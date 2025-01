Vaticano nomeia dois delegados pontifícios para os Institutos do Verbo Encarnado

Em um comunicado assinado pela nova prefeita, irmã Brambilla, o Dicastério para a Vida Consagrada anuncia que nomeou o bispo Satué Huerto como delegado do Instituto do Verbo Encarnado e irmã Clara Echarte para as Servidoras do Senhor e da Virgem de Matarà. A decisão foi tomada no final de uma visita apostólica ao instituto feminino e em continuação com o acompanhamento do cardeal Abril como comissário do instituto masculino

Vatican News O Dicastério para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica nomeia dois delegados pontifícios para dois institutos - masculino e feminino - pertencentes à família do Verbo Encarnado, para acompanhá-los na formação, disciplina religiosa, apostolado e governo. Trata-se de dois "jovens" institutos da congregação religiosa fundada na Argentina na década de 1980 pelo padre Carlos Miguel Buela, falecido em Gênova em 2023. As nomeações dos dois delegados A notícia das duas nomeações está contida num comunicado divulgado este sábado, 11 de janeiro, pelo Dicastério que - recorde-se - "tem a competência de promover, animar e regular a prática dos conselhos evangélicos, no modo como é vivida nas formas aprovadas de vida consagrada". O documento é assinado pela prefeita, irmã Simona Brambilla, nomeada em 6 de janeiro passado, e pelo subsecretário, padre Aitor Jiménez Echave. A nota informa que, de acordo com o Papa, dom José Antonio Satué Huerto, bispo de Teruel y Albarracín, foi nomeado delegado pontifício do Instituto religioso clerical Instituído pelo Verbo Encarnado, e a irmã Clara Echarte como delegada pontifícia do instituto religioso feminino Servidoras del Señor y de la Virgen de Matarà, ambos de direito diocesano, fundados na Diocese de San Rafael (Argentina) e com sede principal na Diocese de Velletri-Segni (Itália). A decisão "Desde a sua fundação - sublinha o comunicado - o Dicastério sempre acompanhou os assuntos dos dois Institutos com particular cuidado e solicitude. A decisão foi tomada na conclusão de uma visita apostólica ao Instituto feminino" realizada pela própria irmã Echarte, junto com algumas colaboradoras, e "em continuidade com o acompanhamento" do cardeal Santos Abril y Castellò, comissário pontifício do Instituto masculino. Para o purpurado vai "um agradecimento sincero por seu serviço paternal nos últimos anos". "A intenção é, portanto - lê-se ainda -, continuar acompanhando estas duas jovens instituições de vida consagrada, especialmente no que diz respeito à formação, à disciplina religiosa, ao apostolado e ao governo".