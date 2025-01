Nova edição do Curso “Centesimus Annus”.

Abertas as inscrições dos seis encontros organizados pela Fundação “Centesimus Annus”, que terão início no próximo sábado, 18 de janeiro, e terminarão dia 1º de março. O objetivo é “promover o incremento de uma comunidade de pessoas pensantes e coesas, capazes de influenciar sobre as realidades operacionais e vitais do mundo social e econômico”.

A poucos dias do início da nova edição de encontros, promovidos pela “Centesimus Annus - Fundação Pro Pontifice”, é possível inscrever-se no Curso de formação da Doutrina Social da Igreja intitulado “Jubileu 2025: contribuição dos ensinamentos sociais da Igreja?”, que terá início no próximo sábado, 18 de janeiro, e terminará dia 1º de março. O diretor científico do curso será o Professor Mons. Guy-Réal Thivierge, junto com o Prof. Maximiliano Llanes.

Quem serão os participantes?

Há mais de vinte anos, a Fundação “Centesimus Annus” promove cursos de formação no âmbito da Doutrina Social da Igreja, destinados a dirigentes públicos e privados, profissionais, acadêmicos, empresários, religiosos e jovens estudantes, que se preparam para atuar no mundo do trabalho. O objetivo é formar os participantes aos princípios e ação do ensinamento social da Igreja.

Seis formulários: quatro presenciais e dois on-line

Com seus cursos, a Fundação pretende promover o incremento de uma comunidade de pessoas pensantes e coesas, capazes de influenciar sobre as realidades operacionais e vitais do mundo social e econômico. Os encontros preveem o preenchimento de seis formulários, quatro presenciais e dois on-line, segundo os diversos percursos de formação, em vista do desenvolvimento humano integral, amizade e cooperação social. Quatro encontros terão lugar em Roma, na Casa Bonus Pastor, na Via Aurélia 208, aos sábados, nos dias 18 de janeiro, 1 e 15 de fevereiro e 1º de março; os outros dois serão on-line, nas terças-feiras dos dias 11 e 25 de fevereiro.

Inscrições

Os encontros serão realizados da seguinte maneira: intervenções de especialistas, nos diversos âmbitos do ensinamento social da Igreja, e de representantes do mundo econômico, financeiro e social; diálogos abertos e discussões; trabalhos em equipes. Ao término do curso será entregue um certificado de participação, assinado pelo Presidente da Fundação “Centesimus Annus” e pelo Diretor científico do Curso. As inscrições poderão ser feitas no site dedicado aos cursos de formação, no site da Fundação “Centesimus Annus – pro Pontifice”.