entre Israel e o Hezbollah apoiado pelo Irã, desencadeada pela guerra Israel-Hamas, mudou o equilíbrio de forças no país, tornando assim possível a nomeação de Aoun. Sem essa guerra e suas consequências, tal avanço não teria ocorrido em sua forma atual.

No centro desses desdobramentos está o discurso de posse do presidente de 61 anos, proferido em 9 de janeiro, que destacou os pontos críticos que moldam o futuro caminho político do Líbano, marcando uma "nova fase para o país", e descreveu os imensos desafios a serem enfrentados, tanto interna quanto externamente.

A chave entre esses pontos é consolidar as forças sob controle estatal, limitando a responsabilidade de confrontar Israel ao Exército libanês e impor controle sobre campos de refugiados palestinos onde até agora soldados libaneses não tiveram permissão para entrar.

Contatos com o novo regime na Síria

Esses pontos-chave refletem uma mudança profunda na política libanesa, que também inclui o estabelecimento de novas relações com a vizinha Síria após a derrubada do regime de Bashar al-Assad por uma ofensiva rebelde abrangente em 8 de dezembro de 2024.

Um dos primeiros movimentos do presidente recém-eleito foi enviar o primeiro-ministro interino do Líbano, Najib Mikati, a Damasco para se encontrar com o novo homem forte da Síria, Ahmed al-Sharaa, em 11 de janeiro, em uma tentativa de melhorar laços há muito marcados pela tensão, com os dois se concentrando em fortalecer sua fronteira compartilhada. A viagem foi a primeira visita de um primeiro-ministro libanês à vizinha Síria em 15 anos.

A nomeação do general Aoun foi recebida com alívio pelo povo libanês e pela comunidade cristã, incluindo o líder da Igreja Maronita, Patriarca Bechara Boutros Raï, que se encontrou com Aoun na sexta-feira, 10 de janeiro, e elogiou seu discurso inaugural como "o roteiro para a salvação do Líbano".

O cardeal secretário de Estado Pietro Parolin, em visita à Jordânia, também expressou ao Vatican News sua esperança de que a eleição marque uma nova fase para o Líbano, onde todas as forças políticas se unam para encontrar um ponto em comum e trabalhar pelo bem do país, particularmente pelas reformas que o país precisa tão urgentemente.

O homem certo no momento certo

O embaixador El-Khoury, que serviu como encarregado de negócios na embaixada de seu país em Paris por onze anos e foi diretor de assuntos políticos e consulares no Ministério das Relações Exteriores em Beirute antes de sua nomeação em Roma, compartilha esta perspectiva positiva descrevendo Aoun como o homem certo no lugar certo no momento certo.

"Ele é o mais confiável para os libaneses, inspirando a maior confiança para a estabilidade", explicou.

De acordo com o diplomata libanês, a diplomacia do Vaticano, que trabalhou incansavelmente para preencher o vácuo presidencial, contribuiu significativamente para resolver o impasse institucional. "Devemos ser gratos por isso", disse ele, observando a preocupação constante da Santa Sé e do Papa Francisco com o Líbano.

Promovendo a coexistência pacífica entre cristãos e muçulmanos no Líbano

O embaixador El Koury enfatizou que esse resultado positivo é importante para todos os cristãos no Oriente Médio, mas também para os muçulmanos no Líbano, lembrando que o valor único do país está em sua diversidade religiosa e cultural e coexistência harmoniosa.

“Entre os cristãos no Oriente Médio, há uma crença de que ‘Se os cristãos libaneses estão bem, todos estão bem.’ Também é crucial para os muçulmanos terem cristãos no Líbano. O Líbano sem cristãos perderia todo o seu valor.”

A estabilidade e a paz na Síria são vitais para a recuperação do Líbano

Falando sobre a recente mudança de regime da Síria, El-Khoury também expressou otimismo cauteloso sobre o potencial para uma Síria democrática e estável, enfatizando que tal estabilidade é crucial para o Líbano, dados os profundos laços históricos, políticos e econômicos entre as duas nações.

Uma Síria pacificada contribuiria positivamente para a recuperação do Líbano, "Uma Síria estável só pode refletir positivamente no Líbano", ele argumentou, permitindo que ambos os países mudassem seu foco do conflito para seus graves desafios socioeconômicos, incluindo uma grave crise humanitária.

Desafios assustadores

Voltando-se para os desafios internos do Líbano, El-Khoury delineou uma agenda abrangente para a recuperação nacional. Estabilidade nas regiões do sul, resolução de disputas de fronteira com Israel e início de projetos de reconstrução em áreas devastadas pela guerra, como os subúrbios do sul de Beirute e o Vale do Bekaa estão entre as prioridades imediatas. Ao mesmo tempo, ele enfatizou a importância das reformas econômicas, fortalecimento da segurança interna e modernização das Forças Armadas Libanesas, conforme solicitado pela comunidade internacional.

O embaixador reconheceu a enormidade dessas tarefas, dados os anos de estagnação, instabilidade política e má gestão financeira do país, mas enfatizou a necessidade de enfrentá-las simultaneamente para reconstruir o futuro do Líbano.